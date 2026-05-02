05. 02.
szombat
Liverpool Steven Gerrard Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

„Nincs meg az a kötelék, ami régen” – Szoboszlait is figyelmeztette búcsúüzenetében Mo Szalah

2026. május 02. 18:43

A kilenc év után távozó egyiptomi klubikon szerint valami megváltozott a liverpooli öltözőben. Szalah szerint Szoboszlai Dominik és a többi leendő vezér feladata, hogy összetartsák a széthúzó brigádot.

2026. május 02. 18:43
null

Kvázi búcsúinterjúnak beillő terjedelmes nyilatkozatot adott a napokban a Liverpoolból távozó Mohamed Szalah. A Vörösöktől az idény végén elköszönő egyiptomi klubikon egy másik anfieldi legenda, Steven Gerrard kérdéseire válaszolt kendőzetlenül őszintén, a félórás beszélgetés során valamennyi fontos, Szalah majd' egy évtizedes liverpooli pályafutásával kapcsolatos témát érintette – kiegészítve egy Szoboszlai Dominikéknak címzett, a jövőre nézve kulcsfontosságú üzenettel is. 

Szoboszlai Dominik, Mo Szalah
Szoboszlai Dominik nemcsak egy klubikont, de egy barátot is elveszít Mohamed Szalah távozásával (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szoboszlaiékhoz is szólt a nagy előd

Nemcsak a Premier League-címvédő háza táján, de a tágabb futballvilágban is óriásit szólt a márciusi bombahír, amikor a 33 éves klasszis bejelentette, nem tölti ki jövő nyárig tartó szerződését, hanem a szezon végén távozik a Liverpooltól

Ezt is ajánljuk a témában

Szalah most elmondta, karrierje egyik legnehezebb döntése volt ez, hiszen élete legfontosabb időszakát töltötte el a Mersey partján, de „már megbékélt a távozás tényével.” 

Az interjú egyik csúcspontja volt, amikor egyenesen Gerrard szemébe mondta, hogy egyik legnagyobb liverpooli motivációja az volt, hogy még őt is túlszárnyalja a klubnál.  

A tavalyi, bajnoki címmel záruló álomszezon után idén váratlanul minden a feje tetejére állt a Liverpoolnál, búcsúszezonjában Mohamed Szalah is csak árnyéka volt önmagának. Az egyiptomi ikon most kerek-perec kijelentette

valami megváltozott az öltözőben, a kémia már nem olyan, mint korábban. 

Ezt elsősorban arra vezeti vissza, hogy a „régi” Liverpool ereje túlmutatott pusztán a sztárokon, a titok inkább a köztük lévő láthatatlan kötelékben volt: Jordan Henderson, James Milner, Roberto Firmino, Sadio Mané és Virgil van Dijk idejében mindenki tisztában volt azzal, mit jelent a 'Pool mezéért küzdeni – ezt most nem mindenki érzi. Ezen a ponton figyelmeztetést is küldött a jelenlegi kulcsembereknek, így kimondva-kimondatlanul Szoboszlai Dominiknek is: 

„Volt köztünk egy kötelék. Volt valami a klubban, voltak szabályok, amelyek segítettek mindenkinek elérni mindazt, amit elértünk. Most sok új játékos érkezett, és ez megváltoztatja az öltözőt. Még nincs meg az a kötelék. Remélem, a srácok összetartják, mert ez létfontosságú a jövőre nézve!” 

Nyitókép: AFP/Thibaud Moritz

