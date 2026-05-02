„Ha a Ferencváros nem tartja be a magyar ajánlást, nagy valószínűséggel már megnyerte volna a bajnokságot”

Mi lesz a magyar focival? A szakember szerint sokan hibáztak és még többen elkényelmesedtek
Már csak két forduló maradt hátra a labdarúgó NB I 2025–2026-os kiírásából. Akár már az is megtörténhet, hogy a hétvégén bajnokot avatunk – a listavezető ETO FC és az egy ponttal kevesebbet szerző, második helyen álló Ferencvárosi TC versenyfutásáról, továbbá a vezetőedzők, Borbély Balázs és Robbie Keane szerepéről két korábbi kiváló magyar játékossal, klublegendával, az ETO-hoz ezer szállal kötődő Stark Péterrel, valamint a Fradival a Bajnokok Ligája csoportkörét is megjáró Nyilas Elekkel beszélgettünk.
Stark még egy utánpótlás-mérkőzésen figyelt fel Borbély Balázsra.
„Annak idején, amikor a Ferencváros U19-es csapatát vezette, láttam őt az ETO ellen irányítani, és egy fanatikus szakember benyomását keltette bennem, aki a szakértelméből, habitusából fakadóan képes átadni a játékosainak mindazt, amit a futballról tud.
Tehát nem a mostani eredményei miatt mondom rá, hogy jó edző, én ezt már akkor észrevettem
– fogalmazott a Mandinernek Stark. Hozzátette: Győrben, a magyar futball egyik fellegvárában most már van végre pénz és megfelelő szakmai munka.
„Azt szokták mondani, hogy az a jó edző, aki nyeri a meccseket. Ha innen nézem, akkor Borbély egyértelműen az” – jelentette ki. Szerinte a felvidéki szakember nagyon komplex tréner, de megvan benne minden, ami egy jó edző ismérve.
Nyilas Eleket, a Ferencváros korábbi kiváló középpályását is először Robbie Keane-ről kérdeztük.
„Minden edzőt elsősorban az eredményei alapján ítélnek meg.
Ő egy olyan ember, aki együtt él a játékkal, iszonyatos energiái vannak. Én úgy látom, hogy a hihetetlenül nagy győzni akarásával, odaadásával, vehemenciájával képes hatni a játékosaira az oldalvonal mellől. Sok fajta edző van, de én szeretem az ilyen karaktereket”
– mondta Nyilas. Hozzátette: a mostani idényben Keane-nek sikerült szintet lépnie a Fradival, amellyel nagyszerűen szerepelt az Európa-ligában. Az NB I-et tekintve azonban azért nehéz a teljesítményéről beszélni, mert a magyar ajánlás betartása miatt nem azokat a futballistákat játszatta, akiket szeretett volna.
Látva a tabellát, többekben felvetődött, hogy az FTC-nek nem kellett volna-e már kihátrálni ebből, a „magyarszabályt” nem figyelembe venni, mert voltak előjelei annak, hogy elúszhat a bajnokság. Ilyen például az
Ezzel kapcsolatban mindkét megkérdezett szakértőnek sarkos véleménye van.
Ha a Ferencváros nem tartja be az ajánlást, nagy valószínűséggel már megnyerte volna a bajnokságot”
– jelentette ki Nyilas.
Stark úgy fogalmazott, hogy a Fradi vezetősége a döntéseivel nagyon sokat kedvez az ETO-nak. Az egyik ilyen, hogy mindenáron meg akar felelni az ajánlásnak, a másik pedig két kulcsember eladása volt a télen.
Ha én a vezetőségben ülnék döntéshozóként, akkor számomra nem lenne kérdés, hogy eladjam-e a legjobb játékosaimat az idény közben, pláne, ha van egy nagyon kemény ellenfelem a bajnokságban. Ez egy rossz döntés volt.”
A győriek egykori kiválósága arról is beszélt, ha a ferencvárosiak részéről nem vitt el volna ennyi energiát a nemzetközi kupaszereplés, nem lett volna ennyi nagy meccsük és nem szerepeltek volna ilyen jól az Európa-ligában, akkor valószínűleg már több ponttal vezetnék a bajnokságot.
