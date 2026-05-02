Megüzenték a horvátok: visszaszereznék az INA-t a Moltól

Az INA és a Mol közötti vitát „teljesen más kontextusba helyezi a magyar kormányváltás” – mondta Andrej Plenković horvát miniszterelnök a Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozójának második napján.

A szerb RTV beszámolója szerint Plenković emellett bejelentette, hogy az üggyel kapcsolatban a „legmagasabb szinten” akar majd tárgyalni a magyar kormánnyal. Emlékeztetett, korábban már tett vételi ajánlatot a horvát állam az INA megvásárlására, de azt a Mol nem fogadta el.