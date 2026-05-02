Erősebb Európára van szükség – reagált a NATO az amerikai csapatok kivonására Németországból

A NATO együttműködik az Egyesült Államokkal, hogy megértse a németországi haderőkivonással kapcsolatos döntésének részleteit – közölte Allison Hart, a NATO szóvivője szombaton, miután Washington bejelentette:

ötezer katonát kivonnak Németországból.

A NATO-szóvivő közölte, a csapatkiigazítás hangsúlyozza annak szükségességét, hogy Európa továbbra is többet fektessen be a védelembe, és nagyobb felelősséget vállaljon a közös biztonságért.