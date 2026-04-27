Megérkeztek a legújabb adatok: Németországban már minden negyedik ember migrációs hátterű

Zelenszkijnek minden pénzt megér az uniós csatlakozás: az sem érdekli, ha migránsok árasztják el Ukrajnát
Ukrajna demográfiai válságának kezelése újabb migrációs hullámot indíthat el.
Húsz év alatt majdnem hetven százalékos növekedés történt.
Húsz év alatt 13 millióról 21,8 millióra nőtt a bevándorló hátterűek száma Németországban, ami 67 százalékos emelkedést jelent – mondta az InfoRádióban Dócza Edith Krisztina. A Migrációkutató Intézet vezető elemzője ugyanakkor arra is kitért, hogy az idei első negyedévben 23 százalékkal kevesebb menedékkérelmet nyújtottak be az előző év azonos időszakához képest – számolt be az InfoStart.
A kutató elmondta:
a legújabb adatok szerint a 82,7 milliós német lakosság 26,3 százaléka, vagyis mintegy 22 millió ember tartozik abba a csoportba, amely valamilyen bevándorló háttérrel rendelkezik.
A Statisztika Hivatal külön csoportba rakja azokat, akik első generációs és akik második generációs bevándorlók.
Az utóbbi években lelassult a bevándorlás, de hatalmas növekedés mérthető a 2005-ös és 2025-ös adatok között:
húsz év alatt ugyanis 13 millióról 21,8 millióra nőtt a bevándorló hátterűek száma, ami 67 százalékos emelkedést jelent.
A népességen belüli arányuk pedig 16-ról 26,3 százalékra nőtt. A statisztikai hivatal kiemelte, hogy a népességcsökkenés a bevándorlás nélkül jóval nagyobb lett volna.
A Németországba vándorló emberek közül a legnagyobb közösségek:
Közben a menedékkérők száma csökken Németországban, ami a törvények szigorításának is köszönhető.
Nyitókép: DAVID GANNON / AFP
