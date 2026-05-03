Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
05. 03.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 03.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
szovjetunió Kína európa usa oroszország

Mi lesz velünk, ha lényegtelenné válik a NATO?

2026. május 03. 14:00

A NATO minket elsősorban nem az oroszoktól védett meg, hanem a német, francia, angol álmodozásoktól.

2026. május 03. 14:00
null
Bálint Botond
Bálint Botond
Pesti Srácok

„A NATO ugyanis nem csak a Szovjetuniótól védte Nyugat-Európát, majd aztán Oroszországtól és a déli káosztól Közép- és Nyugat-Európát, hanem a tagjait is egymástól. (…)

A NATO előtt álló fő kihívás most az, a szervezet belső kohézióját tekintve, hogy az európai nagyok megértik-e, Kína miatt az EU és a NATO jelentőségének nagy részét elveszíti az USA számára. Kína ugyanis a globális világban nagyságrendekkel nagyobb probléma Amerika számára, mint a Szovjetunió volt. Kína iszonyúan korszerű, remekül kombinálja a tervgazdálkodást és a kapitalizmust, elképesztően innovatív és kulturálisan is érthetetlen a globális nyugat számára. Kína néhány évre van attól, hogy katonai értelemben is összemérhető játékos legyen az USA-val Ázsiában és a Csendes-óceán  bizonyos részein.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ez számunkra azért fontos és nagyon kellemetlen, mert 

az USA határozott európai jelenléte nélkül az európai nagyhatalmak, minden társadalmi, kulturális és gazdasági bajaik ellenére és ezekből következően leginkább csak rövid távon, de vissza fognak térni a régi szokásaikhoz. Ez a háborúskodás, a gyarmatosítás, a nekik nem tetsző kultúrák elpusztítása, a birodalmi logika, és úgy általában egy olyan irracionális világlátás, ami szerint még mindig Európa a világ közepe.

Ha nincs erős és potens NATO, amelynek léteznie kell, tehát nem korlátozhatja az erőket és az együttműködéseket erodáló módon a tagok szuverenitását, akkor a gyengülő NATO szerepét az EU veszi át és nem szuverén szereplőként, hanem eszközként fogja felhasználni a közép-európai államokat. 

Vagyis hangozzék ez bármilyen kellemetlenül, a NATO minket elsősorban nem az oroszoktól védett meg az elmúlt harminc évben, hanem legalább annyira a német, francia, angol álmodozásoktól. Ezek az elitek, amelyek egyébként otthon már csak a saját társalmaik romjain ülnek, ugyanúgy erősek és befolyásosak akarnak lenni valahol máshol a világban, mint elődeik az előző öt-hat nemzedékben. És szerencsétlenségünkre most már erre csak az EU keretein belül és pont itt Közép-Európában van lehetőségük.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. május 03. 14:42
"És szerencsétlenségünkre most már erre csak az EU keretein belül és pont itt Közép-Európában van lehetőségük.” Ki szavazta meg Magyarország EU tagságát? A 🍊 sárgák és a 🚩ök. Az övék a felelősség azért, hogy Magyarország sorsa így alakult. Független Magyarországot egyik politikai párt sem akar. Még az 1 fős Huxit Párt sem.
Válasz erre
0
1
akitiosz
2026. május 03. 14:31
Sokan nem tudják, hogy a NATO miért jött létre és miért létezik A megszálló csapatok jogi mandátuma a II. Világháború után 10 évre szólt. A NATO és később a Varsói Szerződés nélkül 1955-ben haza kellett volna térniük. A NATO a jogalapot teremti meg Németország és Olaszország amerikai katonai megszállásához. "Azért vagyunk itt (Németországban), hogy az amerikaiakat bent, az oroszokat kint, a németeket pedig lent tartsuk." / Lord Ismay báró a NATO első főtitkára /
Válasz erre
0
1
akitiosz
2026. május 03. 14:21
Kína .... kulturálisan is érthetetlen a globális nyugat számára." Amikor a kínai azt válaszolja, hogy igen, akkor az nem azt jelenti, hogy Igen, egyetértek, hanem csak azt, hogy igen, értem, amit mondasz.
Válasz erre
1
0
Canadian
2026. május 03. 14:20
Ez a cikk elejétől végéig ostobaság.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!