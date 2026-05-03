Szoboszlai főszereplő volt az őrült meccsen, a hős mégsem ő lett (VIDEÓ)

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 35. fordulójának vasárnapi rangadóján a negyedik helyezett Liverpool a harmadik Manchester United otthonában lépett pályára. Bár a címvédő vendégek kétgólos hátrányba kerültek az első félidőben, a szünet után jött Szoboszlai Dominik, aki előbb rendkívül okos találatot szerzett egy hatalmas szóló végén, majd egy asszisztot is kiosztott Cody Gakpónak. A szórakoztató, kiváló iramú, izgalmas mérkőzés ugyanakkor tartogatott még egy fordulatot: a 77. percben Kobie Mainoo remekül érkezett a lecsorgó labdára, s bár Szoboszlai megpróbált becsúszva szerelni, a fiatal angol játékos lövése védhetetlenül vágódott a hálóba, megszerezve ezzel a három pontot a Unitednek (3–2).

Manchester United–Liverpool: Szoboszlai Dominikot hiába húzták-vonták, ismét főszereplő lett