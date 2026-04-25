Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
csatlakozás volodimir zelenszkij európai unió migráció ukrajna

Zelenszkijnek minden pénzt megér az uniós csatlakozás: az sem érdekli, ha migránsok árasztják el Ukrajnát

2026. április 25. 10:50

Ukrajna demográfiai válságának kezelése újabb migrációs hullámot indíthat el.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a ciprusi, informális EU-csúcs folyamán több tagország vezető politikusa is negatív hangnemben nyilatkozott Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását illetően.

Ennek ellenére ugyanakkor Volodimir Zelenszkij és kormánya kijelentette, a lehető legrövidebb időn belül szeretné elérni az uniós tagságot, még úgy is, hogy ez jelentős reformmunkát igényel majd, és több olyan intézkedéssel is járhat, amelyek rövid távon társadalmi nehézségeket okozhatnak – írja a Világgazdaság.

Jelenleg az EU vezetése egy speciális, kétlépcsős csatlakozási modell lehetőségét vizsgálja, amelynek értelmében az első szakaszban Ukrajna csak korlátozott jogkörökkel rendelkezne.

Az új modell szerint Ukrajna formálisan taggá válna, azonban szavazati jog nélkül venne részt az állam- és kormányfők csúcstalálkozóin, valamint a miniszteri üléseken.

Ezzel párhuzamosan Ukrajna fokozatosan hozzáférést kapna az egységes európai piachoz, a mezőgazdasági támogatásokhoz és a konvergenciaalapokhoz, amennyiben teljesíti a meghatározott feltételeket.

Ukrajna ugyanakkor elutasítja a fokozatos csatlakozás gondolatát, és gyors ütemben dolgozik a szükséges jogszabályi és szabályozási feltételek teljesítésén – közölte Andrij Szibiha külügyminiszter, aki így fogalmazott: „Az elnök álláspontja egyértelműen az, hogy nem fogadunk el semmilyen részleges tagságot. Ez teljesen világos. Több munkacsoport dolgozik párhuzamosan azon, hogy feltérképezzük a lehetőségeinket.”

Az Európai Bizottság azon is dolgozik, hogy még az év vége előtt megkezdődjenek az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalási fejezetek megnyitása – nyilatkozta Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa.

Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese szerint pedig a reális cél, hogy országa 2028 végére lezárja a csatlakozási tárgyalásokat.

Ukrajna mindemellett súlyos demográfiai problémákkal is küzd, amelyet a háború tovább mélyített. Az ENSZ adatai szerint 2026 februárjáig mintegy 5,9 millió ember hagyta el az országot a harcok miatt. Emellett a brit védelmi minisztérium becslései szerint a háborúban mintegy 500–600 ezer ember vesztette életét.

A munkaerőhiány már jelenleg is komoly kihívást jelent a vállalkozások számára, amiről az elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov a CEO Club Ukraine rendezvényén is beszélt.

Budanov szerint annak érdekében, hogy Ukrajna több munkaképes bevándorlót tudjon bevonzani, át kell alakítani a jogszabályi környezetet és
felül kell vizsgálni a magas kockázatú kibocsátó országok listáját.

Azonban, ha Ukrajna meglépi a javasolt változtatásokat, és néhány éven belül az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, az ismét egy hatalmas migrációs hullámot indíthat el. 

Legrosszabb esetben egy új migrációs útvonal is kialakulhat, ha az illegálisan érkezők kevesebb ellenállást tapasztalnak a Törökország–Fekete-tenger–Ukrajna vonalon.

Nyitókép: Tiziana FABI / AFP

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 25. 12:33
Érthető. Ha Ukrajna teljes jogú EU tag lenne, akkor Ukrajna kapná a legtöbb, csaknem az összes EU támogatást, a többi tagállam nettó befizetővé válna. Ukrajna jobban tud számolni, mint a többiek közép-kelet Európában. Ukrajna egyedül képes lehúzni az egész EU-t.
Válasz erre
0
0
sensuscommunis
2026. április 25. 12:25
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO oldalán,amelyben kérjük Sulyok Tamást,Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az alkotmányos rendet ! Osszuk meg a hirt !
Válasz erre
0
1
Stingary76
2026. április 25. 12:04
"Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese szerint pedig a reális cél, hogy országa 2028 végére lezárja a csatlakozási tárgyalásokat." Aha, egyelőre még a háború vége sem látszik, te fasz.. aztán 2028 végéig bő másfél év van, majd ennyi idő alatt változtattok több 1000 területen a büdös korrupt rendszereteken, mi? "Budanov szerint annak érdekében, hogy Ukrajna több munkaképes bevándorlót tudjon bevonzani" Még a saját állampolgáraitok nagy része sem fog visszamenni az állat rezsimetekbe, nem még tömegesen bevándorló munkavállalók.. majd biztos rohanni fognak a háború után, amikor beindul a hiperinfáció is.. Idióták..
Válasz erre
0
0
sin-fej
•••
2026. április 25. 11:37 Szerkesztve
Ez az agyatlan barom mohamedán országot telepít a szomszdunka. Csekély vigasz, hogy rajtaveszt majd és az oroszoknál hamarabb harcnélkül veszíti el Ukrajnát.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!