Megüzenték a horvátok: visszaszereznék az INA-t a Moltól

Brutális összeggel tartozik Horvátország a Mol-nak – nem csoda, ha Zágráb egyre békülékenyebb
Az amerikai bíróság megerősítette korábbi döntését.
A horvát miniszterelnök szerint Magyar Péterrel dűlőre tud majd jutni.
Az INA és a Mol közötti vitát „teljesen más kontextusba helyezi a magyar kormányváltás” – mondta Andrej Plenković horvát miniszterelnök a Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozójának második napján.
A szerb RTV beszámolója szerint Plenković emellett bejelentette, hogy az üggyel kapcsolatban a „legmagasabb szinten” akar majd tárgyalni a magyar kormánnyal. Emlékeztetett, korábban már tett vételi ajánlatot a horvát állam az INA megvásárlására, de azt a Mol nem fogadta el.
Plenković szerint az új magyar kormánnyal létrejött a lehetőség az újrakezdéshez, és lehetséges a megoldás.
Azt ígérte, hogy minden „nyitott kérdést”, így az INA helyzetét is az asztalra fogja tenni a találkozón.
