Összeverték a 24.hu főszerkesztőjét egy budapesti troli-megállóban, súlyos sérüléseket szenvedett

Az újságíró arcában és koponyájában több csont is eltört.
A 24.hu főszerkesztője, Pető Péter súlyos arcsérüléseket szenvedett, miután egy férfi rátámadt, a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában – számolt be maga az újságíró.
Elmondta, hogy hétfő este, kicsivel hét óra után egyedül várta trolit, amikor egy férfi váratlanul odalépett hozzá, és ököllel arcba vágta, aminek nyomán több csontja is eltört.
Az ütés hatására a 24.hu munkatársa elesett, ami után támadója a földön rugdosta őt. A férfi elárulta, segítségért kiabált, de senki nem reagál a kérésére.
Pető Péter azt írta, a támadásnak az vetett véget, hogy – egy másik ember noszogatására – az elkövető váratlanul elhagyta a helyszínt.
Az újságíró ezután a gyalogosoktól próbált segítséget kérni. A főszerkesztőt végül a Honvédkórházba szállították, ahol 12 órát töltött a traumatológián.
A diagnózis szerint többszörös koponya- és arccsonttörést szenvedett.
A rendőrség a kórház folyósóján közölte Pető Péterrel, hogy elfogták a visszaeső elkövetőt, aki a támadás ideje alatt beszámítatlan volt.
Nem kizárt, hogy éppen csak az útjába kerültem egy őrültnek”
– írta. A támadó ellen súlyos testi sértés gyanúja miatt indult eljárás.
