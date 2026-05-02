05. 02.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
24. hu pető péter támadás újságíró

Összeverték a 24.hu főszerkesztőjét egy budapesti troli-megállóban, súlyos sérüléseket szenvedett

2026. május 02. 12:54

Az újságíró arcában és koponyájában több csont is eltört.

2026. május 02. 12:54


A 24.hu főszerkesztője, Pető Péter súlyos arcsérüléseket szenvedett, miután egy férfi rátámadt, a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában – számolt be maga az újságíró.

Elmondta, hogy hétfő este, kicsivel hét óra után egyedül várta trolit, amikor egy férfi váratlanul odalépett hozzá, és ököllel arcba vágta, aminek nyomán több csontja is eltört.

Az ütés hatására a 24.hu munkatársa elesett, ami után támadója a földön rugdosta őt. A férfi elárulta, segítségért kiabált, de senki nem reagál a kérésére.

Pető Péter azt írta, a támadásnak az vetett véget, hogy – egy másik ember noszogatására – az elkövető váratlanul elhagyta a helyszínt. 

Az újságíró ezután a gyalogosoktól próbált segítséget kérni. A főszerkesztőt végül a Honvédkórházba szállították, ahol 12 órát töltött a traumatológián.

A diagnózis szerint többszörös koponya- és arccsonttörést szenvedett.

A rendőrség a kórház folyósóján közölte Pető Péterrel, hogy elfogták a visszaeső elkövetőt, aki a támadás ideje alatt beszámítatlan volt.

Nem kizárt, hogy éppen csak az útjába kerültem egy őrültnek”

 – írta. A támadó ellen súlyos testi sértés gyanúja miatt indult eljárás. 

Összesen 83 komment

blackorion
2026. május 02. 16:06
Fiat 500-at az elkövetőnek!
komloisracok
2026. május 02. 15:59
Kellett gyűlöletre hergelni. Most visszakaptad
bannedop03-2
2026. május 02. 15:49
Igen, jobb lesz...
lofejazagyban-2
2026. május 02. 15:45
nem bosszú volt, hanem igazságtétel. Most ezek mennek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.