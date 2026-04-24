Orbán veresége után az EU felgyorsítja Ukrajna uniós csatlakozását

Kommentár nélkül: eltávolítják a kétnyelvű helységnévtáblákat a többségében magyarok lakta kárpátaljai településekről
Újabb lépés a nyelvhasználat szűkítése felé.
A Politico szerint véget ért a patthelyzet.
Ukrajna és Moldova továbbléphet az EU-csatlakozás folyamatában Orbán Viktor magyar miniszterelnök választási vereségét követően – közölték diplomaták és tisztviselők a Politicóval, ezzel véget vetve a kérelmükkel kapcsolatos négyéves patthelyzetnek.
A két ország tagsághoz vezető útja lelassult, miután 2022-ben tagjelölti státuszt kaptak, majd Orbán Viktor megvétózta a „fejezetek” – a tagjelölt országok által a csatlakozás előtt teljesítendő reformok és vállalások csoportjai – tárgyalásának hivatalos megkezdését. Ezeknek a megbeszéléseknek hamarosan meg kell kezdődniük – mondta négy, a tárgyalásokról ismert uniós tisztviselő és diplomata a Politicónak.
Azután, hogy az Európai Uniónak sikerül feloldania a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának, »itt az ideje, hogy előre tekintsünk« a »következő lépésre«, amely az EU-tagsági folyamat
– mondta António Costa, az Európai Tanács elnöke csütörtökön Cipruson, az EU-vezetők csúcstalálkozója előtt, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt. A Kijev EU-csatlakozásának útján megtett első jogi lépést, az első fejezet megnyitását Magyarország évek óta blokkolja, de egy új budapesti kormánnyal ez megtörténhet, közölték a tisztviselők.
Ukrajna a fejezetek megnyitására számít „a következő hetekben” – közölte Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes.
Kacska hozzátette: az európai ügyekért felelős miniszterek május 26-i találkozóját tekinti célul az első tárgyalási fejezet megnyitására. Bár Brüsszel és Kijev már informálisan tárgyaltak, a hivatalos továbblépésről szóló döntést mind a 27 EU-kormánynak egyhangúlag kell meghoznia – és Magyarország eddig blokkolta a haladást.
Orbán Viktor a jövő hónapban átadja a hatalmat Magyar Péternek, aki úgy fogalmazott, hogy
nem támogatja Kijev »gyorsított« belépését, de nem fogja akadályozni a szokásos csatlakozási folyamatot.
Ez több évet vesz igénybe, és széleskörű reformok végrehajtását igényli. Horvátország 2013-as EU-csatlakozása óta egyetlen ország sem érte el ezt a célt.
Fotó: JOHN THYS / AFP