facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
derbi Szalai Gábor Újpest-Fradi Fradi Újpest Ferencváros NB I FTC

„Kicsit furcsa, hogy mindig mi játszunk vasárnap” – érdekes kijelentést tett a Fradi játékosa a derbi előtt

2026. május 01. 16:34

Szalai Gábor bízik még a bajnoki címben és a kupagyőzelemben is. A magyar válogatott védő arra számít, az Újpest nagyon motiváltan lép pályára a Fradi ellen a vasárnapi derbin.

2026. május 01. 16:34
null

Vasárnap 16 órától Újpest–Ferencváros rangadót rendeznek a labdarúgó NB I-ben. A zöld-fehérek magyar válogatott védője, Szalai Gábor a derbi előtt az M4 Sportnak elmondta, tudják, hogy az ősi rivális nagy tűzzel, rendkívül motiváltan lép majd pályára, de ugyanez rájuk is igaz lesz.

„Nem készülünk máshogy az Újpest ellen, mint a többi meccsre, de azért ott van a fejekben, hogy ez egy derbi, ráadásul idegenben, ami kicsit nehezebb, ám mindig ugyanúgy készülünk. Az Újpest otthon fog játszani, már csak két forduló van hátra, a bajnokság pedig éles, nekünk a győzelem az egyetlen út, hogy legyen esélyünk a bajnoki címre, úgyhogy biztosan nagyon tüzes és motivált csapatot fogunk látni az ellenféltől, de a magunk részéről is, mi is ugyanígy leszünk” – jelentette ki a hátvéd, aki Ibrahim Cissé és Stefan Gartenmann sérülése, valamint a magyarszabály betartása miatt feltehetően a derbin is ott lesz majd a Fradi kezdőcsapatában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A bajnokság utolsó előtti fordulóját megelőzően a címvédő FTC hátránya egy pont a tabellán a listavezető ETO mögött. A győriek szombaton – 19.15-től – játszanak a már biztosan kieső Diósgyőrrel, vagyis a Ferencvárosnál az Újpest elleni meccs napján már tudni fogják, hogy előzhetnek-e a táblázaton, avagy a versenyben maradásért lépnek pályára a Szusza Ferenc Stadionban. 

Ha az ETO szombaton nyer, a Fradi pedig másnap – 2015 óta először – kikap az Újpesttől, akkor biztossá válik a győriek bajnoki címe.

Mindig van egy kis előnye az előbb játszó csapatnak, kicsit furcsa is számomra, hogy mindig mi játszunk vasárnap. Ez nyilván az Európa-liga-szereplésből adódik, hogy rendszeresen vasárnap játszottunk, bár most igazából szerintem lehetne előbb is, de ezt nyilván a televízió dönti el. Így kell készülnünk, azonban lehet ez előny is, mert ha esetleg nem úgy alakul az ETO szombati meccse, akkor tudjuk, hogy a mi kezünkben van a sorsunk

– nyilatkozta a menetrenddel kapcsolatban Szalai, hozzátéve, hogy hisznek még a bajnoki címben, sőt a duplázásban is. A Magyar Kupa döntőjében a Ferencváros jövő szombaton (május 9-én) a Zalaegerszeggel csap össze.

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

A legutóbbi derbi összefoglalója – a Fradi februárban 3–0-ra megverte otthon az Újpestet

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. május 01. 16:41
Hajrá Fradi !!
