volodimir zelenszkij andrij szibiha uniós tagság ukrajna

Az ukrán külügyminiszter kimondta: Kijev csak a teljes uniós tagságot fogadja el

2026. április 23. 08:24

Andrij Szibiha elutasított bármiféle „póttagságot”.

2026. április 23. 08:24
Ukrajna nem fogad el semmilyen, a teljes jogú uniós tagságot helyettesítő vagy azt megkerülő megoldást – jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter újságíróknak. Kijev álláspontja egyértelmű: nem kér „póttagságot” vagy „látszattagságot”. Szibiha hangsúlyozta, hogy ez Volodimir Zelenszkij elnök határozott álláspontja is.

Nemrég több elképzelés is felmerült különböző csatlakozási modellekről, de Ukrajna számára az egyetlen elfogadható cél a teljes jogú tagság

 – írta a Kárpát hír.

Az ukrán külügyminiszter szerint az a kérdés, hogy az ország „kész-e” inkább retorikai jellegű, mivel a kritériumok egyértelműek, és Kijev ezeket gyorsan teljesíteni fogja. Hozzátette, hogy Ukrajnának közben a saját gazdasági érdekeit is védenie kell, ezért egyes területeken átmeneti időszakokra vagy kivételekre lehet szükség.

A háborús helyzet ellenére a reformok végrehajtása továbbra is vegyes képet mutat. A Kyiv Post által megkérdezett szakértők szerint a 2025 decemberében elfogadott tízpontos jogállamisági menetrend teljesítése eddig alig haladt előre, pedig ez az egyik alapvető feltétele annak, hogy Ukrajna közelebb kerüljön az uniós tagsághoz.

Ez a minimum, amely szükséges ahhoz, hogy legalább egy alapvető jogállamisági szintet elérjen az ország – olyat, amely azokban az államokban természetes, ahol ez már norma”

– mondta Zsernakov a Kyiv Postnak. Hozzátette: ha ezt nem teljesítik, nem lesznek érveik azok ellen a kritikák ellen, amelyek szerint Ukrajna korrupt, és hiányzik az országban a jogállamiság. A bírálók szerint az elmúlt hónapokban lényegében nem történt érdemi előrelépés ezen a területen, noha korábban több fontos ügyben megmutatkozott a politikai akarat.

Sajnos december 11. óta, amikor Ukrajna ezeket a kötelezettségeket vállalta, nulla előrelépés történt a listán, pedig ezt az egészet egy éven belül kellene teljesíteni”

– emelték ki. Egy független jelentés szerint Ukrajna a vizsgált területeken mindössze 9 pontot ért el a maximális 100-ból, így a felelősség továbbra is Kijevet terheli – bár korábban már bizonyította, hogy képes megszerezni a szükséges parlamenti támogatást a reformokhoz. Brüsszeli forgatókönyvek 

Mindeközben Brüsszelben olyan forgatókönyv is napirenden van, amely szerint Ukrajna 2027-ben politikai értelemben már „tagállamnak” számíthatna, még akkor is, ha a teljes jogú tagság technikai feltételei addig nem teljesülnek teljesen.

Ez azt jelentené, hogy az EU politikai társulást biztosít Ukrajnának, gyakorlatilag kimondva, hogy Ukrajna politikai értelemben tagállam, miközben tovább dolgozunk a reformokon”

– mondta egy forrás a Kyiv Postnak. Ebben a modellben az ország egyelőre nem kapna teljes hozzáférést az egységes piachoz, a szabad munkavállaláshoz vagy a schengeni övezethez, de politikai és stratégiai szempontból közelebb kerülne az Unióhoz. A szakértők szerint ennek a megvalósulása nem csak a reformok előrehaladásától, hanem a 2027 végére kialakuló európai politikai erőviszonyoktól is függhet, különösen a francia választások utáni helyzet alakulásától.

Nyitókép forrása: PATRICK HERTZOG / AFP

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. április 23. 10:34
Támogatom, méghozzá azonnal. Kapjanak meg mindent, amit csak kiejtenek a szájukon. Egy feltételem azért volna. Bütyök miniszterelnök úr kiáll a sajtó elé és elmondja, hogy Ukrajna támogatása Magyarországtól erőn felüli erőfeszítéseket igényel, így csúszik az oktatásegészségmávügy rendbetétele és el kell búcsúzni a bőkezű családtámogatásoktól és alacsony adóktól. Esetleg Romolusz-Rémusz is bejeltheti a sorkötelezettség visszaállítását, ahova várnak minden belpesti béta hímet. Ez utóbbit azért szétadnám.
pipa89
2026. április 23. 10:22
Helyes, utasítsanak. Mehet mind Szibériába!
Ernest01
2026. április 23. 10:20
Peti megmondta: egy háborúban álló országot nem lehet felvenni az unióba, a háború meg addig tart ameddig akarjuk.
egonsamu-2
2026. április 23. 10:17
Hogy jön ez a náci ukrán suttyó ahhoz, hogy követeljen és feltételeket szabjon egész Európának? Mert Ursula a pöcszongorista szervét szopogatja?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!