Keane-t az utóbbi időszakban több brit csapattal is összeboronálták, a legtöbbször a skót Celtickel hozzák szóba. Borbélyt pedig sokan a következő FTC-edzőként látják maguk előtt.
Magyarországon az ETO vezetőedzőjével pótolhatnák Keane-t a Ferencvárosnál.
Ebben az esetben egy rendkívül sikeres fiatalembert tudnának odatenni, aki idézőjelben a semmiből épített várat, ráadásul ezzel még oda is csaphatnának az ETO-nak. Ha viszont Győrben hosszú távra terveznek, akkor foggal-körömmel harcolniuk kell Borbélyért, mert ő kulcsfontosságú eleme ennek a projektnek. Megkockáztatom, nélküle ez a csapat nem jutott volna fel, és nem jött volna ki abból a gödörből, amibe belekerült az NB I-es tagsága elején” – vélekedett Stark, aki felhívta arra is a figyelmet, hogy az FTC-nél fontos szempont, hogy mindig olyan ember üljön le a kispadra, aki már szerzett magának nevet a futballban.
„Borbély Balázsnak egy-két évet szerintem még mindenféleképpen maradnia kellene, ha pedig utána elmegy valahova, akkor azt kívánom, hogy az egy komoly külföldi csapat legyen a következő állomás.”
Nyilas így látja az edzőkérdést:
Az egyik edző biztosan marad a posztján, de az is elképzelhető, hogy mindkettő.
Ha az ETO nyeri a bajnokságot, Borbély értelemszerűen marad, ha meg a Fradi, akkor Keane tesz ugyanígy, kivéve, ha kivásárolják a szerződéséből. De úgy érzem, mindkettő maradni fog a pozíciójában: Keane azért, mert a Fradival szerintem megnyeri a bajnokságot, Borbély meg jó munkát végez Győrben, ahol egy hosszú távú projektben gondolkodnak. A fociban ugyanakkor gyorsan változnak a dolgok.”
Hozzátette: a Ferencváros kispadja egy jó ugródeszka az edzőknek. Noha Robbie Keane esetében rebesgetik az angol topligát, Nyilas Elek nem biztos abban, hogy az eddigi edzői karrierje elég ahhoz, hogy ekkorát ugorjon. A Celtic viszont gyengélkedik, így azt nagyobb eséllyel tudja elképzelni, hogy ott folytassa.
Keane a mostani idény során sokszor emlegette a magyar ajánlást, ami miatt nem tud olyan csapatot felküldeni a pályára, mint amilyet szeretne. Nyilastól megkérdeztük, az ír szakember vajon kijelentheti-e a vezetőségnek, hogy csak akkor marad, ha a következő évadban a klub nem akar megfelelni a magyarszabálynak.
„Nem biztos, hogy támaszthat ilyen igényt a vezetőség felé, főleg akkor, ha a központi támogatások csökkenni fognak. Ebben az esetben a Ferencvárosnak még jobban szüksége lesz erre a pénzre.”
Végezetül arra voltunk kíváncsiak, hogyan látják a bajnoki véghajrát. Stark Péter szerint az ETO innen már behúzza, míg Nyilas Elek bízik az FTC előzésében. Bár sokan leírják a már kiesett Diósgyőrt, ő nem így tesz, mert a DVTK legutóbb Kisvárdán is nyerni tudott. Úgy véli, nem biztos, hogy a Győr képes lesz elviselni a rá nehezedő nagy nyomást a hátralévő meccsein, míg a Fradinak bőven van rutinja ebben. Bár papíron a győriek számítanak a favoritnak és a kezükben van a sorsuk, úgy érzi, Fradi bírja majd jobban a véghajrát.
A Ferencváros hátralévő bajnokijai (zárójelben az aktuális helyezésük a tabellán)
Az ETO hátralévő bajnokijai
Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA
