A Bundesligából érkező játékost meglepte az NB I: „A magyar foci jóval erősebb, mint vártam”

Maiernek nem a mostani lesz az első derbije, februárban játszhatott már az FTC ellen – akkor a zöld-fehérek 3–0-ra nyertek –, de azon a találkozón sérülés miatt már az első félidőben le kellett cserélni.

„Azon az összecsapáson parázs hangulat volt, de tudom, hogy Magyarországon ez nincs mindig így. Ebben van valamennyi különbség a Bundesligával összehasonlítva, hiszen az Augsburgnál például minden hazai meccsünkön telt ház volt. Ezen azonban nekünk, játékosoknak kell változtatnunk: meg kell mutatnunk, mit jelent az Újpest, mire vagyunk képesek, és így kell elérnünk, hogy a jövőben minél többször tele legyen a stadion” – szögezte le.

A korábbi német utánpótlás-válogatott játékosnak feltették a kérdést, hogy miben különbözik, egyáltalán összehasonlítható-e egymással az NB I és a világ egyik legerősebb bajnokságaként számontartott Bundesliga.

„Nehéz erre válaszolni. Szélesi Zoltán személyében olyan edzőnk van, aki ismeri a német futballt (a Cottbusban három évet játszott pályafutása során – a szerk.), és valamelyest azt is képviseli, hiszen egy játszó csapatot épít. Ugyanakkor nem minden együttes van a Bundesliga szintjén.