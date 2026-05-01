Egyre nagyobb a feszültség Brüsszel és Kijev között: Zelenszkij rosszul viseli, hogy Brüsszel nemet mondott

Ukrajna egyre keményebben kritizálja az Európai Uniót, amiért nem támogatja az ország gyorsított, teljes jogú uniós tagságát. A Financial Times több uniós diplomatával beszélt, akik névtelenséget kérve arra mutattak rá,

Volodimir Zelenszkij egyre frusztráltabb és egyre euroszkeptikusabb retorikát folytat, mivel az EU vezetői elutasítják Ukrajna gyorsított csatlakozását, helyette egy szimbolikus, nem teljes jogú tagságot és „fordított bővítést” javasolnak, amelyről Kijev hallani sem akar.

A közös francia-német javaslat lényege, hogy Kijev fokozatosan férne hozzá az uniós mechanizmusokhoz attól függően, hogy a teljes jogú tagsághoz szükséges reformokat milyen ütemben hajtja végre. Az ukrán államfő a javaslatot visszautasította és utasította az ukrán magas rangú vezetőket, hogy semmilyen tárgyaláson se vegyenek részt, ami a nem teljes jogú, 2027-es csatlakozásról szól.