Irán elárulta a feltételeit, egy hónapot adott Trumpnak a háború lezárására

Itt van Trump legújabb bejelentése: ez súlyosan érinti majd a németeket
Még több amerikai katonát vonhatnak ki.
Fokozódik a nyomás a közel-keleti konfliktus lezárására, a háttérben súlyos gazdasági kockázatok körvonalazódnak. Irán egy hónapot adott Donald Trumpnak a háború befejezésére, a globális olajkészletek pedig kritikusan alacsony szintre süllyedhetnek.
Irán egy hónapos ultimátumot adott Donald Trumpnak a háború végleges lezárására, miközben a világ olajellátása is veszélybe került. A The Telegraph beszámolója szerint Teherán egy 14 pontos javaslatot juttatott el közvetítőkön keresztül az amerikai elnökhöz, amely többek között a Hormuzi-szoros megnyitását és a konfliktus lezárását célozza.
Az iráni javaslat szerint a feleknek egy hónapon belül meg kell állapodniuk a háború befejezéséről, miközben mindkét oldalnak fel kell oldania a Hormuzi-szoros blokádját. A terv része továbbá:
A nukleáris program kérdését ugyanakkor csak egy későbbi szakaszban rendeznék. Donald Trump első reakciójában elutasító hangot ütött meg. Mint fogalmazott:
Nem tudom elképzelni, hogy ez elfogadható lenne, mivel még nem fizettek elég nagy árat azért, amit az elmúlt 47 évben az emberiséggel és a világgal tettek.
Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, hogy még várja a javaslat pontos szövegét, és nem zárta ki a katonai lépések folytatását sem. Arra a kérdésre, hogy újraindulhatnak-e a támadások, úgy reagált:
Nem akarom ezt mondani. Úgy értem, ezt nem mondhatom el egy újságírónak. Ha rosszul viselkednek, ha valami rosszat tesznek, majd meglátjuk. De ez egy lehetőség.
Az iráni Forradalmi Gárda eközben arra figyelmeztette Washingtont, hogy választania kell egy „lehetetlen” háborús folytatás és egy „rossz megállapodás” között.
A tárgyalásokkal párhuzamosan az energiaellátás helyzete is egyre súlyosabbá válik. Olajpiaci elemzők szerint május végére kritikus szintre csökkenhetnek a globális készletek, június végére pedig akár teljesen ki is merülhetnek. Egy szakértő a Financial Timesnak úgy fogalmazott:
Akármekkora számot is mondhatunk arra, meddig emelkedhet az olaj ára, ha a konfliktus nem rendeződik június végéig.
Ez a folyamat könnyen globális recesszióhoz vezethet, különösen a nyári időszakban, amikor a kereslet eleve magasabb. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a közel-keleti szállítási útvonalak is veszélybe kerültek. Jemen partjainál fegyveresek eltérítettek egy olajszállító tankert, amelyet az Ádeni-öböl irányába kényszerítettek.
A konfliktus miatt az Egyesült Államok felgyorsította a közel-keleti fegyvereladásokat, megkerülve a kongresszusi jóváhagyást.
Katar 5 milliárd dollár értékben vásárolt fegyvereket, Kuvait pedig 2,5 milliárd dollárért rendelt, miközben az összes eladás meghaladja a 8 milliárd eurót. Közben a harcok Libanon déli részén is folytatódnak, ahol Izrael evakuálásra szólította fel több település lakóit, és továbbra is támadja a Hezbollah állásait. A legutóbbi csapásokban legalább 13 ember vesztette életét.
A geopolitikai feszültséget tovább növeli, hogy Trump a németországi amerikai csapatok csökkentéséről is beszélt, ami újabb vitákat váltott ki a NATO-n belül.
