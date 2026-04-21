Kommentár nélkül: eltávolítják a kétnyelvű helységnévtáblákat a többségében magyarok lakta kárpátaljai településekről

Összegyűjtöttük: se szeri, se száma a kárpátaljai magyarokat ért atrocitásoknak
Történt már diszkriminatív nyelvtörvénytől, szoboreltávolításon és iskolaigazgató vegzáláson át, egészen a kényszersorozás során agyonverésig – jóformán minden.
Ismét olyan lépés történt Kárpátalján, amely sokak szerint nehezen magyarázható. Ukrajna újabb példáját adja a nyelvi jogok sajátos értelmezésének, miután Bótrágy és Harangláb esetében eltűntek a magyar feliratok.
Két, többségében magyarlakta kárpátaljai településen újabb lépés történt, amely jól mutatja, miként viszonyul Ukrajna a kisebbségi jogok kérdéséhez. Bótrágy és Harangláb esetében eltávolították a kétnyelvű helységnévtáblákat, így ma már csak ukránul, cirill betűkkel olvasható a települések neve – hívták fel rá a figyelmet a közösségi médiában.
A mostani eset nem tekinthető elszigetelt jelenségnek. Az elmúlt években számos olyan incidens történt, amely a kárpátaljai magyar közösséget érintette hátrányosan. A magyar nyelvű helységnévtáblák megrongálása vagy eltávolítása korábban is előfordult, ami most egyre inkább rendszerszintű jelenség benyomását kelti.
A problémák sora messze túlmutat a feliratok ügyén. Az elmúlt években a diszkriminatív nyelvtörvényektől kezdve a szobrok eltávolításán és intézményvezetők ellehetetlenítésén át egészen a kényszersorozásokhoz köthető tragédiákig számos ügy látott napvilágot. Ezek együtt olyan képet rajzolnak ki, amely nehezen illeszthető a kisebbségvédelem európai elvárásaihoz.
A nyelvi kérdés különösen érzékeny területnek számít. A 2019-es nyelvtörvény nyomán a közélet szinte minden szegmensében kötelezővé vált az ukrán nyelv használata, miközben a kisebbségi nyelvek lehetőségei fokozatosan beszűkültek. A magyar közösségek ezt a folyamatot a korábban meglévő nyelvi jogaik leépüléseként értelmezik.
Mindeközben olyan lépések is történtek, mint a magyar zászlók eltávolítása közintézményekről, vagy éppen az, hogy magyar feliratokat szereltek le különböző épületekről. Helyi beszámolók szerint ellenőrzések is zajlottak annak érdekében, hogy ezek ne kerüljenek vissza.
A mostani helységnévtábla-ügy így inkább illeszkedik egy hosszabb folyamatba, semmint elszigetelt esetként értelmezhető. Bótrágy és Harangláb példája azt mutatja, hogy a nyelvi jelenlét visszaszorítása továbbra is napirenden van. Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy Ukrajna az európai integráció felé tart, ahol a kisebbségi jogok tiszteletben tartása alapelvnek számít. A kérdés így egyre inkább az, hogy a gyakorlat mennyiben követi az elvárásokat.
