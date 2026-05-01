volodimir zelenszkij brüsszel európai unió ukrán tagság eu orbán viktor

Egyre nagyobb a feszültség Brüsszel és Kijev között: Zelenszkij rosszul viseli, hogy Brüsszel nemet mondott

2026. május 01. 21:20

Ukrajna mielőbbi, teljes jogú uniós tagságot követel, miközben az EU döntéshozói ezt nem támogatják. A növekvő feszültséget jól mutatja, hogy Kijevet egyre több uniós bírálat éri, amiért nem halad a jogállamisági és korrupcióellenes intézkedésekkel és fontos határidőket is elmulasztott.

Ukrajna egyre keményebben kritizálja az Európai Uniót, amiért nem támogatja az ország gyorsított, teljes jogú uniós tagságát. A Financial Times több uniós diplomatával beszélt, akik névtelenséget kérve arra mutattak rá, 

Volodimir Zelenszkij egyre frusztráltabb és egyre euroszkeptikusabb retorikát folytat, mivel az EU vezetői elutasítják Ukrajna gyorsított csatlakozását, helyette egy szimbolikus, nem teljes jogú tagságot és „fordított bővítést” javasolnak, amelyről Kijev hallani sem akar.

A közös francia-német javaslat lényege, hogy Kijev fokozatosan férne hozzá az uniós mechanizmusokhoz attól függően, hogy a teljes jogú tagsághoz szükséges reformokat milyen ütemben hajtja végre. Az ukrán államfő a javaslatot visszautasította és utasította az ukrán magas rangú vezetőket, hogy semmilyen tárgyaláson se vegyenek részt, ami a nem teljes jogú, 2027-es csatlakozásról szól.

Mi vagyunk az egyetlen barátai, ezért talán jobban tenné, ha befogná a száját 

– fogalmazott a brit üzleti lapnak nyilatkozó egyik uniós diplomata bírálva Zelenszkij követelőző stílusát. Felidézték: Washington nem támogatja Ukrajnát, ezért az oroszok támadása alatt álló országnak jelenleg Európa az egyetlen erős szövetségese. Az is kiderült, a múlt heti ciprusi EU-csúcson próbálták meg jobb belátásra bírni az ukrán államfőt, miután Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök feloldotta a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolását, amiért Kijev újraindította a Barátság-kőolajvezetéket.

Előkerült a jogállamisági kártya 

Az uniós diplomaták Brüsszel egyik legfőbb nyomásgyakorló eszközét is megemlítették, ahogy fogalmaznak, 

Ukrajna reformtörekvései alábbhagytak, különösen a legkritikusabb jogállamisági és a korrupcióellenes intézkedések terén. Kijev emellett nm tartotta be a határidőket és nem hajtotta vére azokat a jogszabályokat, amelyek teljesítése a feltétel ahhoz, hogy Ukrajna hozzáférjen az EU iparához és energiapiacához.

Ráadásul Zelenszkij úgy vált egyre inkább ellenséges hangnemre, hogy az EU eltekintett a 90 milliárd eurós hitelhez kötött feltételektől, egyebek mellett az ukrán vállalkozásokat terhelő adók emelésétől. Az ukrán elnök frusztrációját erősítette, hogy a közelmúltban Friedrich Merz német kancellár világossá tette, nem reális a gyors uniós csatlakozás, ráadásul a tagsághoz vezető békemegállapodás ára az lehet, hogy Ukrajna területeket ad át Oroszországnak.

Erre példa, hogy 

Ukrajna úgy vár el teljes körű uniós tagságot, hogy jelezte, olyan stratégiai ágazatokban, mint az agrárium a szükséges reformokat uniós támogatásokból hajtaná végre, de a következő 10 évben felmentést vár el a kötelezettségek alól, ellenkező esetben csökkenne a versenyképesség. 

A Financial Times felidézte, Ukrajna a háború kirobbanása után 4 hónappal már megkapta az EU-tagjelöltséget. Zelenszkij következetesen 2027-es csatlakozási dátumot követel, amit Orbán Viktor távozásával már a többi tagállam vezetője is nyíltan elutasít. Korábban a leköszönő magyar kormányfőt érték azért bírálatok, mert nyíltan felvállalta, Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. 

Nyitókép: Isabella Bonotto / ANADOLU / Anadolu / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. május 01. 21:48
Más: Ma Trencséni rohamot kapott a Kommentben?! Szörnyű állapotban volt. Nem akarta engedni,hogy nála 1000-szer értelmesebb Forgács és Pócs megszólaljon. A sógor témát kikerülve lölőzött! Remek alak méltó LIBERATNYIK!
Karvaly
2026. május 01. 21:48
A végén nehogy baleset érje valamelyik brüsszeli diplomatát, vagy valami drón beleszálljon valamelyik épületbe... (persze mindkettőnél megfejtenék, hogy csakis az oroszok követhették el, nyilván)
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. május 01. 21:46
- ez a jogállamiság hülyeség nem csak orbán ellen lett kitalálva? - nem volodimir, olyan esetekre amikor nem akarunk fizetni
bondavary
2026. május 01. 21:32
Az agresszív koldus pofátlanul követelőzik. Lehet, hogy úgy érzi, jogosan teszi? 2022-ben Zelenszkij békét akart kötni, de nem engedték. Most azt mondja, ti akartátok, hogy háborúzzak, győzelemre nem segítettetek, fizessetek. De a legnagyobb gond az, hogy egy békekötés esetén, ami nem hozna jobb feltételeket, ahogy az 2022-ben lett volna, mind az EU vezetőknek, mind Zelenszkijnek magyarázkodnia kéne, mire volt jó eddig háborúzni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!