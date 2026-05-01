„Kicsit furcsa, hogy mindig mi játszunk vasárnap” – érdekes kijelentést tett a Fradi játékosa a derbi előtt

Vasárnap 16 órától Újpest–Ferencváros rangadót rendeznek a labdarúgó NB I-ben. A zöld-fehérek magyar válogatott védője, Szalai Gábor a derbi előtt az M4 Sportnak elmondta, tudják, hogy az ősi rivális nagy tűzzel, rendkívül motiváltan lép majd pályára, de ugyanez rájuk is igaz lesz.

„Nem készülünk máshogy az Újpest ellen, mint a többi meccsre, de azért ott van a fejekben, hogy ez egy derbi, ráadásul idegenben, ami kicsit nehezebb, ám mindig ugyanúgy készülünk. Az Újpest otthon fog játszani, már csak két forduló van hátra, a bajnokság pedig éles, nekünk a győzelem az egyetlen út, hogy legyen esélyünk a bajnoki címre, úgyhogy biztosan nagyon tüzes és motivált csapatot fogunk látni az ellenféltől, de a magunk részéről is, mi is ugyanígy leszünk” – jelentette ki a hátvéd, aki Ibrahim Cissé és Stefan Gartenmann sérülése, valamint a magyarszabály betartása miatt feltehetően a derbin is ott lesz majd a Fradi kezdőcsapatában.