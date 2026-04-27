Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország népesség migráció iszlám

Megérkeztek a legújabb adatok: Németországban már minden negyedik ember migrációs hátterű

2026. április 27. 08:55

Húsz év alatt majdnem hetven százalékos növekedés történt.

Húsz év alatt 13 millióról 21,8 millióra nőtt a bevándorló hátterűek száma Németországban, ami 67 százalékos emelkedést jelent – mondta az InfoRádióban Dócza Edith Krisztina. A Migrációkutató Intézet vezető elemzője ugyanakkor arra is kitért, hogy az idei első negyedévben 23 százalékkal kevesebb menedékkérelmet nyújtottak be az előző év azonos időszakához képest – számolt be az InfoStart. 

A kutató elmondta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

a legújabb adatok szerint a 82,7 milliós német lakosság 26,3 százaléka, vagyis mintegy 22 millió ember tartozik abba a csoportba, amely valamilyen bevándorló háttérrel rendelkezik.

A Statisztika Hivatal külön csoportba rakja azokat, akik első generációs és akik második generációs bevándorlók. 

Az utóbbi években lelassult a bevándorlás, de hatalmas növekedés mérthető a 2005-ös és 2025-ös adatok között: 

húsz év alatt ugyanis 13 millióról 21,8 millióra nőtt a bevándorló hátterűek száma, ami 67 százalékos emelkedést jelent.

A népességen belüli arányuk pedig 16-ról 26,3 százalékra nőtt. A statisztikai hivatal kiemelte, hogy a népességcsökkenés a bevándorlás nélkül jóval nagyobb lett volna.

A Németországba vándorló emberek közül a legnagyobb közösségek:

  • a lengyelek (1,5 millió fő),
  • a törökök (1,5 millió fő),
  • az ukránok (1,3 millió fő),
  • az oroszok (1 millió fő),
  • a szírek 1 millió fő).

Közben a menedékkérők száma csökken Németországban, ami a törvények szigorításának is köszönhető.

Nyitókép: DAVID GANNON / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
H3NY3_B-Oroszlan
•••
2026. április 27. 12:14 Szerkesztve
Na, még egy intézet, amit rekordgyorsasággal be fognak szántani. A tiszás logika szerint ugyanis ha valamiről nem lehet beszélni (LGHDTV, migriinvázió, energiaválság), akkor az nincs. Nekik nem az ukrán aranybudikkal van bajuk, hanem az erről szóló plakátokkal. Ha nincs plakát, nincs ukrán korrupció. Nem az ukrán pénzszállítmányokkal, hanem a lekapcsolásukról szóló hírekkel. Ha nincs hír, nincsenek a Zselé fekete pénzei. Nem a TCK kegyetlenkedéseivel, hanem azzal, hogy minek ezzel foglalkozni. Ha nincs segítségkérés Kárpátaljáról, a sorozótisztek verbunkossal győzik meg a katonaköteles fiatalokat. A fészbúk meg azért jó, mert oda ezek az infók eleve nem jutnak el.
Válasz erre
0
0
savrena
2026. április 27. 11:51
Törökből tuti több van, mint másfél millió, csak már állampolgárnak számítanak - kulturális hátterük ettől nem lett más
Válasz erre
0
0
luisbathhelena
•••
2026. április 27. 11:42 Szerkesztve
Az európai "bevándorlókkal" nincs nagy gond. Kivéve Koszovó. A muszlimok fognak itt rohadtul túlszaporodni, és már nem is kell újabb bevándorlás hozzá. Az életszínvonal és a segélyek zuhanásával a bevándorlás is megáll majd-csak túl KÉSŐN. Ez a német jövő és teljesen reális. A számok nem hazudnak. Namármost nálunk is ugyanezt akarják. És MP-nek nincs szándéka, ereje, lehetősége ellenállni. Többszörösen fogott ember
Válasz erre
0
0
csulak
2026. április 27. 11:13
wir schaffen das.... ennyi eleg nekik
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!