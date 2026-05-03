Szoboszlai főszereplő volt az őrült meccsen, a hős mégsem ő lett (VIDEÓ)

Rosszabb hírt nem is kaphattak volna Szoboszlaiék, csatár nélkül állhat ki a rangadóra a Liverpool
El vannak átkozva a Vörösök idén...
Bár a magyar középpályás találatával, majd gólpasszával egyenlített a címvédő az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 35. fordulójának vasárnapi rangadóján, de a mérkőzés tartogatott még egy fordulatot. A Liverpool végül 3–2-es vereséget szenvedett a Manchester United ellen, így szinte biztosan lemondhat a dobogóról.
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 35. fordulójának vasárnapi rangadóján a negyedik helyezett Liverpool a harmadik Manchester United otthonában lépett pályára. Bár a címvédő vendégek kétgólos hátrányba kerültek az első félidőben, a szünet után jött Szoboszlai Dominik, aki előbb rendkívül okos találatot szerzett egy hatalmas szóló végén, majd egy asszisztot is kiosztott Cody Gakpónak. A szórakoztató, kiváló iramú, izgalmas mérkőzés ugyanakkor tartogatott még egy fordulatot: a 77. percben Kobie Mainoo remekül érkezett a lecsorgó labdára, s bár Szoboszlai megpróbált becsúszva szerelni, a fiatal angol játékos lövése védhetetlenül vágódott a hálóba, megszerezve ezzel a három pontot a Unitednek (3–2).
A meccs krónikájához hozzátartozik, hogy honfitársaink közül Kerkez Milost az 59. percben cserélték be, míg kapus Pécsi Ármin a kispadról nézte végig az összecsapást a Liverpoolban.
Győzelmével a ManU már biztosan Bajnokok Ligája-résztvevő a következő idényben, s minden valószínűség szerint bronzérmes, míg a Pool akár az ötödik helyre is visszacsúszhat, ami még BL-indulást ér.
Manchester United–Liverpool 3–2 (2–0)
Manchester, Old Trafford. Vezette: Darren England
Manchester United: Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Dorgu, 75.), Bruno Fernandes (Yoro, 90+5.), Matheus Cunha (Zirkzee, 87.) – Sesko (Diallo, a szünetben). Vezetőedző: Michael Carrick.
Liverpool: Woodman – C. Jones, Konaté (Chiesa, 87.), Van Dijk, Robertson (Kerkez, 59.) – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong (Ngumoha, 75.), Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot.
Gólszerző: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), Mainoo (77.), ill. Szoboszlai (47.), Gakpo (56.)
Fotók: Darren Staples / AFP