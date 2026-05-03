Kiszakadt a gólzsák Pakson, nyílt maradt a csata a bajnoki bronzéremért

Gólparádé és balhé a derbin: a Fradi kiütötte az Újpestet, az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím
A zöld-fehérek 5–0-ra nyertek a Szusza Ferenc Stadionban.
A DVSC elszalasztotta az esélyt, hogy az utolsó fordulót megelőzően begyűjtse a bronzérmet az NB I-ben. A Paks gólzáporos meccsen megverte a Lokit, így fellépett a tabella harmadik helyére.
A házigazda Paks 5–2-es győzelmet aratott a Debrecen felett a labdarúgó NB I 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, ezzel a zárókör előtt éppen a hajdúságiakat megelőzve feljött a harmadik helyre a tabellán.
Rögtön az első percben egy tizenegyesgyanús esetet vizsgált a VAR, miután egy előreívelt labda Josua Mejías kezére pattant a tizenhatoson belül. Bognár Tamás játékvezető hosszú percek után végül büntetőt ítélt, melyet Horváth Kevin magabiztosan értékesített (1–0). Sokáig ugyanakkor nem örülhettek a hazai drukkerek, a középkezdésből vezetett támadás végén ugyanis szögletet harcolt ki a Debrecen, Dzsudzsák Balázs bal oldali beívelése után Lang Ádám elé került a lecsorgó labda, ő pedig közelről, félfordulatból a kapuba bombázott (1–1).
Mindkét oldalon sok volt a helyzet, a csapatok a támadásokra helyezték a hangsúlyt. A félidő derekától aztán átvette az irányítást a Paks, már a saját térfelén letámadta ellenfelét, sok labdát szerzett, ezekből rendre veszélyeztetett. Egy ilyen gyors ellentámadás végén Böde Dániel talált a hálóba (2–1), s ezúttal jóval tovább vezettek a házigazdák, mint az első gól után, de végül nem sikerült megtartaniuk az előnyüket a szünetig. Bár a folytatásban is sok lehetősége akadt a tolnai együttesnek, közvetlenül a játékrész vége előtt ismét egyenlített a DVSC: Kusnyír Erik beívelését Patai Dávid fejjel megcsúsztatta, a labda az üresen érkező Adrián Guerrero elé került, aki hat méterről kilőtte a bal alsó sarkot (2–2).
A fordulást követően átadta a területet riválisának a Paks, a kontrák lehetőségére várt, de ezek nem igazán jöttek. Sokáig leginkább a mezőnyben folyt a játék, jóval kevesebb volt a helyzet, mint az első félidőben. A játékrész derekán aztán ismét előnybe kerültek a házigazdák, miután egy jobb oldali szögletet követően Windecker József elé került a labda, ő pedig közelről nem hibázott (3–2).
Néhány perccel később az elalvó vendégvédők közül Silye Erik is betalált, így a hajrához közeledve eldőlni látszott a mérkőzés (4–2). Az utolsó negyedórára hármat is cserélt Sergio Navarro, a Loki vezetőedzője, ez azonban nem hozta meg csapata számára a remélt változást, nem jött fordulat, sőt a végén Zeke Márió egy remek góllal még fölényesebbé tette a paksi győzelmet (5–2).
Az utolsó fordulót megelőzően három együttesnek,
is van még esélye a bronzérem megszerzésére. Bognár György együttese a záró körben a kieső Diósgyőr vendége lesz, és ha nyer Miskolcon, akkor biztosan megőrzi a tabellán a harmadik pozícióját.
LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Paksi FC–Debreceni VSC 5–2 (Horváth Ke. 5. – 11-esből, Böde 25., Windecker 66., Silye 70., Zeke 90+5., ill. Lang 7., Guerrero 44.)
