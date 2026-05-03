tisza szakember Magyar Péter

Az új kormány névjegye

2026. május 03. 20:17

Magam „népfrontkormányról” szoktam beszélni.

2026. május 03. 20:17
Lendvai Ildikó
Népszava

„Sokan szakértői kormányként üdvözlik, örömmel nyugtázva benne jónéhány nemzetközi rangú szakembert. Nem véletlen, hogy Magyar Péter őket mutatta be először. Nem egyszerűen jó benyomást akart kelteni: jelezte a különbséget a Fidesz-féle »udvari kormányhoz« képest, ahol az udvartartás tagjait nem a hozzáértés, hanem a lojalitás szerint válogatták össze. Fontos is, hogy az ágazatokat jó szakemberek vezessék, hiszen a Tisza fő ígérete éppen a működőképesség helyreállítása volt. De szakértői kormánynak inkább a válságkezelésre vállalkozó, politikai háttértől független, átmeneti kabineteket nevezik. Itt viszont nyilvánvaló a tartós és határozott politikai szándék a rendszerváltásra, világos a két legsürgősebb politikai feladat: az Európába visszatérés és az igazságtétel. Ebben az értelemben nagyon is politikai kormányzás ez, szerencsére nem pancserekkel. (Hogy az igazságtételhez szükséges posztokon szoros bizalmi emberek vannak, azon nincs mit csodálkozni. Gubancmentesebb volna, ha nincs egy régi harcostársból lett friss sógor köztük, de Magyar Péter maga is nyilvánosság elé tárta ezt a dilemmát, ami viszont jó kezdet.)

Ez a két cél egyesíti a választási mozgalom bal- és jobboldalát. Egybentartásukhoz szükség van arra a bizonyos szuggesztív, mozgósító stílusra, amire az »influenszer kormány« elnevezés utal.

Ezt a nem hagyományos pártháttérrel, inkább mozgalmi bázissal rendelkező kormányt elsősorban a nagyvilágból ismert nemzeti felszabadító mozgalmak kormányaihoz hasonlítanám.

Ezt várom tőlük. Nemzeti felszabadulást, rendszerépítést. Amelyben majd demokratikus bal- és jobboldal is megtalálhatja önmagát és új szervezeti formáját. ”

Nyitókép: Képernyőfotó/Konrtoll.hu

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SyncBaer
2026. május 03. 21:39
Asztapaszta! Ildi néni, már belelátod a szúnyogcsődörbe, hogy megalapítja a Magyar Nemzeti felszabadítási Hadsereget és ő lesz a mi Guevaránk? Che! Élesebb legyél a késnél, Harcosabb a szenvedésnél ... DE tudod, előkelőek nem vagytok és a pénzetek soha nem elég! ......
nagymester-b-2
2026. május 03. 21:34
Ha a múmia egyetért, akkor nagyon nagy szarban vagyunk. Egyébként ha a sógorod nevezed ki igazságyügyi miniszternek, az a komcsiknál bizonyiték a szakértői kormányra. Hát az anyjuk picsáját.
Box Hill
2026. május 03. 21:26
"világos a két legsürgősebb politikai feladat: az Európába visszatérés és az igazságtétel." Pontosan. A kommunisták és haszonélvező leszármazottaik elintézése, ami nélkül nincs igazság Európában.
Szuperszig
2026. május 03. 21:22
Semmi se feledteti, hogy a következő miniszterelnök egy drogos buzeráns, egy tolvaj hazudozó, egy családját szétverő pszichopata lesz, aki csalással nyert. Nektek ez kellett tiszások, szagolgassátok!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!