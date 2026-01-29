Merz kimondta, amitől Zelenszkij rettegett – a németek reakcióját látni kell!

„Ukrajna egy hihetetlenül korrupt szláv ország. Nincsenek törvényei és totálisan korrupt. Az EU-ba való felvétele szinte azonnal az EU halálát jelentené”

– írta egy felhasználó.

Egyes kommentelők szerint csak a AfD miatti félelem motiválta Merz szavait, mások pedig örömüket fejezték ki, hogy végre sikerült értelmeset mondania a német kancellárnak.

A liberális Die Zeit kommentelői is nagyrészt egyetértettek Merz szavaival.

„Bármennyire is nehéz és szomorú ez, ésszerű nem enyhíteni a kritériumokat, hogy ne sértse meg azokat az országokat, amelyek jelentősen előrébb járnak.