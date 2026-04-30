Robbie Keane szerződés Fradi

„Robbie Keane szerinted nem fogja azt mondani, hogy na jó, ebből nekem elegem van?”

2026. április 30. 17:22

Továbbra is lázban tartja a szurkolókat a Fradi jövőképe. Robbie Keane vezetőedző maradása és távozása mellett is sorakoznak az érvek.

A címvédő Ferencváros labdarúgócsapata két fordulóval a zárás előtt egy pontos hátrányban van a kihívó ETO mögött az NB I-ben, ám a Magyar Kupa május 9-i fináléjában a ZTE ellen így is nyerhet egy trófeát. A vezetőedző, Robbie Keane sorsa a kimagasló nemzetközi kupaszereplés lezárulta óta még a szokásosnál is jobban foglalkoztatja a rajongókat. A ír szakembert rendszeresen szóba hozzák nagy nyugati klubokkal, korábbi csapatai közül többen is felfigyeltek a munkásságára.

Bognár György és Robbie Keane
Fotó: MTI/Purger Tamás

A Richmond United Akadémia igazgatója, Militár Iván a Vegas Sports Hungary podcastjában feltette a nagy kérdést, a tavaszi fejlemények tükrében, mi az, ami Robbie Keane maradása mellett szól?

Nemzetközi futballsztár volt, mutogathat a nemzetközi kupára, hogy milyen eredményt ért el a legkisebb költségvetésű csapattal. Szerinted nem fogja azt mondani, hogy na jó, ebből nekem elegem van?

Robbie Keane reputációja magasabb, mint az egész magyar futballé, ebből a szempontból neki semmi szüksége, hogy belemenjen ilyen harcokba, amiről azt gondolja, hogy unfair” – fejtegette Militár, majd hozzátette, az öltözőt sem egyszerű egyben tartani a magyarok és a külföldi játékosok érdekeinek sérülése miatt, hiszen a magyarokat kell játszatni, az adott esetben jobb formában lévő légiósok kárára.

Kész csoda, hogy a Ferencváros egyben tudott maradni ebben az évben”

– tette hozzá a szakember.

Azt is hozzá kell azonban tenni, hogy a felek decemberben szerződést hosszabbítottak, így ha Robbie Keane távozna, ki kellene őt vásárolni érvényes megállapodásából.

