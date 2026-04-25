lengyelország donald tusk nato orosz támadás európa

„Nem bízunk Amerikában” – Donald Tusk nekiment Trumpnak, miközben küszöbön álló orosz támadást vizionál

2026. április 25. 13:09

Mivel egy orosz támadás akár hónapokon belül realizálódhat, Tusk szerint Európának fel kell hagynia a NATO-garanciákba vetett vak hittel, és saját, ütőképes védelmi szövetséget kell kovácsolnia.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök drámai hangvételű interjúban figyelmeztetett

Európa biztonsági helyzete kritikus ponthoz érkezett, és az Egyesült Államok lojalitása többé nem tekinthető sziklaszilárd alapnak. 

Tusk szerint a NATO 5. cikkelye mögötti gyakorlati akarat meggyengült, és nem elméleti, távoli veszélyről beszélünk: véleménye szerint egy orosz támadás vagy egy regionális konfliktus nem évek, hanem akár hónapok kérdése lehet. 

A lengyel kormányfő különösen aggasztónak tartja, hogy míg a keleti szárny állandó provokációnak van kitéve – például a lengyel légteret megsértő orosz drónok képében, addig 

több NATO-partner hajlamos bagatellizálni ezeket az incidenseket ahelyett, hogy egységes és kemény választ adna.

A lengyel politikus szerint a bizalomvesztés elsődleges oka az amerikai politika kiszámíthatatlansága, különösen Donald Trump korábbi kijelentései és a „rosszul teljesítő” NATO-tagokat listázó washingtoni retorika fényében. 

Tusk rámutatott, hogy Lengyelország példamutató módon a GDP-je 5 százalékát költi védelemre, ám ez önmagában kevés, ha a szövetségi rendszer reakcióideje és politikai akarata bizonytalan. 

Úgy látja, a „papíron létező” garanciák nem rettentik el Moszkvát; Oroszországnak látnia kell, hogy Európa képes és hajlandó a gyors, önálló katonai válaszcsapásra.

Emiatt a lengyel vezetés és egyre több uniós döntéshozó az Európai Unió saját védelmi mechanizmusainak megerősítését szorgalmazza. 

Előtérbe került az EU 42.7-es cikkelye, amely a NATO-hoz hasonló kölcsönös védelmet ír elő, de Tusk szerint ezt a politikai nyilatkozatok szintjéről a gyakorlatba kell átültetni. 

Ez magában foglalja a csapatok gyors mozgatásának képességét, közös védelmi rendszerek kiépítését és az infrastruktúra összehangolt fejlesztését. 

A cél egy olyan „újraegyesített” európai védelem, amely nem gyengíti a NATO-t, de megszünteti a kontinenst fojtogató kiszolgáltatottságot az amerikai belpolitikai fordulatokkal szemben.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 63 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nemecsekerno-007-01
2026. április 25. 14:42
Inkább az angolokban és a franciákban bíztok? Meg a németekben? Gratulálok.
Terawatt
2026. április 25. 14:40
Vagy elmebeteg, vagy hazug propagandista, ha azt hiszi, hogy Putyin megelőző támadást indítana Európáért.
sanya55-2
2026. április 25. 14:38
Mi meg benned, véletlenül sem tetü náci
Karvaly
2026. április 25. 14:37
Ó, amikor rájönnek arra, hogy létezik a reálpolitika: az USA nélkül nagyjából semmit nem ér a NATO, Danzigért pedig már 1939-ben sem akartak meghalni se az angolok, se a franciák. Jó lenne akkor talán ehhez a tényhez mérni az arc méretét. Azt már régóta írom a fórumokba, hogy a túlzott Amerika függőség nem vezet sok jóra - úgy látszik, nekik egy Trump kellett, hogy ezt megértsék. (egyébként ha félre tudnák tenni a progresszív ideológiát, akkor egész jól kijöhetnének Trumppal - ezt Vance és Rubio már egyértelművé tették. Abból, hogy ők inkább az ideológiát választják, úgy tűnik, hogy nem is olyan komoly az orosz fenyegetés, mint amilyennek ők beállítják)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!