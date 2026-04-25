Zelenszkijnek minden pénzt megér az uniós csatlakozás: az sem érdekli, ha migránsok árasztják el Ukrajnát

Brüsszelből érkezett a hidegzuhany Zelenszkijnek: „Nem reális, hogy Ukrajna belátható időn belül csatlakozzon az EU-hoz”
Bart De Wever markánsan fogalmazott a háborúban álló ország uniós csatlakozásával kapcsolatban.
Ukrajna demográfiai válságának kezelése újabb migrációs hullámot indíthat el.
Ennek ellenére ugyanakkor Volodimir Zelenszkij és kormánya kijelentette, a lehető legrövidebb időn belül szeretné elérni az uniós tagságot, még úgy is, hogy ez jelentős reformmunkát igényel majd, és több olyan intézkedéssel is járhat, amelyek rövid távon társadalmi nehézségeket okozhatnak – írja a Világgazdaság.
Jelenleg az EU vezetése egy speciális, kétlépcsős csatlakozási modell lehetőségét vizsgálja, amelynek értelmében az első szakaszban Ukrajna csak korlátozott jogkörökkel rendelkezne.
Az új modell szerint Ukrajna formálisan taggá válna, azonban szavazati jog nélkül venne részt az állam- és kormányfők csúcstalálkozóin, valamint a miniszteri üléseken.
Ezzel párhuzamosan Ukrajna fokozatosan hozzáférést kapna az egységes európai piachoz, a mezőgazdasági támogatásokhoz és a konvergenciaalapokhoz, amennyiben teljesíti a meghatározott feltételeket.
Ukrajna ugyanakkor elutasítja a fokozatos csatlakozás gondolatát, és gyors ütemben dolgozik a szükséges jogszabályi és szabályozási feltételek teljesítésén – közölte Andrij Szibiha külügyminiszter, aki így fogalmazott: „Az elnök álláspontja egyértelműen az, hogy nem fogadunk el semmilyen részleges tagságot. Ez teljesen világos. Több munkacsoport dolgozik párhuzamosan azon, hogy feltérképezzük a lehetőségeinket.”
Andrij Szibiha elutasított bármiféle „póttagságot”.
Az Európai Bizottság azon is dolgozik, hogy még az év vége előtt megkezdődjenek az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalási fejezetek megnyitása – nyilatkozta Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa.
Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese szerint pedig a reális cél, hogy országa 2028 végére lezárja a csatlakozási tárgyalásokat.
Ukrajna mindemellett súlyos demográfiai problémákkal is küzd, amelyet a háború tovább mélyített. Az ENSZ adatai szerint 2026 februárjáig mintegy 5,9 millió ember hagyta el az országot a harcok miatt. Emellett a brit védelmi minisztérium becslései szerint a háborúban mintegy 500–600 ezer ember vesztette életét.
A munkaerőhiány már jelenleg is komoly kihívást jelent a vállalkozások számára, amiről az elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov a CEO Club Ukraine rendezvényén is beszélt.
Budanov szerint annak érdekében, hogy Ukrajna több munkaképes bevándorlót tudjon bevonzani, át kell alakítani a jogszabályi környezetet és
felül kell vizsgálni a magas kockázatú kibocsátó országok listáját.
Azonban, ha Ukrajna meglépi a javasolt változtatásokat, és néhány éven belül az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, az ismét egy hatalmas migrációs hullámot indíthat el.
Legrosszabb esetben egy új migrációs útvonal is kialakulhat, ha az illegálisan érkezők kevesebb ellenállást tapasztalnak a Törökország–Fekete-tenger–Ukrajna vonalon.
