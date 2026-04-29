04. 29.
szerda
ina amerikai bíróság horvátország mol ítélet

Brutális összeggel tartozik Horvátország a Mol-nak – nem csoda, ha Zágráb egyre békülékenyebb

2026. április 29. 17:39

Az amerikai bíróság megerősítette korábbi döntését.

Horvátországnak minden költséggel együtt már 286 millió dollárt kell fizetnie a Molnak a régóta húzódó INA-vita miatt, miután egy amerikai bíróság megerősítette a korábbi döntést – írta a Világgazdaság. Közölték, az ítéletet Amir H. Ali bíró hozta meg a washingtoni szövetségi körzeti bíróságon a Mol keresete nyomán, 

a bíró gyorsított eljárásban hozott ítéletében kimondta: a horvát államnak mintegy 236 millió dollár kártérítést kell megfizetnie a magyar olajtársaságnak. 

Mint írták, a döntés értelmében Horvátország nem tudta megakadályozni az arbitrázs ítéletének amerikai elismerését és végrehajtását, miután a bíróság minden, a zágrábi kormány által felhozott jogi kifogást elutasított.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A Tanjug cikkére hivatkozva közölték, 

a bíróság már 2025-ben elutasította a horvát fél fellebbezését egy 2022-es arbitrázsdöntés ellen, amely eredetileg 183,94 millió dollár megfizetésére kötelezte az országot. Az összeg azóta a kamatok és az eljárási költségek miatt 286 millió dollárra emelkedett.

Egy Mol-INA töltőállomás
Forrás: Mol

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátették, Horvátország előkészítő és magas szintű tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol–INA-vita rendezése érdekében. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerdán Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján újságírói kérdésre reagált a helyzetre.

Plenkovic azt mondta: 

a Mol és Horvátország közötti jogvitát a jelenlegi kormány örökölte, ezért a kabinet minden rendelkezésre álló jogi eszközt igyekszik kimeríteni.

Hozzátették: Zágráb előkészítő egyeztetést, majd magas szintű tárgyalásokat szeretne Magyarországgal, amelyek „új kezdetet” jelenthetnének a Mol–INA-kapcsolatokban, és megoldást hozhatnak a nyitott kérdésekre. A horvát miniszterelnök az INA privatizációját a horvát állam egyik legnagyobb stratégiai hibájának nevezte, és hangsúlyozta: az energetikai szektorban működő nemzeti vállalatok hasonló privatizációja szerinte nem ismétlődhet meg.

Mint ismert, a horvát kormány idén márciusban kapott értesítést arról, hogy a washingtoni bíróság elutasította a Mol által kezdeményezett döntés elismerése és végrehajtása elleni kifogásokat a „Mol magyar olajipari vállalat kontra Horvát Köztársaság” ügyben.

A portál felidézte, a Mol és a horvát állam közötti vita az INA olajvállalat privatizációjáig nyúlik vissza. A magyar cég 2003-ban szerzett jelentős részesedést a társaságban, majd később irányítási jogokat kapott. A felek között azonban több megállapodás teljesítése kapcsán konfliktus alakult ki, különösen a gázüzletág leválasztása és a horvát energiapiac liberalizációja körül. A Mol 2013-ban indított választott bírósági eljárást, amely közel tíz év után, 2022-ben zárult le: 

a testület elutasította Horvátország korrupciós vádjait, és 183,9 millió dollár kártérítést ítélt meg a magyar vállalatnak.

Az összeg azóta a kamatokkal és költségekkel tovább nőtt, a mostani amerikai bírósági döntés pedig megnyitja az utat a követelés tényleges behajtása előtt. Az ítélet újabb fontos fejlemény a hosszú ideje húzódó jogvitában, amely továbbra is komoly pénzügyi és politikai következményekkel járhat Horvátország számára.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. április 29. 18:38
Srácok anno a provatizációról ti döntöttetek, a lóvét elraktátok, utána meg szűköltetek, hogy nem is így akartátok. A cég CEO-ját azóta is körözitek. Most meg itt van ez a raklapnyi bünti, ha pedig szeretnétek megvenni, akkor ennél többet kell az asztalra tenni. Ráadásul azóta a MOL talpraállította a céget, befektettett még sok raklapni tőkét. Szóval egyedül nem fog menni. Kell valaki a buliba, de ha mondjuk beveszitek a Shell-t akkor meg egykülföldinek adtátok el azt amit egy külfölditől vettetek meg. Szóval a cica megint elvitte a fenenagy szuverenitást. Örüljetek, hogy elméletben attól vesztek tengeren olajat, akinek van eladó. Ja és utaljátok a büntit, mert csak rosszabb lesz.
B_kanya
2026. április 29. 18:37
nemecsekerno-007-01 2026. április 29. 18:32 "Melyik tengerparti rész eladó, kedves horvátok?" Fiume, korridorral?
nemecsekerno-007-01
2026. április 29. 18:32
Melyik tengerparti rész eladó, kedves horvátok? :))))))))))))))))
B_kanya
2026. április 29. 18:25
"A Mol 2013-ban indított választott bírósági eljárást, amely közel tíz év után, 2022-ben zárult le: a testület elutasította Horvátország korrupciós vádjait, " Lesz ez még más vádakkal is. Nem garázdaságra, rablásra és könnyű testi sértésre gondolok.
