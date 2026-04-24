bart de wever brüsszel belgium EU-csatlakozás ukrajna

Brüsszelből érkezett a hidegzuhany Zelenszkijnek: „Nem reális, hogy Ukrajna belátható időn belül csatlakozzon az EU-hoz”

2026. április 24. 11:06

Bart De Wever markánsan fogalmazott a háborúban álló ország uniós csatlakozásával kapcsolatban.

Az Euronews beszámolója szerint a ciprusi, informális uniós csúcstalálkozó folyamán több tagország vezetője is nemtetszésének adott hangot Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásával kapcsolatban.

Luxemburg miniszterelnöke, Luc Frieden hangsúlyozta, hogy csatlakozása előtt Ukrajnának mindenképpen teljesítenie kellene az ehhez kapcsolódó feltételeket: „Nincsenek rövidítések (…) az EU-nak továbbra is az alapvető értékei mentén kell működnie.”

Bart De Wever Belgium miniszterelnöke ennél markánsabban fogalmazott. Mint mondta:

Nem reális cél, hogy Ukrajna rövid időn belül csatlakozzon az EU-hoz.”

Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. április 24. 11:28
se belathato se nem belathato idon belul nem valok oda
excan1
2026. április 24. 11:23
Na, hát akkor előbújtak a kis "férgek". Most már a kis országok is bátrak lettek.
Leskelődő
2026. április 24. 11:21 Szerkesztve
Nincs már ott Orbán, hogy tartsa a hátát, így elő kell bújniuk az eddig háttérben lapulóknak.
Partikula
2026. április 24. 11:18
Évekkel ezelőtt mintha mondta volna már valaki ezt.
