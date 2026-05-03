Ön is ott lesz? Magyar Péter egész napos „rendszerváltó” népünnepélyre készül

Karácsony Gergely rászervezett egy bulikát Magyar Péter bulikájára, a leendő kormányfő kiakadt
Szép új világ.
A Tisza Párt elnöke közzé tette a bulika programját.
Miután Magyar Péter leteremtette Karácsony Gergelyt a május 8-ikára, péntek estére szervezett rendszerzáró örömkoncertje miatt, közzétette a május 9-i nap részletes forgatókönyvét. A Tisza Párt „egy egész napos rendszerváltó népünnepélyre” készül a Kossuth téren és a Parlament előtti rakparton.
A Tisza Párt elnöke következetesen „rendszerváltó” szót használ a megnyert magyar választások kapcsán,
amely során lényegében végig, mindenről hazudott az állampolgároknak – de ez a többséget nem érdekelte.
„Mindenkit szeretettel várunk május 9-én egy egész napos rendszerváltó népünnepélyre Budapesten, a Kossuth téren és a Parlament előtti rakparton. A rendszerváltás utáni Országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére 15 órakor kerül sor. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély. A megválasztott miniszterelnök köszöntője, a művészeti produkciók és a meglepetésvendégek után
egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.
Gyere el, és hívd el a családodat és a barátaidat!” – írja Magyar Péter.
Magyar korábbi közlése szerint a Himnusz mellett elhangzik a székely és az európai himnusz, majd „Nébl Zsolt vezetésével, a sükösdi tamburás srácok tolmácsolásában felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt” is. Több mint egy évtized után visszakerül a Parlament homlokzatára az Európai Unió zászlója is.
