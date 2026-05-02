Elmegyógyintézetbe szállították a 24.hu főszerkesztőjét megtámadó férfit

Mint írtuk, a 24.hu főszerkesztője, Pető Péter súlyos arcsérüléseket szenvedett, miután egy férfi rátámadt a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában.

Az újságíró elmondta, hogy hétfő este, nem sokkal hét óra után egyedül várta trolit, amikor egy férfi váratlanul odalépett hozzá, ököllel arcba vágta, aminek nyomán több csontja is eltört.