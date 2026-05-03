Manchester United Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Szoboszlai főszereplő volt az őrült meccsen, a hős mégsem ő lett (VIDEÓ)

2026. május 03. 18:57

Bár a magyar középpályás találatával, majd gólpasszával egyenlített a címvédő az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 35. fordulójának vasárnapi rangadóján, de a mérkőzés tartogatott még egy fordulatot. A Liverpool végül 3–2-es vereséget szenvedett a Manchester United ellen, így szinte biztosan lemondhat a dobogóról.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 35. fordulójának vasárnapi rangadóján a negyedik helyezett Liverpool a harmadik Manchester United otthonában lépett pályára. Bár a címvédő vendégek kétgólos hátrányba kerültek az első félidőben, a szünet után jött Szoboszlai Dominik, aki előbb rendkívül okos találatot szerzett egy hatalmas szóló végén, majd egy asszisztot is kiosztott Cody Gakpónak. A szórakoztató, kiváló iramú, izgalmas mérkőzés ugyanakkor tartogatott még egy fordulatot: a 77. percben Kobie Mainoo remekül érkezett a lecsorgó labdára, s bár Szoboszlai megpróbált becsúszva szerelni, a fiatal angol játékos lövése védhetetlenül vágódott a hálóba, megszerezve ezzel a három pontot a Unitednek (3–2). 

A meccs krónikájához hozzátartozik, hogy honfitársaink közül Kerkez Milost az 59. percben cserélték be, míg kapus Pécsi Ármin a kispadról nézte végig az összecsapást a Liverpoolban.

Győzelmével a ManU már biztosan Bajnokok Ligája-résztvevő a következő idényben, s minden valószínűség szerint bronzérmes, míg a Pool akár az ötödik helyre is visszacsúszhat, ami még BL-indulást ér. 

Manchester United–Liverpool 3–2 (2–0)
Manchester, Old Trafford. Vezette: Darren England
Manchester United: Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Dorgu, 75.), Bruno Fernandes (Yoro, 90+5.), Matheus Cunha (Zirkzee, 87.) – Sesko (Diallo, a szünetben). Vezetőedző: Michael Carrick.
Liverpool: Woodman – C. Jones, Konaté (Chiesa, 87.), Van Dijk, Robertson (Kerkez, 59.) – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong (Ngumoha, 75.), Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot.
Gólszerző: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), Mainoo (77.), ill. Szoboszlai (47.), Gakpo (56.)

 

Itt nézheti meg Szoboszlai Dominik gólját a Manchester United ellen:

 

Szoboszlai gólpasszát itt tekintheti meg:

 

A Manchester United–Liverpool mérkőzés összefoglalója:

 

Fotók: Darren Staples / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bekeev-2025
2026. május 03. 19:38
akkkkorkibekeev-2025 2026. május 03. 19:37 Te nem vagy ember! Az jó. Az emberi egy primitív faj.
akkkkorki
2026. május 03. 19:35
Mainoo gólja előtt is majdnem sikerült mentenie. Megint a legjobb volt Dominik, a meccs embere lett. Sajnos a passzpontosság és a taktika hiánya nagyon látszott a Poolon. Dom mindig hátán viszi a csapatot. Wirtz és Maca is gyengén játszott. Mindegy, a BL hely remélem meglesz, ha nem akkor az EL, ahol fiatalokat is végre ki kell próbálni. Frimpongot el kell engedni, nagyon sérülékeny és nem megy neki végképp. Chiesa szintén semmit sem ért.
bekeev-2025
2026. május 03. 19:12
Ez az!!! Győztek a Vörös Ördögök egy fasza meccsen. Glory, Glory, Man. United!!! Szopjon faszt Szopószlai és a buzi scouserek!!!
