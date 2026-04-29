Brutális összeggel tartozik Horvátország a Mol-nak – nem csoda, ha Zágráb egyre békülékenyebb

Hozzátették: Zágráb előkészítő egyeztetést, majd magas szintű tárgyalásokat szeretne Magyarországgal, amelyek „új kezdetet” jelenthetnének a Mol–INA-kapcsolatokban, és megoldást hozhatnak a nyitott kérdésekre. A horvát miniszterelnök az INA privatizációját a horvát állam egyik legnagyobb stratégiai hibájának nevezte, és hangsúlyozta: az energetikai szektorban működő nemzeti vállalatok hasonló privatizációja szerinte nem ismétlődhet meg.

Mint ismert, a horvát kormány idén márciusban kapott értesítést arról, hogy a washingtoni bíróság elutasította a Mol által kezdeményezett döntés elismerése és végrehajtása elleni kifogásokat a „Mol magyar olajipari vállalat kontra Horvát Köztársaság” ügyben.

A portál felidézte, a Mol és a horvát állam közötti vita az INA olajvállalat privatizációjáig nyúlik vissza. A magyar cég 2003-ban szerzett jelentős részesedést a társaságban, majd később irányítási jogokat kapott. A felek között azonban több megállapodás teljesítése kapcsán konfliktus alakult ki, különösen a gázüzletág leválasztása és a horvát energiapiac liberalizációja körül. A Mol 2013-ban indított választott bírósági eljárást, amely közel tíz év után, 2022-ben zárult le:

a testület elutasította Horvátország korrupciós vádjait, és 183,9 millió dollár kártérítést ítélt meg a magyar vállalatnak.

Az összeg azóta a kamatokkal és költségekkel tovább nőtt, a mostani amerikai bírósági döntés pedig megnyitja az utat a követelés tényleges behajtása előtt. Az ítélet újabb fontos fejlemény a hosszú ideje húzódó jogvitában, amely továbbra is komoly pénzügyi és politikai következményekkel járhat Horvátország számára.