A világ legnagyobb lopása? – így gyarmatosítják Ukrajnát a nyugati agrárcégek
Pénzzel, politikai helyezkedéssel, lobbisták ezreivel és a jog segítségével nyugati óriáscégek hatalmas részt szereztek meg az ukránok nemzeti kincséből, a termőföldből.
Nem akarja elkezdeni Kijev a mezőgazdasági termelés hozzáigazítását az uniós szabványokhoz mindaddig, amíg nem lesz teljes jogú tagja az Európai Uniónak. Ukrajna és az agrárvállalatok világossá tették Brüsszel számára: a támogatásra és a piacnyitásra azonnal szükségük van, de a szabályokat majd csak 10 év múlva alkalmaznák.
Bicskanyitogató dokumentumot tettek közzé Ukrajna legnagyobb agrár-érdekképviseletei, amelyet az ukrán törvényhozás, a Verkhovna Rada, valamint a kijevi kormány is támogat. A tervezet Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalását készíti elő, azon belül is a mezőgazdaságra és élelmiszeriparra vonatkozó fejezeteket, amelyet március elején Brüsszelben is bemutattak.
A dokumentum szerint Ukrajna 10 év mentességet kérne az uniós termelési és állatjóléti szabványok alól, ám ez az átmeneti időszak nem most venné kezdetét, hanem a teljes jogú uniós tagság pillanatában.
A közzétett dokumentum hat minimumfeltételt határoz meg, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy ne érje hátrány a nemzetközi hátterű ukrán nagyvállalatokat.
Azt is világossá teszik emellett, hogy a nem EU-s országokba szánt exportot kivonnák az uniós termelési és gyártási előírások alól, „nem EU-s szabvány” címkézéssel. Ez példátlan kivételezést jelentene, mivel az uniós országok versenyhátránya éppen e költséges és bonyolult szabályrendszer betartásából ered, de ez garantálja a minőséget és a biztonságot is.
Összességében Ukrajna hozzáállásából kiderül, Kijev kizárólag a saját érdekeit nézi, mivel a dokumentum még csak említést sem tesz az EU jelenlegi tagállamairól és egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy az európai minőség és élelmiszer-biztonság nem egy választható jóléti intézkedés, hanem az a célja, hogy az uniós állampolgárok kiváló minőségű és egészséges élelmiszereket fogyaszthassanak.
Kijev tehát azt várja el, hogy minél hamarabb csatlakozhasson az EU-hoz és a közösség tagjaként – uniós támogatásokból – tíz éven belül elvégzi az agrárszektor nagy horderejű átalakítását, hogy a csatlakozás után legkésőbb 10 évvel megfelelhessen a szigorú uniós előírásoknak.
A tárgyalási kiindulópontot rögzítő dokumentum szerint Kijev csak az utolsó pillanatban kezdené el az uniós szabványok átültetését, hogy ne kerüljön versenyhátrányba mezőgazdasága, de az uniós forrásokhoz, vagyis a Közös Agrárpolitikához és a kohéziós pénzekhez, valamint a belső piachoz azonnali hozzáférést vár el.
Ukrajna további kivételeket is elvár az EU-tól: az uniós országokhoz képest akár százszor akkora területen termelő agráróriásokra ne vonatkozzon a KAP korlátozása, vagyis az a szabály, hogy bizonyos birtokméret felett a támogatások egy részét elvonják.
Az EU-ban példátlan kivételezések sora itt még nem ért véget: Kijev azt szeretné, ha csak az uniós piacra termelt alapanyagok és élelmiszerek előállításánál kellene alkalmaznia a szigorú uniós szabványokat, miközben a harmadik országokba exportált termékeknél nem, ezek csak egy „nem EU-szabvány” címkét kapnának.
A szakmai anyagban arra hivatkoznak, hogy Ukrajna a világ élelmezés-biztonságának egyik kulcsszereplője, ezért nem járhat az uniós szabványokra való átállás a hozamok csökkenésével.
Az Európai Unió tagállamairól, a közösség gazdálkodóinak, családi gazdaságainak az érdekeiről még csak említést sem tesznek.
Az egyoldalas dokumentum azért is felháborító, mert Ukrajna olyan kedvezményeket követel magának, amelyek a belső piacon súlyos zavarokat okoznának, mivel az egyébként is jelentős versenyelőnnyel bíró ukrán mezőgazdaságot a természeti- és strukturális adottságok – kiváló minőségű talaj, hatalmas termőterületek, a teljes termékpályát lefedő integrált nagyvállalati modellek – mellett is további előnyökhöz juttatná.
Ez az eljárás tehát a többi uniós tagállammal szemben tisztességtelen lenne, miközben arról Kijev nem tesz említést, hogyan kellene elkerülni, hogy a 27 tagállam kiszoruljon a saját piacáról. Ráadásul a „fordított” bővítést az Európai Parlament sem támogatja, vagyis azt a gyakorlatot, hogy egy tagállam először kapja meg az uniós tagságot és csak utána hajtsa végre az uniós jogszabályok és normák átültetését.
Kijev óvatossága, noha nem korrekt ajánlat a tagállamok számára, mégis érthető. Ha Ukrajna elkezdené az uniós normákhoz igazítani a mezőgazdaságát, azzal jelentős bevételektől esne el, mivel a mezőgazdasági termelésre, az állattartókra és az élelmiszeriparra vonatkozó normák az EU-ban a legszigorúbbak és legösszetettebbek az egész világon. Ez azt jelenti, hogy az exportra termelő, rendkívüli hozamokra optimalizált ukrán mezőgazdaság kibocsátása jelentősen visszaesne, főleg az első időszakban. Ez pedig a háborúban álló ország egyébként is kritikus pénzügyi helyzetében valóban nem szerencsés, de olyan megoldásra van szükség, amely nem teszi tönkre az európai gazdákat.
Az uniós termelők régóta aggódnak az ukrán EU csatlakozás szándéka miatt. Ennek oka, hogy
Ukrajnában több tízezer hektáron gazdálkodó óriásvállalatok, helyi oligarchák és nemzetközi magántőkealapok kezében lévő multik uralják az agrárium teljes pályáját.
A kis- és családi gazdálkodók elsősorban ezeknek a multiknak a beszállítói, de piac- és exportképes termelésre gyakorlatilag esélyük sincs, így jövedelmezőségük is rendkívül alacsony.
Míg Ukrajnában az átlagos birtokméret is meghaladja a 10 ezer hektárt, addig az EU-ban az átlag 10-100 hektár és 300 hektár fölött már nagybirtoknak számít az adott terület. Ukrajnában 50 ezer hektár fölött beszélhetünk nagybirtokról.
Ukrajna uniós csatlakozása tehát komoly előkészületeket igénylő kihívás, ugyanakkor Brüsszel és Ursula von der Leyen bizottsági elnök az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta következetesen úgy viselkedik, mintha Ukrajna régóta az EU egyik tagállama lenne, miközben sokaknak visszataszító, ahogy Volodimir Zelenszkij elnök évek óta követelőzik és olyan ellenséges akciókat szervez, mint az Északi Áramlat felrobbantása vagy a Magyarországgal és Szlovákiával szembeni olajblokád.
A kiszivárgott terveket Nagy István agrárminiszter is elítélte, aki arra is figyelmeztetett, Ukrajna kérésének teljesítése és az ország uniós csatlakozása tönkre tenné az európai mezőgazdaságot.
