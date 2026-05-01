Egyre nagyobb a feszültség Brüsszel és Kijev között: Zelenszkij rosszul viseli, hogy Brüsszel nemet mondott

Merz kimondta, amitől Zelenszkij rettegett – a németek reakcióját látni kell!
„Az ukránok csatlakozása azonnal az EU halálát jelentené” – fogalmazott az egyik olvasó.
Ukrajna mielőbbi, teljes jogú uniós tagságot követel, miközben az EU döntéshozói ezt nem támogatják. A növekvő feszültséget jól mutatja, hogy Kijevet egyre több uniós bírálat éri, amiért nem halad a jogállamisági és korrupcióellenes intézkedésekkel és fontos határidőket is elmulasztott.
Ukrajna egyre keményebben kritizálja az Európai Uniót, amiért nem támogatja az ország gyorsított, teljes jogú uniós tagságát. A Financial Times több uniós diplomatával beszélt, akik névtelenséget kérve arra mutattak rá,
Volodimir Zelenszkij egyre frusztráltabb és egyre euroszkeptikusabb retorikát folytat, mivel az EU vezetői elutasítják Ukrajna gyorsított csatlakozását, helyette egy szimbolikus, nem teljes jogú tagságot és „fordított bővítést” javasolnak, amelyről Kijev hallani sem akar.
A közös francia-német javaslat lényege, hogy Kijev fokozatosan férne hozzá az uniós mechanizmusokhoz attól függően, hogy a teljes jogú tagsághoz szükséges reformokat milyen ütemben hajtja végre. Az ukrán államfő a javaslatot visszautasította és utasította az ukrán magas rangú vezetőket, hogy semmilyen tárgyaláson se vegyenek részt, ami a nem teljes jogú, 2027-es csatlakozásról szól.
Mi vagyunk az egyetlen barátai, ezért talán jobban tenné, ha befogná a száját
– fogalmazott a brit üzleti lapnak nyilatkozó egyik uniós diplomata bírálva Zelenszkij követelőző stílusát. Felidézték: Washington nem támogatja Ukrajnát, ezért az oroszok támadása alatt álló országnak jelenleg Európa az egyetlen erős szövetségese. Az is kiderült, a múlt heti ciprusi EU-csúcson próbálták meg jobb belátásra bírni az ukrán államfőt, miután Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök feloldotta a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolását, amiért Kijev újraindította a Barátság-kőolajvezetéket.
Az uniós diplomaták Brüsszel egyik legfőbb nyomásgyakorló eszközét is megemlítették, ahogy fogalmaznak,
Ukrajna reformtörekvései alábbhagytak, különösen a legkritikusabb jogállamisági és a korrupcióellenes intézkedések terén. Kijev emellett nm tartotta be a határidőket és nem hajtotta vére azokat a jogszabályokat, amelyek teljesítése a feltétel ahhoz, hogy Ukrajna hozzáférjen az EU iparához és energiapiacához.
Ráadásul Zelenszkij úgy vált egyre inkább ellenséges hangnemre, hogy az EU eltekintett a 90 milliárd eurós hitelhez kötött feltételektől, egyebek mellett az ukrán vállalkozásokat terhelő adók emelésétől. Az ukrán elnök frusztrációját erősítette, hogy a közelmúltban Friedrich Merz német kancellár világossá tette, nem reális a gyors uniós csatlakozás, ráadásul a tagsághoz vezető békemegállapodás ára az lehet, hogy Ukrajna területeket ad át Oroszországnak.
Az ukrán teljes jogú tagsággal kapcsolatos követelések azért is inthették óvatosságra az EU-t, mert – ahogy a Mandiner is beszámolt róla – Kijev úgy várja el a gyors csatlakozást, hogy közben évekig nem akarja teljesíteni a feltételeket.
A nagy agrárvállalatok terítették lapjaikat: előbb a támogatás és a tagság, utána idővel a szabályok harmonizációja.
Erre példa, hogy
Ukrajna úgy vár el teljes körű uniós tagságot, hogy jelezte, olyan stratégiai ágazatokban, mint az agrárium a szükséges reformokat uniós támogatásokból hajtaná végre, de a következő 10 évben felmentést vár el a kötelezettségek alól, ellenkező esetben csökkenne a versenyképesség.
A Financial Times felidézte, Ukrajna a háború kirobbanása után 4 hónappal már megkapta az EU-tagjelöltséget. Zelenszkij következetesen 2027-es csatlakozási dátumot követel, amit Orbán Viktor távozásával már a többi tagállam vezetője is nyíltan elutasít. Korábban a leköszönő magyar kormányfőt érték azért bírálatok, mert nyíltan felvállalta, Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.
Nyitókép: Isabella Bonotto / ANADOLU / Anadolu / AFP