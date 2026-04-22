Új forgatókönyvet hoztak nyilvánosságra: Ukrajnának van esélye arra, hogy 2027-ben csatlakozzon az EU-hoz

Ukrajna teljes jogú uniós csatlakozása helyett 2027-re egy olyan politikai társulási forma válhat reális lehetőséggé, amely szimbolikus tagságot adna az országnak, miközben a reformfolyamat tovább folytatódna. A háborúban álló ország 2022 óta tagjelölt, 2024-ben pedig hivatalosan is megindultak az uniós csatlakozási tárgyalások, azonban a szükséges reformok végrehajtása továbbra is ellentmondásos képet mutat.

A Kyiv Post által megszólaltatott szakértők szerint a 2025 decemberében kijelölt tízpontos jogállamisági menetrend teljesítése eddig alig haladt előre, pedig ez az egyik alapfeltétele annak, hogy Kijev közelebb kerüljön az uniós tagsághoz.