„Robbie Keane szerinted nem fogja azt mondani, hogy na jó, ebből nekem elegem van?”

Egyre hangosabban kampányolnak Keane mellett – ennél a csapatnál képzelik el a Fradi edzőjét
Folyamatosan téma a jövője.
Továbbra is lázban tartja a szurkolókat a Fradi jövőképe. Robbie Keane vezetőedző maradása és távozása mellett is sorakoznak az érvek.
A címvédő Ferencváros labdarúgócsapata két fordulóval a zárás előtt egy pontos hátrányban van a kihívó ETO mögött az NB I-ben, ám a Magyar Kupa május 9-i fináléjában a ZTE ellen így is nyerhet egy trófeát. A vezetőedző, Robbie Keane sorsa a kimagasló nemzetközi kupaszereplés lezárulta óta még a szokásosnál is jobban foglalkoztatja a rajongókat. A ír szakembert rendszeresen szóba hozzák nagy nyugati klubokkal, korábbi csapatai közül többen is felfigyeltek a munkásságára.
A Richmond United Akadémia igazgatója, Militár Iván a Vegas Sports Hungary podcastjában feltette a nagy kérdést, a tavaszi fejlemények tükrében, mi az, ami Robbie Keane maradása mellett szól?
Ezt is ajánljuk a témában
Az adásban elhangzott, hogy korábban a komoly hullámvölgyben lévő londoni Tottenham érdeklődéséről lehetett olvasni, az utóbbi időben pedig másik egykori klubjánál, a skót Celtic együttesénél is egyre hangosabbak, el tudnák képzelni a kispadon. Közben Keane elégedetlen a „magyarszabállyal”, kérdéses a bajnoki címvédés, miközben az áprilisi választás után a klub jövőjét illetően is sokasodnak a kérdőjelek.
Nemzetközi futballsztár volt, mutogathat a nemzetközi kupára, hogy milyen eredményt ért el a legkisebb költségvetésű csapattal. Szerinted nem fogja azt mondani, hogy na jó, ebből nekem elegem van?
Robbie Keane reputációja magasabb, mint az egész magyar futballé, ebből a szempontból neki semmi szüksége, hogy belemenjen ilyen harcokba, amiről azt gondolja, hogy unfair” – fejtegette Militár, majd hozzátette, az öltözőt sem egyszerű egyben tartani a magyarok és a külföldi játékosok érdekeinek sérülése miatt, hiszen a magyarokat kell játszatni, az adott esetben jobb formában lévő légiósok kárára.
Kész csoda, hogy a Ferencváros egyben tudott maradni ebben az évben”
– tette hozzá a szakember.
Azt is hozzá kell azonban tenni, hogy a felek decemberben szerződést hosszabbítottak, így ha Robbie Keane távozna, ki kellene őt vásárolni érvényes megállapodásából.
Ezt is ajánljuk a témában
A ferencvárosi vezetőedzője csapatától hiányolja a több lőtt gólt, Gruber saját magától.
Fotó: MTI/Purger Tamás