„A fogyasztás felülről vezérelt visszafogása a nyugat új puritánjainak régi mániája. És – láss csodát! – elmúlt közel másfél-két évtizedben csupa olyan történés és változás zajlott a világban, amire mindig a fogyasztás visszafogása bizonyult az európai alapértékeknek megfelelő válasz. A covid alatt akkora sikert arattak ezzel, hogy azóta sem tértünk magunkhoz – na, nem a csodálkozástól, hanem gazdaságilag. De korábban is ezt erőltették, a régi James Bond filmekből előbújt karikatúraszerű főgonosz, Klaus Schwab magyarázta el nekünk lelkesen, az üdvözültek undorító ábrázata mögül, hogy nem lesz semmink, de boldogok leszünk. Klausz főgonosz, nem bürokrata, ezért kicsit ravaszabb tervet szőtt annak idején; a szimpatikus úr a magántulajdont kívánta felszámolni, persze nem kommunisztikus, hanem kapitalista alapon. Nem az állam, hanem magántőke társaságok tulajdonában lenne minden, ami ingó és ingatlan, és mi bérelhetnénk azokat, amennyiben jól viselkedünk és van pénzünk.