Merz kimondta, amitől Zelenszkij rettegett – a németek reakcióját látni kell!

Lefújta a bulit Merz.
„Az ukránok csatlakozása azonnal az EU halálát jelentené” – fogalmazott az egyik olvasó.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: továbbra sem látja esélyét Ukrajna gyors európai uniós csatlakozásának Friedrich Merz német kancellár, aki erről a kormánykoalíciós pártok vezetőségével folytatott szerdai tanácskozást követően beszélt a berlini hivatalában.
A 2027. január 1-jei csatlakozás kizárt. Nem fog menni”
– hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.
A CDU testvérpártjnak a CSU-nak a vezetője Marcus Söder még ennél is óvatosabban fogalmazott a közös sajtótájékoztón. Kijelentette pártja „nagyon óvatosan” tekint az EU-csatlakozásra.
„Ez ugyanis egész Európát túlterhelné, és belülről szétszakíthatná Európát”
– mondta a Bajor Keresztényszociális Unió vezetője.
Merz szavaira az X-en vegyesen reagáltak. Voltak, akik csalódásukat fejezték ki Merz szavaival kapcsolatban:
„Nagyon csalódott vagyok az országomban. Csak akadályozni tudnak. Megakadályozni, hogy valami jó történjen. Mindig teljes gázzal fékeznek. Teljes pánikban attól a világtól, amelyben az újonnan érkezőknek jogok és méltóságuk lehet” – írta egy X felhasználó.
Mások megjegyezték, hogy Ukrajnának egyáltalán nem kellene csatlakoznia.
„Ukrajna egy hihetetlenül korrupt szláv ország. Nincsenek törvényei és totálisan korrupt. Az EU-ba való felvétele szinte azonnal az EU halálát jelentené”
– írta egy felhasználó.
Egyes kommentelők szerint csak a AfD miatti félelem motiválta Merz szavait, mások pedig örömüket fejezték ki, hogy végre sikerült értelmeset mondania a német kancellárnak.
A liberális Die Zeit kommentelői is nagyrészt egyetértettek Merz szavaival.
„Bármennyire is nehéz és szomorú ez, ésszerű nem enyhíteni a kritériumokat, hogy ne sértse meg azokat az országokat, amelyek jelentősen előrébb járnak.
Úgy gondolom, Zelenszkij elnöknek tartózkodnia kellene attól, hogy ismételten gyors csatlakozást követeljen, mivel ezzel csak irreális reményeket kelt saját népében. Semmi sem fog gyorsan történni”
– írta a balos lap egyik kommentelője.
Mások azonban mérgelődtek, hogy Merz akadályozza a folyamatot.
Söder megjegyzéseire a Welt olvasói is reagáltak. „Söder nem akarja, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz. Érthető. Végül is Bajorországnak kellene finanszíroznia. A többi tartomány alig keres valamit” – írta egy hozzászóló.
