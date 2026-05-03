„Sokan szakértői kormányként üdvözlik, örömmel nyugtázva benne jónéhány nemzetközi rangú szakembert. Nem véletlen, hogy Magyar Péter őket mutatta be először. Nem egyszerűen jó benyomást akart kelteni: jelezte a különbséget a Fidesz-féle »udvari kormányhoz« képest, ahol az udvartartás tagjait nem a hozzáértés, hanem a lojalitás szerint válogatták össze. Fontos is, hogy az ágazatokat jó szakemberek vezessék, hiszen a Tisza fő ígérete éppen a működőképesség helyreállítása volt. De szakértői kormánynak inkább a válságkezelésre vállalkozó, politikai háttértől független, átmeneti kabineteket nevezik. Itt viszont nyilvánvaló a tartós és határozott politikai szándék a rendszerváltásra, világos a két legsürgősebb politikai feladat: az Európába visszatérés és az igazságtétel. Ebben az értelemben nagyon is politikai kormányzás ez, szerencsére nem pancserekkel. (Hogy az igazságtételhez szükséges posztokon szoros bizalmi emberek vannak, azon nincs mit csodálkozni. Gubancmentesebb volna, ha nincs egy régi harcostársból lett friss sógor köztük, de Magyar Péter maga is nyilvánosság elé tárta ezt a dilemmát, ami viszont jó kezdet.)