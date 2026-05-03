Ez nem vicc: Magyar Péter sógora lesz Magyarország következő igazságügyi minisztere
A nepotizmusra eddig oly érzékeny 444 szűkszavúan, kommentár nélkül jegyezte ezt meg Melléthei-Barna Mártonnal kapcsolatban.
Magam „népfrontkormányról” szoktam beszélni.
„Sokan szakértői kormányként üdvözlik, örömmel nyugtázva benne jónéhány nemzetközi rangú szakembert. Nem véletlen, hogy Magyar Péter őket mutatta be először. Nem egyszerűen jó benyomást akart kelteni: jelezte a különbséget a Fidesz-féle »udvari kormányhoz« képest, ahol az udvartartás tagjait nem a hozzáértés, hanem a lojalitás szerint válogatták össze. Fontos is, hogy az ágazatokat jó szakemberek vezessék, hiszen a Tisza fő ígérete éppen a működőképesség helyreállítása volt. De szakértői kormánynak inkább a válságkezelésre vállalkozó, politikai háttértől független, átmeneti kabineteket nevezik. Itt viszont nyilvánvaló a tartós és határozott politikai szándék a rendszerváltásra, világos a két legsürgősebb politikai feladat: az Európába visszatérés és az igazságtétel. Ebben az értelemben nagyon is politikai kormányzás ez, szerencsére nem pancserekkel. (Hogy az igazságtételhez szükséges posztokon szoros bizalmi emberek vannak, azon nincs mit csodálkozni. Gubancmentesebb volna, ha nincs egy régi harcostársból lett friss sógor köztük, de Magyar Péter maga is nyilvánosság elé tárta ezt a dilemmát, ami viszont jó kezdet.)
Ez a két cél egyesíti a választási mozgalom bal- és jobboldalát. Egybentartásukhoz szükség van arra a bizonyos szuggesztív, mozgósító stílusra, amire az »influenszer kormány« elnevezés utal.
Ezt a nem hagyományos pártháttérrel, inkább mozgalmi bázissal rendelkező kormányt elsősorban a nagyvilágból ismert nemzeti felszabadító mozgalmak kormányaihoz hasonlítanám.
Ezt várom tőlük. Nemzeti felszabadulást, rendszerépítést. Amelyben majd demokratikus bal- és jobboldal is megtalálhatja önmagát és új szervezeti formáját. ”
