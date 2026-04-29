Brutális összeggel tartozik Horvátország a Mol-nak – nem csoda, ha Zágráb egyre békülékenyebb

Történelmi pert nyert a MOL Horvátországgal szemben
Horvátországnak 80 milliárd forintot kell kifizetnie.
Az amerikai bíróság megerősítette korábbi döntését.
Horvátországnak minden költséggel együtt már 286 millió dollárt kell fizetnie a Molnak a régóta húzódó INA-vita miatt, miután egy amerikai bíróság megerősítette a korábbi döntést – írta a Világgazdaság. Közölték, az ítéletet Amir H. Ali bíró hozta meg a washingtoni szövetségi körzeti bíróságon a Mol keresete nyomán,
a bíró gyorsított eljárásban hozott ítéletében kimondta: a horvát államnak mintegy 236 millió dollár kártérítést kell megfizetnie a magyar olajtársaságnak.
Mint írták, a döntés értelmében Horvátország nem tudta megakadályozni az arbitrázs ítéletének amerikai elismerését és végrehajtását, miután a bíróság minden, a zágrábi kormány által felhozott jogi kifogást elutasított.
A Tanjug cikkére hivatkozva közölték,
a bíróság már 2025-ben elutasította a horvát fél fellebbezését egy 2022-es arbitrázsdöntés ellen, amely eredetileg 183,94 millió dollár megfizetésére kötelezte az országot. Az összeg azóta a kamatok és az eljárási költségek miatt 286 millió dollárra emelkedett.
Hozzátették, Horvátország előkészítő és magas szintű tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol–INA-vita rendezése érdekében. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerdán Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján újságírói kérdésre reagált a helyzetre.
Plenkovic azt mondta:
a Mol és Horvátország közötti jogvitát a jelenlegi kormány örökölte, ezért a kabinet minden rendelkezésre álló jogi eszközt igyekszik kimeríteni.
Hozzátették: Zágráb előkészítő egyeztetést, majd magas szintű tárgyalásokat szeretne Magyarországgal, amelyek „új kezdetet” jelenthetnének a Mol–INA-kapcsolatokban, és megoldást hozhatnak a nyitott kérdésekre. A horvát miniszterelnök az INA privatizációját a horvát állam egyik legnagyobb stratégiai hibájának nevezte, és hangsúlyozta: az energetikai szektorban működő nemzeti vállalatok hasonló privatizációja szerinte nem ismétlődhet meg.
Mint ismert, a horvát kormány idén márciusban kapott értesítést arról, hogy a washingtoni bíróság elutasította a Mol által kezdeményezett döntés elismerése és végrehajtása elleni kifogásokat a „Mol magyar olajipari vállalat kontra Horvát Köztársaság” ügyben.
A portál felidézte, a Mol és a horvát állam közötti vita az INA olajvállalat privatizációjáig nyúlik vissza. A magyar cég 2003-ban szerzett jelentős részesedést a társaságban, majd később irányítási jogokat kapott. A felek között azonban több megállapodás teljesítése kapcsán konfliktus alakult ki, különösen a gázüzletág leválasztása és a horvát energiapiac liberalizációja körül. A Mol 2013-ban indított választott bírósági eljárást, amely közel tíz év után, 2022-ben zárult le:
a testület elutasította Horvátország korrupciós vádjait, és 183,9 millió dollár kártérítést ítélt meg a magyar vállalatnak.
Az összeg azóta a kamatokkal és költségekkel tovább nőtt, a mostani amerikai bírósági döntés pedig megnyitja az utat a követelés tényleges behajtása előtt. Az ítélet újabb fontos fejlemény a hosszú ideje húzódó jogvitában, amely továbbra is komoly pénzügyi és politikai következményekkel járhat Horvátország számára.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos