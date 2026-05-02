Borbély Balázs Robbie Keane eto ETO FC Stark Péter Fradi Ferencváros NB I Nyilas Elek FTC

„Ha a Ferencváros nem tartja be a magyar ajánlást, nagy valószínűséggel már megnyerte volna a bajnokságot”

2026. május 02. 10:20

Óriási a harc a bajnoki címért a labdarúgó NB I-ben, akár már a hétvégén eldőlhet az aranyérem sorsa. Stark Péter és Nyilas Elek személyében két egykori kiváló játékost kérdeztünk az ETO-FTC versenyfutásról, a magyar ajánlás betartásáról, valamint a két vezetőedző, Borbély Balázs, illetve Robbie Keane jövőjéről.

Balázs Dávid

Már csak két forduló maradt hátra a labdarúgó NB I 2025–2026-os kiírásából. Akár már az is megtörténhet, hogy a hétvégén bajnokot avatunk – a listavezető ETO FC és az egy ponttal kevesebbet szerző, második helyen álló Ferencvárosi TC versenyfutásáról, továbbá a vezetőedzők, Borbély Balázs és Robbie Keane szerepéről két korábbi kiváló magyar játékossal, klublegendával, az ETO-hoz ezer szállal kötődő Stark Péterrel, valamint a Fradival a Bajnokok Ligája csoportkörét is megjáró Nyilas Elekkel beszélgettünk.

Starkot (jobbra) nem lepte meg a Borbély féle csapat menetelése
Stark Pétert (jobbra) nem lepte meg a Borbély-féle győri csapat szereplése / Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Stark még egy utánpótlás-mérkőzésen figyelt fel Borbély Balázsra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Annak idején, amikor a Ferencváros U19-es csapatát vezette, láttam őt az ETO ellen irányítani, és egy fanatikus szakember benyomását keltette bennem, aki a szakértelméből, habitusából fakadóan képes átadni a játékosainak mindazt, amit a futballról tud.

Tehát nem a mostani eredményei miatt mondom rá, hogy jó edző, én ezt már akkor észrevettem

– fogalmazott a Mandinernek Stark. Hozzátette: Győrben, a magyar futball egyik fellegvárában most már van végre pénz és megfelelő szakmai munka.

„Azt szokták mondani, hogy az a jó edző, aki nyeri a meccseket. Ha innen nézem, akkor Borbély egyértelműen az” – jelentette ki. Szerinte a felvidéki szakember nagyon komplex tréner, de megvan benne minden, ami egy jó edző ismérve.

Nyilas Elek (az első sorban jobbról a második) szerint Robbie Keane nincs könnyű helyzetben a mostani idényben / Fotó: tempofradi.hu

Nyilas Eleket, a Ferencváros korábbi kiváló középpályását is először Robbie Keane-ről kérdeztük.

„Minden edzőt elsősorban az eredményei alapján ítélnek meg.

Ő egy olyan ember, aki együtt él a játékkal, iszonyatos energiái vannak. Én úgy látom, hogy a hihetetlenül nagy győzni akarásával, odaadásával, vehemenciájával képes hatni a játékosaira az oldalvonal mellől. Sok fajta edző van, de én szeretem az ilyen karaktereket”

– mondta Nyilas. Hozzátette: a mostani idényben Keane-nek sikerült szintet lépnie a Fradival, amellyel nagyszerűen szerepelt az Európa-ligában. Az NB I-et tekintve azonban azért nehéz a teljesítményéről beszélni, mert a magyar ajánlás betartása miatt nem azokat a futballistákat játszatta, akiket szeretett volna.

Látva a tabellát, többekben felvetődött, hogy az FTC-nek nem kellett volna-e már kihátrálni ebből, a „magyarszabályt” nem figyelembe venni, mert voltak előjelei annak, hogy elúszhat a bajnokság. Ilyen például az

  • az ETO remek szereplése,
  • a bajnokságban több meglepő hazai vereség, valamint
  • Tóth Alex és Varga Barnabás értékesítése.

Ezzel kapcsolatban mindkét megkérdezett szakértőnek sarkos véleménye van.

Ha a Ferencváros nem tartja be az ajánlást, nagy valószínűséggel már megnyerte volna a bajnokságot”

– jelentette ki Nyilas.

Stark úgy fogalmazott, hogy a Fradi vezetősége a döntéseivel nagyon sokat kedvez az ETO-nak. Az egyik ilyen, hogy mindenáron meg akar felelni az ajánlásnak, a másik pedig két kulcsember eladása volt a télen.

Ha én a vezetőségben ülnék döntéshozóként, akkor számomra nem lenne kérdés, hogy eladjam-e a legjobb játékosaimat az idény közben, pláne, ha van egy nagyon kemény ellenfelem a bajnokságban. Ez egy rossz döntés volt.”

A győriek egykori kiválósága arról is beszélt, ha a ferencvárosiak részéről nem vitt el volna ennyi energiát a nemzetközi kupaszereplés, nem lett volna ennyi nagy meccsük és nem szerepeltek volna ilyen jól az Európa-ligában, akkor valószínűleg már több ponttal vezetnék a bajnokságot.

Borbély Balázs és Robbie Keane / Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Mi lesz Borbély és Keane sorsa?

Keane-t az utóbbi időszakban több brit csapattal is összeboronálták, a legtöbbször a skót Celtickel hozzák szóba. Borbélyt pedig sokan a következő FTC-edzőként látják maguk előtt.

Magyarországon az ETO vezetőedzőjével pótolhatnák Keane-t a Ferencvárosnál.

Ebben az esetben egy rendkívül sikeres fiatalembert tudnának odatenni, aki idézőjelben a semmiből épített várat, ráadásul ezzel még oda is csaphatnának az ETO-nak. Ha viszont Győrben hosszú távra terveznek, akkor foggal-körömmel harcolniuk kell Borbélyért, mert ő kulcsfontosságú eleme ennek a projektnek. Megkockáztatom, nélküle ez a csapat nem jutott volna fel, és nem jött volna ki abból a gödörből, amibe belekerült az NB I-es tagsága elején” – vélekedett Stark, aki felhívta arra is a figyelmet, hogy az FTC-nél fontos szempont, hogy mindig olyan ember üljön le a kispadra, aki már szerzett magának nevet a futballban.

„Borbély Balázsnak egy-két évet szerintem még mindenféleképpen maradnia kellene, ha pedig utána elmegy valahova, akkor azt kívánom, hogy az egy komoly külföldi csapat legyen a következő állomás.”

Nyilas így látja az edzőkérdést:

Az egyik edző biztosan marad a posztján, de az is elképzelhető, hogy mindkettő.

Ha az ETO nyeri a bajnokságot, Borbély értelemszerűen marad, ha meg a Fradi, akkor Keane tesz ugyanígy, kivéve, ha kivásárolják a szerződéséből. De úgy érzem, mindkettő maradni fog a pozíciójában: Keane azért, mert a Fradival szerintem megnyeri a bajnokságot, Borbély meg jó munkát végez Győrben, ahol egy hosszú távú projektben gondolkodnak. A fociban ugyanakkor gyorsan változnak a dolgok.”

Hozzátette: a Ferencváros kispadja egy jó ugródeszka az edzőknek. Noha Robbie Keane esetében rebesgetik az angol topligát, Nyilas Elek nem biztos abban, hogy az eddigi edzői karrierje elég ahhoz, hogy ekkorát ugorjon. A Celtic viszont gyengélkedik, így azt nagyobb eséllyel tudja elképzelni, hogy ott folytassa.

Keane a mostani idény során sokszor emlegette a magyar ajánlást, ami miatt nem tud olyan csapatot felküldeni a pályára, mint amilyet szeretne. Nyilastól megkérdeztük, az ír szakember vajon kijelentheti-e a vezetőségnek, hogy csak akkor marad, ha a következő évadban a klub nem akar megfelelni a magyarszabálynak.

„Nem biztos, hogy támaszthat ilyen igényt a vezetőség felé, főleg akkor, ha a központi támogatások csökkenni fognak. Ebben az esetben a Ferencvárosnak még jobban szüksége lesz erre a pénzre.”

Ezt is ajánljuk a témában

Végezetül arra voltunk kíváncsiak, hogyan látják a bajnoki véghajrát. Stark Péter szerint az ETO innen már behúzza, míg Nyilas Elek bízik az FTC előzésében. Bár sokan leírják a már kiesett Diósgyőrt, ő nem így tesz, mert a DVTK legutóbb Kisvárdán is nyerni tudott. Úgy véli, nem biztos, hogy a Győr képes lesz elviselni a rá nehezedő nagy nyomást a hátralévő meccsein, míg a Fradinak bőven van rutinja ebben. Bár papíron a győriek számítanak a favoritnak és a kezükben van a sorsuk, úgy érzi, Fradi bírja majd jobban a véghajrát.

A Ferencváros hátralévő bajnokijai (zárójelben az aktuális helyezésük a tabellán)

  • Újpest FC (idegenben, 7.)
  • Zalaegerszegi TE FC (otthon, 4.)

Az ETO hátralévő bajnokijai

  • Diósgyőri VTK (otthon, 11.)
  • Kisvárda (idegenben, 8.)

 

Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
bill-murr
2026. május 02. 12:26
Talan itt az ideje, hogy valakinek erdekeben alljon tehetseges focistakat kinevelni.
difluss
2026. május 02. 12:06
Én majd akkor nézem, ha a magyar foci magyar lesz.
vip era
2026. május 02. 10:46
A magyar szabály betartásával nagyon sok pénzt veszít a Fradi, ha nem lesz bajnok. Megérte?
Halder_1899
2026. május 02. 10:43
Hajrá Fradi !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.