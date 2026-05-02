Összeverték a 24.hu főszerkesztőjét egy budapesti troli-megállóban, súlyos sérüléseket szenvedett

A 24.hu főszerkesztője, Pető Péter súlyos arcsérüléseket szenvedett, miután egy férfi rátámadt, a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában – számolt be maga az újságíró.

Elmondta, hogy hétfő este, kicsivel hét óra után egyedül várta trolit, amikor egy férfi váratlanul odalépett hozzá, és ököllel arcba vágta, aminek nyomán több csontja is eltört.

Az ütés hatására a 24.hu munkatársa elesett, ami után támadója a földön rugdosta őt. A férfi elárulta, segítségért kiabált, de senki nem reagál a kérésére.