Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
anyanyelvhasználat kisebbségi jog kárpátaljai magyarok ukrajna Kárpátalja

Kommentár nélkül: eltávolítják a kétnyelvű helységnévtáblákat a többségében magyarok lakta kárpátaljai településekről

2026. április 21. 22:23

Ismét olyan lépés történt Kárpátalján, amely sokak szerint nehezen magyarázható. Ukrajna újabb példáját adja a nyelvi jogok sajátos értelmezésének, miután Bótrágy és Harangláb esetében eltűntek a magyar feliratok.

Két, többségében magyarlakta kárpátaljai településen újabb lépés történt, amely jól mutatja, miként viszonyul Ukrajna a kisebbségi jogok kérdéséhez. Bótrágy és Harangláb esetében eltávolították a kétnyelvű helységnévtáblákat, így ma már csak ukránul, cirill betűkkel olvasható a települések neve – hívták fel rá a figyelmet a közösségi médiában.

Ukrajna visszaszorítja a magyar feliratokat
Forrás: Facebook

Ukrajna és a kisebbségi jogok valósága

A mostani eset nem tekinthető elszigetelt jelenségnek. Az elmúlt években számos olyan incidens történt, amely a kárpátaljai magyar közösséget érintette hátrányosan. A magyar nyelvű helységnévtáblák megrongálása vagy eltávolítása korábban is előfordult, ami most egyre inkább rendszerszintű jelenség benyomását kelti.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A problémák sora messze túlmutat a feliratok ügyén. Az elmúlt években a diszkriminatív nyelvtörvényektől kezdve a szobrok eltávolításán és intézményvezetők ellehetetlenítésén át egészen a kényszersorozásokhoz köthető tragédiákig számos ügy látott napvilágot. Ezek együtt olyan képet rajzolnak ki, amely nehezen illeszthető a kisebbségvédelem európai elvárásaihoz.

A nyelvi kérdés különösen érzékeny területnek számít. A 2019-es nyelvtörvény nyomán a közélet szinte minden szegmensében kötelezővé vált az ukrán nyelv használata, miközben a kisebbségi nyelvek lehetőségei fokozatosan beszűkültek. A magyar közösségek ezt a folyamatot a korábban meglévő nyelvi jogaik leépüléseként értelmezik.

Ezt is ajánljuk a témában

Mindeközben olyan lépések is történtek, mint a magyar zászlók eltávolítása közintézményekről, vagy éppen az, hogy magyar feliratokat szereltek le különböző épületekről. Helyi beszámolók szerint ellenőrzések is zajlottak annak érdekében, hogy ezek ne kerüljenek vissza.

A mostani helységnévtábla-ügy így inkább illeszkedik egy hosszabb folyamatba, semmint elszigetelt esetként értelmezhető. Bótrágy és Harangláb példája azt mutatja, hogy a nyelvi jelenlét visszaszorítása továbbra is napirenden van. Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy Ukrajna az európai integráció felé tart, ahol a kisebbségi jogok tiszteletben tartása alapelvnek számít. A kérdés így egyre inkább az, hogy a gyakorlat mennyiben követi az elvárásokat.

Nyitókép: Facebook

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
B_kanya
2026. április 21. 22:58
Ukrajnában ered a Tisza. A folyó. A Tisztelet és Szabadság pártja és kormánya nevében mi lesz? Bibinek ha már beígérték a bilincset, most legyen kemény mipetink.
Válasz erre
0
0
pollip
2026. április 21. 22:51
Sokat mond, hogy kormányváltás után mérik megtenni.....
Válasz erre
1
0
ariete11
2026. április 21. 22:47
Deportálni az összes ukránt Magyarországról! Bezárni az iskoláikat. Megszüntetni z önkormányzati képviseletüket.
Válasz erre
0
0
salátás
2026. április 21. 22:46
így bánik egy "szövetséges" ? tiszások?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!