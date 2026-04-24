Orbán veresége után az EU felgyorsítja Ukrajna uniós csatlakozását

2026. április 24. 09:30

A Politico szerint véget ért a patthelyzet.

Ukrajna és Moldova továbbléphet az EU-csatlakozás folyamatában Orbán Viktor magyar miniszterelnök választási vereségét követően – közölték diplomaták és tisztviselők a Politicóval, ezzel véget vetve a kérelmükkel kapcsolatos négyéves patthelyzetnek.

A két ország tagsághoz vezető útja lelassult, miután 2022-ben tagjelölti státuszt kaptak, majd Orbán Viktor megvétózta a „fejezetek” – a tagjelölt országok által a csatlakozás előtt teljesítendő reformok és vállalások csoportjai – tárgyalásának hivatalos megkezdését. Ezeknek a megbeszéléseknek hamarosan meg kell kezdődniük – mondta négy, a tárgyalásokról ismert uniós tisztviselő és diplomata a Politicónak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Azután, hogy az Európai Uniónak sikerül feloldania a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának, »itt az ideje, hogy előre tekintsünk« a »következő lépésre«, amely az EU-tagsági folyamat

– mondta António Costa, az Európai Tanács elnöke csütörtökön Cipruson, az EU-vezetők csúcstalálkozója előtt, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt. A Kijev EU-csatlakozásának útján megtett első jogi lépést, az első fejezet megnyitását Magyarország évek óta blokkolja, de egy új budapesti kormánnyal ez megtörténhet, közölték a tisztviselők.

Ukrajna a fejezetek megnyitására számít „a következő hetekben” – közölte Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes.

Kacska hozzátette: az európai ügyekért felelős miniszterek május 26-i találkozóját tekinti célul az első tárgyalási fejezet megnyitására. Bár Brüsszel és Kijev már informálisan tárgyaltak, a hivatalos továbblépésről szóló döntést mind a 27 EU-kormánynak egyhangúlag kell meghoznia – és Magyarország eddig blokkolta a haladást.

Orbán Viktor a jövő hónapban átadja a hatalmat Magyar Péternek, aki úgy fogalmazott, hogy 

nem támogatja Kijev »gyorsított« belépését, de nem fogja akadályozni a szokásos csatlakozási folyamatot.

Ez több évet vesz igénybe, és széleskörű reformok végrehajtását igényli. Horvátország 2013-as EU-csatlakozása óta egyetlen ország sem érte el ezt a célt.

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nasi12
2026. április 24. 11:20
"Ez több évet vesz igénybe, és széleskörű reformok végrehajtását igényli. Horvátország 2013-as EU-csatlakozása óta egyetlen ország sem érte el ezt a célt." Horvátországnak nem volt 600 ezer fős hadserege az okos amerika, majd a hülye EU által technikailag felturbózva.
Magyarorszag-elveszett
2026. április 24. 11:01
Annál előbb dől össze a kóceráj. Nehogy azt higgye valaki, hogy mindent Ukrajnának, az majd kurva jó dolog lesz az Eu polgárinak. Max pár száz érdekembernek.
SyncBaer
2026. április 24. 10:47
A szabályok szerint háborúban álló és segélyből működő ország lehet tag? Koppenhágai kritériumok?
patópál
2026. április 24. 10:34
Így is jó, legalább szétlopják ezt a romhalmazt. Ki sem kell lépnünk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!