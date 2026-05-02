háború mandiner nógrádi györgy donald trump európa oroszország

Nógrádi György a Frizbiben: A világ lesz a legnagyobb VESZTES

2026. május 02. 18:05

Merényletkísérlet Donald Trump ellen, elhúzódó iráni háború, titkos amerikai–orosz egyeztetések az ukrajnai front mögött. A globális feszültség nő, Európa gyengül, miközben Oroszország erősödik – ki fizeti meg ennek az árát?

2026. május 02. 18:05
A Frizbi legújabb epizódjának vendége Nógrádi György, aki átfogó képet ad a jelenlegi globális válságokról.
A beszélgetés egyik kiindulópontja a Donald Trump elleni merényletkísérlet, amely kapcsán Nógrádi hangsúlyozta: az ilyen támadások történelmi léptékben sem rendkívüliek, és nem feltétlenül jelentenek rendszerszintű titkosszolgálati kudarcot.

A teljes interjú, szombaton 18:00-tól látható a Mandiner YouTube-csatornáján.

A szakértő szerint az Egyesült Államok mélyen megosztott társadalma és Trump személye tovább növeli a politikai feszültséget, ami kedvez az erőszakos cselekményeknek.
A műsorban részletesen szó esik az iráni konfliktusról is, ahol Nógrádi úgy látja: a gyors katonai siker illúziója után egy elhúzódó, nehezen lezárható válság bontakozott ki.
Hangsúlyozta:

a háború legnagyobb vesztese jelenleg Európa, miközben Oroszország gazdasági értelemben profitál a megemelkedett energiahordozó-árakból.

Az orosz–ukrán háború kapcsán kiemelte, hogy a háttérben folyamatosak az amerikai–orosz egyeztetések, miközben Európa szerepe korlátozott, noha a konfliktus költségeinek jelentős részét viseli.
Nógrádi szerint a béke kulcsa Washington és Moszkva kezében van, ám az érdekellentétek és a geopolitikai játszmák miatt rövid távon nem látszik megoldás.
A világ egyszerre több, egymással összefonódó válság közepén áll, ahol a politikai döntések következményei hosszú évekre meghatározhatják a nemzetközi erőviszonyokat.

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
redl1986
2026. május 02. 18:48
Gyuri bácsi, te kinek a tanácsadója leszel két hét múlva?
korheshgetsee
2026. május 02. 18:42
Végre a Tisza párt legalább megvonja a CSOK-ot a sok büdös zsidótól, és a fityma felmutatásához fogja kötni minden adó és egyéb kedvezmény igénybevételét! Minek ezeknek a faszszopó köcsögöknek CSOK, amikor lefitymált fasszal úgyse tudnak gyereket csinálni?
johannluipigus
2026. május 02. 18:32
Gyuri bácsi a legnagyobb ász. Élvezet hallgatni az előadásait.
fortissima
2026. május 02. 18:22
Orbán Viktor szerint jobb hely lett a világ Trump győzelme óta...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!