Rosszabb hírt nem is kaphattak volna Szoboszlaiék, csatár nélkül állhat ki a rangadóra a Liverpool

2026. május 02. 22:25

El vannak átkozva a Vörösök idén... Ha nem lenne elég a liverpooli házi gólkirály, Hugo Ekitiké nagyon súlyos sérülése, a Manchester United elleni szuperrangadó előtt Alexander Isak is kidőlt a sorból – megint...

Valósággal el van átkozva az angol Liverpool labdarúgócsapata az aktuális idényben: a tavalyi, bajnoki címmel véget ért bajnokság után idén csőstül jön a baj a Vörösökre. Arne Slot együttese az évadot trófea nélkül zárja, a klub a nyáron olyan ikonokat veszít, mint a belső problémákról búcsúzóul nyíltan beszélő Mohamed Szalah vagy Andy Robertson, a házi gólkirály Hugo Ekitiké pedig nemrég 9-12 hónapra eshetett ki súlyos Achilles-sérülése miatt. S ha ez nem lenne elég, most érkezett az újabb rossz hír – kevesebb, mint egy nappal az év egyik legfontosabb összecsapása előtt...

ISAK, Alexander PSG-Liverpool
Alexander Isak horrorsérülése és hosszú kihagyása után a Bajnokok Ligája-negyeddöntőben már pályára léphetett a Liverpoolnál a címvédő PSG ellen (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

A Liverpoolt az ág is húzza – nem beszélve a rekordigazolásról

A brit The Sun bulvárlap szerint legalábbis a liverpooliak másik klasszikus befejező csatára, Alexander Isak is megsérült a vasárnap délutáni Manchester United elleni mérkőzés előtt, így nem lehet ott a pályán az angol futball egyik legnagyobb rangadóján. 

A svéd válogatott támadó idei kálváriája egészen elképesztő. A Liverpoolba igazolását emlékezetes huzavona után végül sztrájkkal kikényszerítő Isakot a nyáron őrült összegért, brit átigazolási rekordnak számító 125 millió(!) fontért szerezte meg a 'Pool a Newcastle-től, ám pont mire játékba lendült volna, a decemberi, Tottenham elleni rangadón lőtt góljánál nagyon súlyos sérülést, szárkapocscsont-törést szenvedett Micky van de Ven horrorbecsúszásánál. 

A 26 éves klasszis nemrég térhetett vissza – így jóformán pont „váltotta” szegény Ekitikét –, a Crystal Palace ellen megnyert bajnokin már gólt is szerzett, most viszont megint kidőlt, 

Szoboszlai Dominikéknek így klasszikus középcsatár nélkül, valószínűleg Cody Gakpóval a frontvonalban kell majd kiállnia az Old Traffordon.

Ha valóban igaz Isak kiesése, akkor az óriási érvágás lenne a Liverpool számára, hiszen az ősi rivális Manchester United otthonában a presztízs mellett a dobogó is a tét: a harmadik helyen álló házigazda jelenleg három ponttal előzi meg Szoboszlaiékat, a két csapat így győzelem esetén helyet cserélhetne egymással a tabellán. A csatárgondok azonban nyilvánvalóan nem könnyítik meg Arne Slot helyzetét, így pedig valószínűleg a középpályásokra, így Szoboszlai Dominikre is nagyobb szerep hárul majd az előrejátékban. 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
moliere-0
2026. május 03. 19:36
Dehogynem kaphattak volna rosszabb hírt ennél! Például ha valaki megmondta volna a meccs előtt, hogy VÉDŐ NÉLKÜL ÁLLNAK FEL. MÁR MEGINT. Annyit tudok, hogy ezzel a két bantuval ha nekimentünk volna pl. az íreknek, mint magyar válogatott (Van Dijk - Konaté), ők sem segítettek volna rajtunk. Pedig ők elvileg (!) világsztárok. Gyakorlatilag meg lerohasztják a Liverpoolt. Szoboszlait ki kéne onnan menteni... Talán Kerkezt is. Talán Pécsit is.
pandalala
2026. május 03. 18:31
végül, 3:2-re kikaptak ... de: Szoboszlai góllal, és gólpasszal .... :-)
akkkkorki
2026. május 03. 08:11
Teljesen mindegy, ha minden balul sül el a szezon hátralévő részében, a Konferencia liga indulás meglesz és azt meg is nyerik. Így jövőre legalább lesz egy trófea, mert ezzel a széthulló kerettel más nemigen lesz! Egyébként én Riot kezdetném és bár meglepő, de vagy Nyonit vagy Gravenberchet raknám centerbe. Gakpot, Frimpongot kispadra tenném, Macat viszont be, mert Casemiro kemény srác. Nehéz, mert rövid a kispad!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!