Orbán veresége után az EU felgyorsítja Ukrajna uniós csatlakozását

Ukrajna és Moldova továbbléphet az EU-csatlakozás folyamatában Orbán Viktor magyar miniszterelnök választási vereségét követően – közölték diplomaták és tisztviselők a Politicóval, ezzel véget vetve a kérelmükkel kapcsolatos négyéves patthelyzetnek.

A két ország tagsághoz vezető útja lelassult, miután 2022-ben tagjelölti státuszt kaptak, majd Orbán Viktor megvétózta a „fejezetek” – a tagjelölt országok által a csatlakozás előtt teljesítendő reformok és vállalások csoportjai – tárgyalásának hivatalos megkezdését. Ezeknek a megbeszéléseknek hamarosan meg kell kezdődniük – mondta négy, a tárgyalásokról ismert uniós tisztviselő és diplomata a Politicónak.