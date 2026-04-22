Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszeli politika eu - kijev tagság ukrajna

Új forgatókönyvet hoztak nyilvánosságra: Ukrajnának van esélye arra, hogy 2027-ben csatlakozzon az EU-hoz

2026. április 22. 06:13

Egy forgatókönyv szerint Ukrajna 2027-ben politikai értelemben már tagállamnak számíthatna, még akkor is, ha a teljes jogú tagság feltételei addig nem teljesülnek.

2026. április 22. 06:13
null

Ukrajna teljes jogú uniós csatlakozása helyett 2027-re egy olyan politikai társulási forma válhat reális lehetőséggé, amely szimbolikus tagságot adna az országnak, miközben a reformfolyamat tovább folytatódna. A háborúban álló ország 2022 óta tagjelölt, 2024-ben pedig hivatalosan is megindultak az uniós csatlakozási tárgyalások, azonban a szükséges reformok végrehajtása továbbra is ellentmondásos képet mutat.

A Kyiv Post által megszólaltatott szakértők szerint a 2025 decemberében kijelölt tízpontos jogállamisági menetrend teljesítése eddig alig haladt előre, pedig ez az egyik alapfeltétele annak, hogy Kijev közelebb kerüljön az uniós tagsághoz.

Ez az a minimum, amely szükséges ahhoz, hogy akár egy alapvető jogállamisági szintet elérjen az ország. Olyat, amely azokban az országokban természetes, ahol ez norma”

– mondta Zsernakov a Kyiv Postnak, majd hozzátette: „ha ezt nem tesszük meg, nem lesznek érveink azokkal a kritikákkal szemben, amelyek szerint Ukrajna korrupt, és hiányzik belőle a jogállamiság.”

A bírálatok szerint az elmúlt hónapokban lényegében nem történt érdemi előrelépés, noha a politikai akarat korábban több fontos ügyben is megmutatkozott. „Sajnos az elmúlt három és fél hónapban – december 11. óta, amikor Ukrajna ezeket a kötelezettségeket vállalta – nulla előrelépés történt ezen a listán. És ezt a tíz pontot egy éven belül kellene teljesíteni” – emelte ki. 

Egy független jelentés szerint Ukrajna a vizsgált területeken összesen csak 9 pontot ért el a 100-ból, így a felelősség továbbra is Kijevet terheli, miközben az ország már korábban is bizonyította, hogy képes megszerezni a szükséges parlamenti támogatást.

Eközben Brüsszelben egy olyan forgatókönyv is napirenden van, amely szerint Ukrajna 2027-ben politikai értelemben már tagállamnak számíthatna, még akkor is, ha a teljes jogú tagság feltételei addig nem teljesülnek. „Ez azt jelentené, hogy az EU politikai társulást biztosít Ukrajnának, gyakorlatilag kimondva, hogy Ukrajna politikai értelemben tagállam, miközben tovább dolgozunk a reformokon” – mondta a forrás a Kyiv Postnak. Ebben a modellben az ország egyelőre nem kapna teljes hozzáférést az egységes piachoz, a munkaerő szabad mozgásához vagy a schengeni övezethez, viszont politikai és stratégiai értelemben közelebb kerülne az unióhoz. A szakértők szerint ennek megvalósulása végső soron nemcsak a reformoktól, hanem a 2027 végére kialakuló európai politikai erőviszonyoktól is függhet, különösen a francia választások után.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

***

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
franciscofranco
2026. április 22. 07:01
Hohokam 2026. április 22. 06:57 ..... ha addig még lesz Ukrajna.... remélhetőleg nem Hitler élt Hitler él Hitler élni fog.
Válasz erre
0
0
franciscofranco
2026. április 22. 07:00
gullwing 2026. április 22. 06:18 Vesszen minden ukrán! Kimaradt: Heil Hitler!
Válasz erre
0
1
tikkadt-szocske
•••
2026. április 22. 06:58 Szerkesztve
"...miközben a reformfolyamat tovább folytatódna. " Melyik, amelyik el se kezdődött? Amúgy meg mindegy, ha a Blackrocknak Fuckrajna kell és háború kell, akkar sábesz minden épeszűnek, imádjuk Fuckrajnát.
Válasz erre
2
0
Hohokam
2026. április 22. 06:57
..... ha addig még lesz Ukrajna.... remélhetőleg nem. Hajrá, Putyin!!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!