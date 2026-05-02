kerületi ügyészség 24. hu pető péter

Elmegyógyintézetbe szállították a 24.hu főszerkesztőjét megtámadó férfit

2026. május 02. 17:38

Pető Péter súlyos arcsérüléseket szenvedett.

null

Mint írtuk, a 24.hu főszerkesztője, Pető Péter súlyos arcsérüléseket szenvedett, miután egy férfi rátámadt a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában.
Az újságíró elmondta, hogy hétfő este, nem sokkal hét óra után egyedül várta trolit, amikor egy férfi váratlanul odalépett hozzá, ököllel arcba vágta, aminek nyomán több csontja is eltört. 

Az ütés hatására a 24.hu munkatársa elesett, ami után támadója a földön rugdosta őt. Pető segítségért kiabált, de senki nem reagál a kérésére. A főszerkesztőt végül a Honvédkórházba szállították, ahol 12 órát töltött a traumatológián.

Az Index azt írja, az eset kapcsán közleményt adott ki a Fővárosi Főügyészség, amely szerint 

a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján a bíróság letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat, a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.” 

Nyitókép: Pető Péter Facebook-oldala


 

Összesen 58 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zrx8
2026. május 02. 18:53
Elmegyógyintézetbe? A fejletthaladó szeretetunióban az ilyenek az EP-be kerülnek.
korheshgetsee
2026. május 02. 18:38
Ez a faszszopó rohadt lefitymált kis zsidó geci is emberére akadt.
bekeev-2025
2026. május 02. 18:35
hoci74bekeev-2025 2026. május 02. 18:26 Sőt! Miazhogy! A kígyók kígyóznak, a fideszes pedig maga az ördög!!! És gyerekvért isznak a fideszesek meg különben is Orbán.. Oltári ostoba komment a tiéd, magas lóról beszélsz, lesz ebből még alacsony szamár is Polgártárs.... A fideszesek nem isznak gyerekvért. Inkább molesztálják őket. :)
bekeev-2025
2026. május 02. 18:33
zsuzsa-963 2026. május 02. 18:31 Ime a szeretetország Tisza módra. Hát persze, Bencsik András felesége.
