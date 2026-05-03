Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
05. 03.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 03.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
iráni háború Irán Trump Hormuzi-szoros

Irán elárulta a feltételeit, egy hónapot adott Trumpnak a háború lezárására

2026. május 03. 20:38

Fokozódik a nyomás a közel-keleti konfliktus lezárására, a háttérben súlyos gazdasági kockázatok körvonalazódnak. Irán egy hónapot adott Donald Trumpnak a háború befejezésére, a globális olajkészletek pedig kritikusan alacsony szintre süllyedhetnek.

2026. május 03. 20:38
null

Irán egy hónapos ultimátumot adott Donald Trumpnak a háború végleges lezárására, miközben a világ olajellátása is veszélybe került. A The Telegraph beszámolója szerint Teherán egy 14 pontos javaslatot juttatott el közvetítőkön keresztül az amerikai elnökhöz, amely többek között a Hormuzi-szoros megnyitását és a konfliktus lezárását célozza.

Irán és a régió helyzete egyre nagyobb nemzetközi figyelmet kap
Irán és a régió helyzete egyre nagyobb nemzetközi figyelmet kap
Forrás: AFP

Irán ultimátuma és a háború lezárása

Az iráni javaslat szerint a feleknek egy hónapon belül meg kell állapodniuk a háború befejezéséről, miközben mindkét oldalnak fel kell oldania a Hormuzi-szoros blokádját. A terv része továbbá:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • a libanoni harcok teljes lezárása, 
  • az iráni befagyasztott vagyonok felszabadítása, 
  • valamint az amerikai szankciók megszüntetése 
  • és kártérítés fizetése.

A nukleáris program kérdését ugyanakkor csak egy későbbi szakaszban rendeznék. Donald Trump első reakciójában elutasító hangot ütött meg. Mint fogalmazott:

Nem tudom elképzelni, hogy ez elfogadható lenne, mivel még nem fizettek elég nagy árat azért, amit az elmúlt 47 évben az emberiséggel és a világgal tettek.

Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, hogy még várja a javaslat pontos szövegét, és nem zárta ki a katonai lépések folytatását sem. Arra a kérdésre, hogy újraindulhatnak-e a támadások, úgy reagált:

Nem akarom ezt mondani. Úgy értem, ezt nem mondhatom el egy újságírónak. Ha rosszul viselkednek, ha valami rosszat tesznek, majd meglátjuk. De ez egy lehetőség.

Az iráni Forradalmi Gárda eközben arra figyelmeztette Washingtont, hogy választania kell egy „lehetetlen” háborús folytatás és egy „rossz megállapodás” között.

Közel a fordulópont az olajpiacon

A tárgyalásokkal párhuzamosan az energiaellátás helyzete is egyre súlyosabbá válik. Olajpiaci elemzők szerint május végére kritikus szintre csökkenhetnek a globális készletek, június végére pedig akár teljesen ki is merülhetnek. Egy szakértő a Financial Timesnak úgy fogalmazott:

Akármekkora számot is mondhatunk arra, meddig emelkedhet az olaj ára, ha a konfliktus nem rendeződik június végéig.

Ez a folyamat könnyen globális recesszióhoz vezethet, különösen a nyári időszakban, amikor a kereslet eleve magasabb. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a közel-keleti szállítási útvonalak is veszélybe kerültek. Jemen partjainál fegyveresek eltérítettek egy olajszállító tankert, amelyet az Ádeni-öböl irányába kényszerítettek.

A konfliktus miatt az Egyesült Államok felgyorsította a közel-keleti fegyvereladásokat, megkerülve a kongresszusi jóváhagyást. 

Katar 5 milliárd dollár értékben vásárolt fegyvereket, Kuvait pedig 2,5 milliárd dollárért rendelt, miközben az összes eladás meghaladja a 8 milliárd eurót. Közben a harcok Libanon déli részén is folytatódnak, ahol Izrael evakuálásra szólította fel több település lakóit, és továbbra is támadja a Hezbollah állásait. A legutóbbi csapásokban legalább 13 ember vesztette életét.

A geopolitikai feszültséget tovább növeli, hogy Trump a németországi amerikai csapatok csökkentéséről is beszélt, ami újabb vitákat váltott ki a NATO-n belül.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burg_kastL71-C
2026. május 03. 21:02
Ha kiszáradnak a Hormuzi - szorosban az olajteknők, akkor az a tény fogja az EU-val kínjában az NS-2 t befoltoztatni. Már várom, hogy újra összekenjék magukat az orosz olajjal. Trump a Közel-Keleten elintézi nekik, hogy kénytelenek legyenek befoltozni.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!