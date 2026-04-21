Kommentár nélkül: eltávolítják a kétnyelvű helységnévtáblákat a többségében magyarok lakta kárpátaljai településekről

Két, többségében magyarlakta kárpátaljai településen újabb lépés történt, amely jól mutatja, miként viszonyul Ukrajna a kisebbségi jogok kérdéséhez. Bótrágy és Harangláb esetében eltávolították a kétnyelvű helységnévtáblákat, így ma már csak ukránul, cirill betűkkel olvasható a települések neve – hívták fel rá a figyelmet a közösségi médiában.

Ukrajna visszaszorítja a magyar feliratokat

Forrás: Facebook

Ukrajna és a kisebbségi jogok valósága

A mostani eset nem tekinthető elszigetelt jelenségnek. Az elmúlt években számos olyan incidens történt, amely a kárpátaljai magyar közösséget érintette hátrányosan. A magyar nyelvű helységnévtáblák megrongálása vagy eltávolítása korábban is előfordult, ami most egyre inkább rendszerszintű jelenség benyomását kelti.