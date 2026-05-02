Nógrádi György a Frizbiben: A világ lesz a legnagyobb VESZTES

Merényletkísérlet Donald Trump ellen, elhúzódó iráni háború, titkos amerikai–orosz egyeztetések az ukrajnai front mögött. A globális feszültség nő, Európa gyengül, miközben Oroszország erősödik – ki fizeti meg ennek az árát?
A Frizbi legújabb epizódjának vendége Nógrádi György, aki átfogó képet ad a jelenlegi globális válságokról.
A beszélgetés egyik kiindulópontja a Donald Trump elleni merényletkísérlet, amely kapcsán Nógrádi hangsúlyozta: az ilyen támadások történelmi léptékben sem rendkívüliek, és nem feltétlenül jelentenek rendszerszintű titkosszolgálati kudarcot.
A szakértő szerint az Egyesült Államok mélyen megosztott társadalma és Trump személye tovább növeli a politikai feszültséget, ami kedvez az erőszakos cselekményeknek.
A műsorban részletesen szó esik az iráni konfliktusról is, ahol Nógrádi úgy látja: a gyors katonai siker illúziója után egy elhúzódó, nehezen lezárható válság bontakozott ki.
Hangsúlyozta:
a háború legnagyobb vesztese jelenleg Európa, miközben Oroszország gazdasági értelemben profitál a megemelkedett energiahordozó-árakból.
Az orosz–ukrán háború kapcsán kiemelte, hogy a háttérben folyamatosak az amerikai–orosz egyeztetések, miközben Európa szerepe korlátozott, noha a konfliktus költségeinek jelentős részét viseli.
Nógrádi szerint a béke kulcsa Washington és Moszkva kezében van, ám az érdekellentétek és a geopolitikai játszmák miatt rövid távon nem látszik megoldás.
A világ egyszerre több, egymással összefonódó válság közepén áll, ahol a politikai döntések következményei hosszú évekre meghatározhatják a nemzetközi erőviszonyokat.