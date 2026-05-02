Elmegyógyintézetbe szállították a 24.hu főszerkesztőjét megtámadó férfit

Összeverték a 24.hu főszerkesztőjét egy budapesti troli-megállóban, súlyos sérüléseket szenvedett
Az újságíró arcában és koponyájában több csont is eltört.
Pető Péter súlyos arcsérüléseket szenvedett.
Mint írtuk, a 24.hu főszerkesztője, Pető Péter súlyos arcsérüléseket szenvedett, miután egy férfi rátámadt a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában.
Az újságíró elmondta, hogy hétfő este, nem sokkal hét óra után egyedül várta trolit, amikor egy férfi váratlanul odalépett hozzá, ököllel arcba vágta, aminek nyomán több csontja is eltört.
Az ütés hatására a 24.hu munkatársa elesett, ami után támadója a földön rugdosta őt. Pető segítségért kiabált, de senki nem reagál a kérésére. A főszerkesztőt végül a Honvédkórházba szállították, ahol 12 órát töltött a traumatológián.
Az Index azt írja, az eset kapcsán közleményt adott ki a Fővárosi Főügyészség, amely szerint
a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján a bíróság letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat, a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.”
Nyitókép: Pető Péter Facebook-oldala