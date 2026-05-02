Rosszabb hírt nem is kaphattak volna Szoboszlaiék, csatár nélkül állhat ki a rangadóra a Liverpool

„Nincs meg az a kötelék, ami régen” – Szoboszlait is figyelmeztette búcsúüzenetében Mo Szalah
A kilenc év után távozó egyiptomi klubikon szerint valami megváltozott a liverpooli öltözőben.
El vannak átkozva a Vörösök idén... Ha nem lenne elég a liverpooli házi gólkirály, Hugo Ekitiké nagyon súlyos sérülése, a Manchester United elleni szuperrangadó előtt Alexander Isak is kidőlt a sorból – megint...
Valósággal el van átkozva az angol Liverpool labdarúgócsapata az aktuális idényben: a tavalyi, bajnoki címmel véget ért bajnokság után idén csőstül jön a baj a Vörösökre. Arne Slot együttese az évadot trófea nélkül zárja, a klub a nyáron olyan ikonokat veszít, mint a belső problémákról búcsúzóul nyíltan beszélő Mohamed Szalah vagy Andy Robertson, a házi gólkirály Hugo Ekitiké pedig nemrég 9-12 hónapra eshetett ki súlyos Achilles-sérülése miatt. S ha ez nem lenne elég, most érkezett az újabb rossz hír – kevesebb, mint egy nappal az év egyik legfontosabb összecsapása előtt...
A brit The Sun bulvárlap szerint legalábbis a liverpooliak másik klasszikus befejező csatára, Alexander Isak is megsérült a vasárnap délutáni Manchester United elleni mérkőzés előtt, így nem lehet ott a pályán az angol futball egyik legnagyobb rangadóján.
A svéd válogatott támadó idei kálváriája egészen elképesztő. A Liverpoolba igazolását emlékezetes huzavona után végül sztrájkkal kikényszerítő Isakot a nyáron őrült összegért, brit átigazolási rekordnak számító 125 millió(!) fontért szerezte meg a 'Pool a Newcastle-től, ám pont mire játékba lendült volna, a decemberi, Tottenham elleni rangadón lőtt góljánál nagyon súlyos sérülést, szárkapocscsont-törést szenvedett Micky van de Ven horrorbecsúszásánál.
A 26 éves klasszis nemrég térhetett vissza – így jóformán pont „váltotta” szegény Ekitikét –, a Crystal Palace ellen megnyert bajnokin már gólt is szerzett, most viszont megint kidőlt,
Szoboszlai Dominikéknek így klasszikus középcsatár nélkül, valószínűleg Cody Gakpóval a frontvonalban kell majd kiállnia az Old Traffordon.
Ha valóban igaz Isak kiesése, akkor az óriási érvágás lenne a Liverpool számára, hiszen az ősi rivális Manchester United otthonában a presztízs mellett a dobogó is a tét: a harmadik helyen álló házigazda jelenleg három ponttal előzi meg Szoboszlaiékat, a két csapat így győzelem esetén helyet cserélhetne egymással a tabellán. A csatárgondok azonban nyilvánvalóan nem könnyítik meg Arne Slot helyzetét, így pedig valószínűleg a középpályásokra, így Szoboszlai Dominikre is nagyobb szerep hárul majd az előrejátékban.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan