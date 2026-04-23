Az ukrán külügyminiszter kimondta: Kijev csak a teljes uniós tagságot fogadja el

Ez a minimum, amely szükséges ahhoz, hogy legalább egy alapvető jogállamisági szintet elérjen az ország – olyat, amely azokban az államokban természetes, ahol ez már norma”

– mondta Zsernakov a Kyiv Postnak. Hozzátette: ha ezt nem teljesítik, nem lesznek érveik azok ellen a kritikák ellen, amelyek szerint Ukrajna korrupt, és hiányzik az országban a jogállamiság. A bírálók szerint az elmúlt hónapokban lényegében nem történt érdemi előrelépés ezen a területen, noha korábban több fontos ügyben megmutatkozott a politikai akarat.

Sajnos december 11. óta, amikor Ukrajna ezeket a kötelezettségeket vállalta, nulla előrelépés történt a listán, pedig ezt az egészet egy éven belül kellene teljesíteni”

– emelték ki. Egy független jelentés szerint Ukrajna a vizsgált területeken mindössze 9 pontot ért el a maximális 100-ból, így a felelősség továbbra is Kijevet terheli – bár korábban már bizonyította, hogy képes megszerezni a szükséges parlamenti támogatást a reformokhoz. Brüsszeli forgatókönyvek

Mindeközben Brüsszelben olyan forgatókönyv is napirenden van, amely szerint Ukrajna 2027-ben politikai értelemben már „tagállamnak” számíthatna, még akkor is, ha a teljes jogú tagság technikai feltételei addig nem teljesülnek teljesen.