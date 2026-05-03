Kiszakadt a gólzsák Pakson, nyílt maradt a csata a bajnoki bronzéremért

Mindkét oldalon sok volt a helyzet, a csapatok a támadásokra helyezték a hangsúlyt. A félidő derekától aztán átvette az irányítást a Paks, már a saját térfelén letámadta ellenfelét, sok labdát szerzett, ezekből rendre veszélyeztetett. Egy ilyen gyors ellentámadás végén Böde Dániel talált a hálóba (2–1), s ezúttal jóval tovább vezettek a házigazdák, mint az első gól után, de végül nem sikerült megtartaniuk az előnyüket a szünetig. Bár a folytatásban is sok lehetősége akadt a tolnai együttesnek, közvetlenül a játékrész vége előtt ismét egyenlített a DVSC: Kusnyír Erik beívelését Patai Dávid fejjel megcsúsztatta, a labda az üresen érkező Adrián Guerrero elé került, aki hat méterről kilőtte a bal alsó sarkot (2–2).

A fordulást követően átadta a területet riválisának a Paks, a kontrák lehetőségére várt, de ezek nem igazán jöttek. Sokáig leginkább a mezőnyben folyt a játék, jóval kevesebb volt a helyzet, mint az első félidőben. A játékrész derekán aztán ismét előnybe kerültek a házigazdák, miután egy jobb oldali szögletet követően Windecker József elé került a labda, ő pedig közelről nem hibázott (3–2).