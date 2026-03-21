Ukrajna bejelentette: most csatlakozna az Európai Unióhoz, de a szabályokat csak tíz év múlva tartaná be

Bicskanyitogató dokumentumot tettek közzé Ukrajna legnagyobb agrár-érdekképviseletei, amelyet az ukrán törvényhozás, a Verkhovna Rada, valamint a kijevi kormány is támogat. A tervezet Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalását készíti elő, azon belül is a mezőgazdaságra és élelmiszeriparra vonatkozó fejezeteket, amelyet március elején Brüsszelben is bemutattak.

Ukrajna tőkeerős, több tízezer hektáros nagybirtokosait nem foglalkoztatja, hogy Európa termelőit tönkretennék, sőt, még el is várják, hogy Brüsszel kivételezzen velük

Fotó: Nina Liashonok / NurPhoto / AFP

A dokumentum szerint Ukrajna 10 év mentességet kérne az uniós termelési és állatjóléti szabványok alól, ám ez az átmeneti időszak nem most venné kezdetét, hanem a teljes jogú uniós tagság pillanatában.