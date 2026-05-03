„Miért nem inkább családügyi miniszter lesz?” – Kocsis Máté sem hagyta szó nélkül Magyar Péter botrányos pozícióosztogatását

Tiszás nepotizmus: Magyar Péter saját ügyvédjét és sógorát ülteti az igazságügy élére
Magyar Péter saját sógorát és ügyvédjét emelte miniszteri székbe, ezzel már a rajt előtt megjelent a nepotizmus és a korrupciós kockázat a Tiszánál.
Szerinte a leendő miniszterelnök döntése mindent elárul a valódi politikájáról.
„Magyar Péter sógora miért nem inkább családügyi miniszter lesz? Az jobban írná le a helyzetet” – írta Kocsis Máté vasárnapi bejegyzésében Magyar Péter legújabb botrányára reagálva.
Mint írtuk, Magyar Péter nemrég bejelentette, hogy sógorát és személyes ügyvédjé,t Melléthei-Barna Mártont nevezi ki igazságügyi miniszternek, ami már a kezdetekkor felveti a nepotizmus és a korrupció veszélyét. Sokak szerint Magyar Péter ezzel egy olyan működési modellt indít el, ahol a lojalitás felülírhatja az elszámoltathatóságot.
