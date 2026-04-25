Egyre hangosabban kampányolnak Keane mellett – ennél a csapatnál képzelik el a Fradi edzőjét

A skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Celtic kapcsán nem először hozták szóba a klub korábbi játékosának, a Ferencvárosi TC vezetőedzőjének, Robbie Keane-nek a nevét. Ezúttal a Celtickel korábban négy bajnoki címet is nyerő, majd Skóciából rekordigazolásként távozó, 92-szeres válogatott Aiden McGeady kampányolt mellette.

„Ő az, akinek a neve eddig a legerősebben felvetődött. Az ír kapcsolattól függetlenül, ha megnézzük az edzői pályafutását, minden idényében trófeát nyert, és két különböző országban is edzősködött már. Ráadásul korábban mindig arról álmodozott, hogy a Celticben játszik” – idézte a szavait a Csakfoci.