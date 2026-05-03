Elképesztő javaslat a pénzvilágból: túl sok segítséget kapnak az emberek az energiaválságban

Nagyon megszenvednénk: a Tisza Párt szakértője az IMF-fel vésetné kőbe a megszorítások politikáját
Petschnig Mária Zita nem véletlenül emlegeti rendszeresen a Nemzetközi Valutaalapot előadásaiban, ezúttal Magyar Péter nagy lehetőségeként.
Az IMF szerint túl sokat segítenek az embereknek az energiaválság idején.
Az Európai Unió legtöbb tagállama nem követte a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ajánlását, miszerint az üzemanyag-adócsökkentéseket és az energiaválság kezelésére hozott intézkedéseket célzottan kellene alkalmazni. Ez azért problémás, mert az ilyen lépések kedvezőtlen piaci reakciókat válthatnak ki – írja a Világgazdaság.
Az IMF szerint az uniós intézkedések mintegy kétharmada nem volt kellően célzott, noha Brüsszel és a szervezet is ideiglenes, pontosan irányzott beavatkozásokat javasolt. Ezek kivezetése politikailag nehéz lehet, miközben költségük idővel növekszik.
Alfred Kammer, az IMF európai részlegének vezetője a Financial Timesnak azt mondta: az uniós országok nem tanultak a 2022-es energiaválságból. Szerinte sok helyen nincs elegendő költségvetési mozgástér, ezért érdemes megvizsgálni, mennyire hatékony az általános intézkedések alkalmazása.
A piacok is reagálhatnak
Az eurózóna egyes országaiban a finanszírozási költségek már most emelkednek az iráni konfliktus hatására, mivel a befektetők aggódnak a költségvetési terhek miatt. Több ország – például Németország, Spanyolország és Olaszország – adócsökkentésekkel próbálja enyhíteni az energiaárak hatását, miközben a költségvetések az elmúlt válságok miatt eleve sérülékenyek.
Az IMF adatai szerint eddig az EU-országok GDP-jük átlagosan 0,18 százalékát fordították erre a célra, szemben a korábbi 2,5 százalékkal, de egy elhúzódó válság esetén ez nőhet.
A magas árak szerepe
Kammer szerint az ársapkák és adócsökkentések torzítják az árjelzéseket, fenntartják a keresletet szűk kínálat mellett, és gyengítik az alternatív energiaforrások felé terelő ösztönzőket. Az árjelzések eltűnésével a változtatás iránti motiváció is csökken.
