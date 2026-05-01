A Bundesligából érkező játékost meglepte az NB I: „A magyar foci jóval erősebb, mint vártam”

2026. május 01. 20:03

Arne Maier vasárnap a második derbijén léphet pályára a Ferencváros ellen. A télen Újpestre szerződő középpályás jó véleménnyel van az NB I-ről, de a Bundesligával nem említené egy lapon.

Az Újpest hivatalos honlapja a Ferencváros elleni rangadó felvezetéseként interjút készített a csapat német középpályásával, Arne Maierrel. A 27 éves labdarúgó beszélt a vasárnapi derbiről (16.00, M4 Sport), valamint az NB I és a Bundesliga közti különbségekről is.

Arne Maier eddig hét meccsen lépett pályára az NB I-ben, és egy gólpasszt jegyzett (Fotó: ujpestfc.hu)

„Amikor idejöttem, Dárdai Pál mondta nekem, hogy van egy meccs, ami az összes többinél fontosabb, ez pedig a derbi. Tudom, milyen egy városi rangadó, volt részem hasonlóban a Herthánál az Union Berlinnel szemben. A történelemről értelemszerűen nem tudok annyit, de azt igen, hogy mindenki azt hangsúlyozza, le kell győznünk a zöld-fehéreket. Ez egy nagyon fontos mérkőzés” – mondta Maier.

Hozzátette, a vasárnapi különleges derbi lesz, hiszen a Fradinak akár a bajnoki címe is múlhat ezen a meccsen, és reméli, hogy telt ház előtt léphetnek majd pályára a Szusza Ferenc Stadionban, mert annál nagyobb motiváció nem létezhet egy futballistának.

Maiernek nem a mostani lesz az első derbije, februárban játszhatott már az FTC ellen – akkor a zöld-fehérek 3–0-ra nyertek –, de azon a találkozón sérülés miatt már az első félidőben le kellett cserélni.

„Azon az összecsapáson parázs hangulat volt, de tudom, hogy Magyarországon ez nincs mindig így. Ebben van valamennyi különbség a Bundesligával összehasonlítva, hiszen az Augsburgnál például minden hazai meccsünkön telt ház volt. Ezen azonban nekünk, játékosoknak kell változtatnunk: meg kell mutatnunk, mit jelent az Újpest, mire vagyunk képesek, és így kell elérnünk, hogy a jövőben minél többször tele legyen a stadion” – szögezte le.

Arne Maier pozitívan csalódott az NB I-ben, de így sem említené egy lapon a Bundesligával (Fotó: ujpestfc.hu)

A korábbi német utánpótlás-válogatott játékosnak feltették a kérdést, hogy miben különbözik, egyáltalán összehasonlítható-e egymással az NB I és a világ egyik legerősebb bajnokságaként számontartott Bundesliga.

„Nehéz erre válaszolni. Szélesi Zoltán személyében olyan edzőnk van, aki ismeri a német futballt (a Cottbusban három évet játszott pályafutása során – a szerk.), és valamelyest azt is képviseli, hiszen egy játszó csapatot épít. Ugyanakkor nem minden együttes van a Bundesliga szintjén. 

Összességében azt mondanám, hogy a magyar foci jóval erősebb, mint vártam, de nem lehet összehasonlítani egy olyan bajnoksággal, ahol minden hétvégén a Bayern Münchennel, az RB Leipziggel vagy a Borussia Dortmunddal kell farkasszemet nézni. Ennek ellenére itt is ki kell adnod magadból a maximumot minden mérkőzésen”

– jelentette ki Maier, aki több mint 180 meccsen szerepelt a német élvonalban.

A futballista nem csinált titkot abból, hogy „teljes egészében” Dárdai Pál személye miatt került Újpestre, akivel kiváló a kapcsolata, annak idején az ő irányítása alatt debütált a Hertha első csapatában. „Sokat beszéltünk, elmondta, mi a klub víziója, mik az elképzelései erről a szezonról, az előttünk állókról, és szót ejtett az új stadionról is. Azt gondolom, minden, amibe belefog, azt jól csinálja, és így a klub is szép jövő előtt áll. Felvázolta azt is, hogy milyen szerepet szán nekem, és annyira meggyőző volt, hogy idejöttem. Valami nagyot szeretnék alkotni” – zárta mondandóját Maier.

Nyitókép: ujpestfc.hu

 

