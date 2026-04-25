Zelenszkijnek minden pénzt megér az uniós csatlakozás: az sem érdekli, ha migránsok árasztják el Ukrajnát

Ukrajna mindemellett súlyos demográfiai problémákkal is küzd, amelyet a háború tovább mélyített. Az ENSZ adatai szerint 2026 februárjáig mintegy 5,9 millió ember hagyta el az országot a harcok miatt. Emellett a brit védelmi minisztérium becslései szerint a háborúban mintegy 500–600 ezer ember vesztette életét.

A munkaerőhiány már jelenleg is komoly kihívást jelent a vállalkozások számára, amiről az elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov a CEO Club Ukraine rendezvényén is beszélt.

Budanov szerint annak érdekében, hogy Ukrajna több munkaképes bevándorlót tudjon bevonzani, át kell alakítani a jogszabályi környezetet és

felül kell vizsgálni a magas kockázatú kibocsátó országok listáját.

Azonban, ha Ukrajna meglépi a javasolt változtatásokat, és néhány éven belül az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, az ismét egy hatalmas migrációs hullámot indíthat el.

Legrosszabb esetben egy új migrációs útvonal is kialakulhat, ha az illegálisan érkezők kevesebb ellenállást tapasztalnak a Törökország–Fekete-tenger–Ukrajna vonalon.