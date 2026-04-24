Brüsszelből érkezett a hidegzuhany Zelenszkijnek: „Nem reális, hogy Ukrajna belátható időn belül csatlakozzon az EU-hoz”

Nincs megállás Brüsszelben: alig fogadták el a 20.-at, már a 21. Oroszország elleni szankciós csomagon dolgoznak
Kaja Kallas kijelentette: a cél, hogy minden eddigiénél világosabb üzenetet küldjenek Moszkvának.
Bart De Wever markánsan fogalmazott a háborúban álló ország uniós csatlakozásával kapcsolatban.
Az Euronews beszámolója szerint a ciprusi, informális uniós csúcstalálkozó folyamán több tagország vezetője is nemtetszésének adott hangot Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásával kapcsolatban.
Luxemburg miniszterelnöke, Luc Frieden hangsúlyozta, hogy csatlakozása előtt Ukrajnának mindenképpen teljesítenie kellene az ehhez kapcsolódó feltételeket: „Nincsenek rövidítések (…) az EU-nak továbbra is az alapvető értékei mentén kell működnie.”
Bart De Wever Belgium miniszterelnöke ennél markánsabban fogalmazott. Mint mondta:
Nem reális cél, hogy Ukrajna rövid időn belül csatlakozzon az EU-hoz.”
Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP
***