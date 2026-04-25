Robbie Keane Fradi Celtic Ferencváros Skócia FTC

Egyre hangosabban kampányolnak Keane mellett – ennél a csapatnál képzelik el a Fradi edzőjét

2026. április 25. 15:30

Skóciában a Fradi edzőjét akarják. Keane neve ismét felvetődött a Celticnél.

A skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Celtic kapcsán nem először hozták szóba a klub korábbi játékosának, a Ferencvárosi TC vezetőedzőjének, Robbie Keane-nek a nevét. Ezúttal a Celtickel korábban négy bajnoki címet is nyerő, majd Skóciából rekordigazolásként távozó, 92-szeres válogatott Aiden McGeady kampányolt mellette.

Aiden McGeady legszívesebben Keane-t látná a Celtci kispadján (Fotó: Caroline Quinn/AFP, archív)

„Ő az, akinek a neve eddig a legerősebben felvetődött. Az ír kapcsolattól függetlenül, ha megnézzük az edzői pályafutását, minden idényében trófeát nyert, és két különböző országban is edzősködött már. Ráadásul korábban mindig arról álmodozott, hogy a Celticben játszik” – idézte a szavait a Csakfoci.

McGeady azt is javasolta, hogy az új edzőnek tanácsadói szerepkörben segíthetne a klubot tökéletesen ismerő Martin O’Neill, aki tavaly október óta vezette a klubot.

„Ez elég fontos lenne szerintem, különösen annak fényében, hogy a Celticnek milyen idénye volt.

Ha a jelölteket az eddigi eredményeik alapján nézzük, szerintem Keane kiemelkedő jelölt”

– idézte McGeadyt a Glasgow Times.

A Celtic öt fordulóval a vége előtt csak a harmadik a skót bajnokságban, lemaradása három pont az éllovas Hearts, és kettő a nagy rivális Rangers mögött. A csapat a Skót Kupa döntőjében is érdekelt, ott a másodosztályú Dunfermline lesz az ellenfele.

Keane most is nyerhet kupát

A Ferencváros tizenegyespárbajban legyőzte az ETO FC-t a Magyar Kupa elődöntőjében, így nagy esélye van arra, hogy elhódítsa a serleget. A május 9-i fináléban a Zalaegerszegi TE lesz az ellenfele, amely ebben az idényben eddig mindkétszer legyőzte a Fradit.

Az NB I-ben a második helyen áll az FTC, és papíron nem sok esélye van arra, hogy megelőzze az ETO-t, amely a kupameccsük előtt legyőzte a bajnokságban. Még három forduló hátravan, de a Ferencváros már nem hibázhat, míg a könnyebb sorsolással rendelkező győrieknek egy döntetlen is belefér.

A Fradi számára nagyon nem mindegy, hogy melyik európai kupasorozat selejtezőjében indulhat el. Ha bajnok lenne, a Bajnokok Ligájáéban, ha Magyar Kupa-győztes lenne, az Európa-ligájéban, ha pedig kupa nélkül zárna, akkor a Konferencia-ligájéban kezdene – utóbbi hatalmas érvágás lenne a klub számára.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
zakar zoltán béla
2026. április 25. 15:58
Kövesse 4-5 internacionalista elődjét!
Halder_1899
2026. április 25. 15:52
VÉGRE ! MENJEN MÁR ! HAJRÁ FRADI !
