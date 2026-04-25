„Nem bízunk Amerikában” – Donald Tusk nekiment Trumpnak, miközben küszöbön álló orosz támadást vizionál

Mivel egy orosz támadás akár hónapokon belül realizálódhat, Tusk szerint Európának fel kell hagynia a NATO-garanciákba vetett vak hittel, és saját, ütőképes védelmi szövetséget kell kovácsolnia.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök drámai hangvételű interjúban figyelmeztetett:
Európa biztonsági helyzete kritikus ponthoz érkezett, és az Egyesült Államok lojalitása többé nem tekinthető sziklaszilárd alapnak.
Tusk szerint a NATO 5. cikkelye mögötti gyakorlati akarat meggyengült, és nem elméleti, távoli veszélyről beszélünk: véleménye szerint egy orosz támadás vagy egy regionális konfliktus nem évek, hanem akár hónapok kérdése lehet.
A lengyel kormányfő különösen aggasztónak tartja, hogy míg a keleti szárny állandó provokációnak van kitéve – például a lengyel légteret megsértő orosz drónok képében, addig
több NATO-partner hajlamos bagatellizálni ezeket az incidenseket ahelyett, hogy egységes és kemény választ adna.
A lengyel politikus szerint a bizalomvesztés elsődleges oka az amerikai politika kiszámíthatatlansága, különösen Donald Trump korábbi kijelentései és a „rosszul teljesítő” NATO-tagokat listázó washingtoni retorika fényében.
Tusk rámutatott, hogy Lengyelország példamutató módon a GDP-je 5 százalékát költi védelemre, ám ez önmagában kevés, ha a szövetségi rendszer reakcióideje és politikai akarata bizonytalan.
Úgy látja, a „papíron létező” garanciák nem rettentik el Moszkvát; Oroszországnak látnia kell, hogy Európa képes és hajlandó a gyors, önálló katonai válaszcsapásra.
Emiatt a lengyel vezetés és egyre több uniós döntéshozó az Európai Unió saját védelmi mechanizmusainak megerősítését szorgalmazza.
Előtérbe került az EU 42.7-es cikkelye, amely a NATO-hoz hasonló kölcsönös védelmet ír elő, de Tusk szerint ezt a politikai nyilatkozatok szintjéről a gyakorlatba kell átültetni.
Ez magában foglalja a csapatok gyors mozgatásának képességét, közös védelmi rendszerek kiépítését és az infrastruktúra összehangolt fejlesztését.
A cél egy olyan „újraegyesített” európai védelem, amely nem gyengíti a NATO-t, de megszünteti a kontinenst fojtogató kiszolgáltatottságot az amerikai belpolitikai fordulatokkal szemben.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP