Nincs megállás Brüsszelben: alig fogadták el a 20.-at, már a 21. Oroszország elleni szankciós csomagon dolgoznak

Orbán veresége után az EU felgyorsítja Ukrajna uniós csatlakozását
A Politico szerint véget ért a patthelyzet.
Kaja Kallas kijelentette: a cél, hogy minden eddigiénél világosabb üzenetet küldjenek Moszkvának.
Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik – jelentette be pénteken Kaja Kallas, a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az uniós vezetők ciprusi informális tanácskozása előtt, egy nappal azután, hogy az EU jóváhagyta a 20. szankciós csomagot.
Keményen dolgozunk azon, hogy haladjunk tovább a szankciók 21. csomagjával is”
– mondta Kallas újságírók előtt.
Hozzátette: ezzel azt a világos üzenetet akarják küldeni Oroszországnak, hogy hiába vár arra, hogy az unió feladja. Továbbá azt is egyértelműen jelzik Moszkvának, hogy Ukrajna fontosabb az EU-nak, mint neki, és továbbra is támogatni fogják.
