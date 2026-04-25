„Nem bízunk Amerikában” – Donald Tusk nekiment Trumpnak, miközben küszöbön álló orosz támadást vizionál

A lengyel politikus szerint a bizalomvesztés elsődleges oka az amerikai politika kiszámíthatatlansága, különösen Donald Trump korábbi kijelentései és a „rosszul teljesítő” NATO-tagokat listázó washingtoni retorika fényében.

Tusk rámutatott, hogy Lengyelország példamutató módon a GDP-je 5 százalékát költi védelemre, ám ez önmagában kevés, ha a szövetségi rendszer reakcióideje és politikai akarata bizonytalan.

Úgy látja, a „papíron létező” garanciák nem rettentik el Moszkvát; Oroszországnak látnia kell, hogy Európa képes és hajlandó a gyors, önálló katonai válaszcsapásra.

Emiatt a lengyel vezetés és egyre több uniós döntéshozó az Európai Unió saját védelmi mechanizmusainak megerősítését szorgalmazza.

Előtérbe került az EU 42.7-es cikkelye, amely a NATO-hoz hasonló kölcsönös védelmet ír elő, de Tusk szerint ezt a politikai nyilatkozatok szintjéről a gyakorlatba kell átültetni.