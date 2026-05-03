ursula von der leyen klaus schwab fogyasztás európa

Európa legfontosabb alapértéke a dialektikus materializmus sztálinista permutációja

2026. május 03. 19:02

A legjobb energia az el nem fogyasztott energia – adta ki a jelszót a puritánok nevében Ursula von der Leyen. Nem győzünk hüledezni, hogy ez milyen hülye.

Ambrózy Áron
Pesti Srácok

„A fogyasztás felülről vezérelt visszafogása a nyugat új puritánjainak régi mániája. És – láss csodát! – elmúlt közel másfél-két évtizedben csupa olyan történés és változás zajlott a világban, amire mindig a fogyasztás visszafogása bizonyult az európai alapértékeknek megfelelő válasz. A covid alatt akkora sikert arattak ezzel, hogy azóta sem tértünk magunkhoz – na, nem a csodálkozástól, hanem gazdaságilag. De korábban is ezt erőltették, a régi James Bond filmekből előbújt karikatúraszerű főgonosz, Klaus Schwab magyarázta el nekünk lelkesen, az üdvözültek undorító ábrázata mögül, hogy nem lesz semmink, de boldogok leszünk. Klausz főgonosz, nem bürokrata, ezért kicsit ravaszabb tervet szőtt annak idején; a szimpatikus úr a magántulajdont kívánta felszámolni, persze nem kommunisztikus, hanem kapitalista alapon. Nem az állam, hanem magántőke társaságok tulajdonában lenne minden, ami ingó és ingatlan, és mi bérelhetnénk azokat, amennyiben jól viselkedünk és van pénzünk.

Ezt is ajánljuk a témában

Klaus Schwab ötlete rendkívüli módon megtetszett az ideológiailag roppant elkötelezett, de annál ostobább nyugati politikusoknak. Továbbfejlesztették odáig, hogy egyáltalán ne legyen semmink, és még boldogok se nagyon legyünk, mert a boldog és elégedett ember veszélyes. Már a klímavészhelyzet bolondériájából következő zöldátmenettel is azt célozták, hogy lehetőleg semmit ne fogyasszunk, még annyit se, hogy mondjuk a lakosság képes legyen reprodukálni önmagát, elvégre Európa kapui előtt milliók várnak bebocsátásra. Ablakon kidobott pénz enni, inni, kulturáltan szórakozni.” 

Nyitókép: Getty Images/Greentech Festival


 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Box Hill
2026. május 03. 21:19
Vitalíj Vitaljev sok hasonlóságot lát az Európai Unió és a volt Szovjetunió között. És neki tudnia kell, mert a Szovjetunióban nevelkedett és találkozott annak nyomasztó, autokratikus életével, mindennapos tapasztalatok szintjén. „A Szovjetunió diktatórikus módon kormányzott, az Európai Unió szintén – mondta Vitalíj – mert nem megválasztott emberek diktálnak millióknak.” „Az EU-ban is bennszülött korrupció van mindenütt és vonakodás a költségvetése nyilvánosságra hozatalától. Tény, hogy az EU költségvetésének 5%-ával nem tudnak elszámolni.” „Amikor Brüsszelbe látogattam a könyvem írásához, egyetlenegy személyt, akit megkérdeztem, sem lehetett hozzáértő embernek minősíteni.” „Az EU teljesen öncélú és kivétel nélkül arrogáns. Én pedig Európa híve vagyok, szeretem Európa változatos kultúráját, ami pontosan az, amit Brüsszel nem szeret.” – nyilatkozta Vitalíj Vitaljev.
bunko-jobbos
2026. május 03. 21:15
A választás óta már semmi ellen sem tiltakozom. Egyszerűen kiderült, hogy SEMMI BELESZÓLÁSUNK sincs a birodalom (Iv. Birodalom) ügyeibe. Akkor zárják el aq gázunkat, pénzünket, mikor akarják, azt választatnak meg, akit akarnak, és lassan miden jogkörünket (mint ország) természetesen szigorúan "törvényes", jogi szerződésekkel átruházzák magukra. Magyarország (meg SZlovákia, Csehország stb.) csak egy folt lesz a birodalom térképén. Egy őrgrófság kb. Úgyhogy ha ők azt mondják, hogy ezentúl szöcskét eszünk, akkor biztosak lehetünk benne ápr. 12 óta, hogy így is lesz. Már senki sem fgo ellenállni a szarháziaknak. Jó kedvvel néztük a Csillagok háborúját, csak nem tudtuk, hogy rólunk szól.
chiron
2026. május 03. 21:03
A túlfogyasztás valóban butaság. Nem is teszem. Amikor azonban magánrepülős, neolib komcsik szónokolják, akkor önkéntelenül is kiegyenesedik a középső ujjam.
akitiosz
2026. május 03. 20:36
A hiánygazdálkodás a kommunizmus fő jellemzője. Hiányból jólét biztosan nem lesz. Nem Ukrajnát kellene pénzelni, hanem a fúziós reaktor kifejlesztését. Ha azzal a módszerrel dolgoznának rajta, mint a Manhattan projekten, akkor már készen lenne. A sok olajjal, gázzal, uránnal rendelkező országoknak ez azonban nem áll az érdekükben.
