Új forgatókönyvet hoztak nyilvánosságra: Ukrajnának van esélye arra, hogy 2027-ben csatlakozzon az EU-hoz

Egy forgatókönyv szerint Ukrajna 2027-ben politikai értelemben már tagállamnak számíthatna, még akkor is, ha a teljes jogú tagság feltételei addig nem teljesülnek.
Ukrajna teljes jogú uniós csatlakozása helyett 2027-re egy olyan politikai társulási forma válhat reális lehetőséggé, amely szimbolikus tagságot adna az országnak, miközben a reformfolyamat tovább folytatódna. A háborúban álló ország 2022 óta tagjelölt, 2024-ben pedig hivatalosan is megindultak az uniós csatlakozási tárgyalások, azonban a szükséges reformok végrehajtása továbbra is ellentmondásos képet mutat.
A Kyiv Post által megszólaltatott szakértők szerint a 2025 decemberében kijelölt tízpontos jogállamisági menetrend teljesítése eddig alig haladt előre, pedig ez az egyik alapfeltétele annak, hogy Kijev közelebb kerüljön az uniós tagsághoz.
Ez az a minimum, amely szükséges ahhoz, hogy akár egy alapvető jogállamisági szintet elérjen az ország. Olyat, amely azokban az országokban természetes, ahol ez norma”
– mondta Zsernakov a Kyiv Postnak, majd hozzátette: „ha ezt nem tesszük meg, nem lesznek érveink azokkal a kritikákkal szemben, amelyek szerint Ukrajna korrupt, és hiányzik belőle a jogállamiság.”
A bírálatok szerint az elmúlt hónapokban lényegében nem történt érdemi előrelépés, noha a politikai akarat korábban több fontos ügyben is megmutatkozott. „Sajnos az elmúlt három és fél hónapban – december 11. óta, amikor Ukrajna ezeket a kötelezettségeket vállalta – nulla előrelépés történt ezen a listán. És ezt a tíz pontot egy éven belül kellene teljesíteni” – emelte ki.
Egy független jelentés szerint Ukrajna a vizsgált területeken összesen csak 9 pontot ért el a 100-ból, így a felelősség továbbra is Kijevet terheli, miközben az ország már korábban is bizonyította, hogy képes megszerezni a szükséges parlamenti támogatást.
Eközben Brüsszelben egy olyan forgatókönyv is napirenden van, amely szerint Ukrajna 2027-ben politikai értelemben már tagállamnak számíthatna, még akkor is, ha a teljes jogú tagság feltételei addig nem teljesülnek. „Ez azt jelentené, hogy az EU politikai társulást biztosít Ukrajnának, gyakorlatilag kimondva, hogy Ukrajna politikai értelemben tagállam, miközben tovább dolgozunk a reformokon” – mondta a forrás a Kyiv Postnak. Ebben a modellben az ország egyelőre nem kapna teljes hozzáférést az egységes piachoz, a munkaerő szabad mozgásához vagy a schengeni övezethez, viszont politikai és stratégiai értelemben közelebb kerülne az unióhoz. A szakértők szerint ennek megvalósulása végső soron nemcsak a reformoktól, hanem a 2027 végére kialakuló európai politikai erőviszonyoktól is függhet, különösen a francia választások után.
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP
***
