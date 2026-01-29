Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
csatlakozás friedrich merz eu ukrajna

Merz kimondta, amitől Zelenszkij rettegett – a németek reakcióját látni kell!

2026. január 29. 09:38

„Az ukránok csatlakozása azonnal az EU halálát jelentené” – fogalmazott az egyik olvasó.

2026. január 29. 09:38
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: továbbra sem látja esélyét Ukrajna gyors európai uniós csatlakozásának Friedrich Merz német kancellár, aki erről a kormánykoalíciós pártok vezetőségével folytatott szerdai tanácskozást követően beszélt a berlini hivatalában.

A 2027. január 1-jei csatlakozás kizárt. Nem fog menni”

– hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

A CDU testvérpártjnak a CSU-nak a vezetője Marcus Söder még ennél is óvatosabban fogalmazott a közös sajtótájékoztón. Kijelentette pártja „nagyon óvatosan” tekint az EU-csatlakozásra. 

„Ez ugyanis egész Európát túlterhelné, és belülről szétszakíthatná Európát”

 – mondta a Bajor Keresztényszociális Unió vezetője. 

Merz szavaira az X-en vegyesen reagáltak. Voltak, akik csalódásukat fejezték ki Merz szavaival kapcsolatban: 

„Nagyon csalódott vagyok az országomban. Csak akadályozni tudnak. Megakadályozni, hogy valami jó történjen. Mindig teljes gázzal fékeznek. Teljes pánikban attól a világtól, amelyben az újonnan érkezőknek jogok és méltóságuk lehet” – írta egy X felhasználó. 

Mások megjegyezték, hogy Ukrajnának egyáltalán nem kellene csatlakoznia.

„Ukrajna egy hihetetlenül korrupt szláv ország. Nincsenek törvényei és totálisan korrupt. Az EU-ba való felvétele szinte azonnal az EU halálát jelentené” 

– írta egy felhasználó.

Egyes kommentelők szerint csak a AfD miatti félelem motiválta Merz szavait, mások pedig örömüket fejezték ki, hogy végre sikerült értelmeset mondania a német kancellárnak.

A liberális Die Zeit kommentelői is nagyrészt egyetértettek Merz szavaival. 

„Bármennyire is nehéz és szomorú ez, ésszerű nem enyhíteni a kritériumokat, hogy ne sértse meg azokat az országokat, amelyek jelentősen előrébb járnak. 

Úgy gondolom, Zelenszkij elnöknek tartózkodnia kellene attól, hogy ismételten gyors csatlakozást követeljen, mivel ezzel csak irreális reményeket kelt saját népében. Semmi sem fog gyorsan történni”

 – írta a balos lap egyik kommentelője.

Mások azonban mérgelődtek, hogy Merz akadályozza a folyamatot. 

Söder megjegyzéseire a Welt olvasói is reagáltak. „Söder nem akarja, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz. Érthető. Végül is Bajorországnak kellene finanszíroznia. A többi tartomány alig keres valamit” – írta egy hozzászóló. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. január 29. 10:03
Z. Ezek után Merz és Marcus Söder az ukránok halállistájára fognak kerülni??? ❓🤨
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. január 29. 10:03
Merz et ezt nem mondja ki!
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2026. január 29. 09:48
"...hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus" Merz pártja ugyan a Kereszténydemokrata Unió, de ö már a második CDU-s kancellár aki zöld és szocialista nemzetellenes politikát folytat. Az elsö Merkel mami volt...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!