európai unió imf eu

Elképesztő javaslat a pénzvilágból: túl sok segítséget kapnak az emberek az energiaválságban

2026. május 03. 19:29

Az IMF szerint túl sokat segítenek az embereknek az energiaválság idején.

2026. május 03. 19:29
null

Az Európai Unió legtöbb tagállama nem követte a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ajánlását, miszerint az üzemanyag-adócsökkentéseket és az energiaválság kezelésére hozott intézkedéseket célzottan kellene alkalmazni. Ez azért problémás, mert az ilyen lépések kedvezőtlen piaci reakciókat válthatnak ki – írja a Világgazdaság.

Az IMF szerint az uniós intézkedések mintegy kétharmada nem volt kellően célzott, noha Brüsszel és a szervezet is ideiglenes, pontosan irányzott beavatkozásokat javasolt. Ezek kivezetése politikailag nehéz lehet, miközben költségük idővel növekszik.

Alfred Kammer, az IMF európai részlegének vezetője a Financial Timesnak azt mondta: az uniós országok nem tanultak a 2022-es energiaválságból. Szerinte sok helyen nincs elegendő költségvetési mozgástér, ezért érdemes megvizsgálni, mennyire hatékony az általános intézkedések alkalmazása.

A piacok is reagálhatnak

Az eurózóna egyes országaiban a finanszírozási költségek már most emelkednek az iráni konfliktus hatására, mivel a befektetők aggódnak a költségvetési terhek miatt. Több ország – például Németország, Spanyolország és Olaszország – adócsökkentésekkel próbálja enyhíteni az energiaárak hatását, miközben a költségvetések az elmúlt válságok miatt eleve sérülékenyek.

Az IMF adatai szerint eddig az EU-országok GDP-jük átlagosan 0,18 százalékát fordították erre a célra, szemben a korábbi 2,5 százalékkal, de egy elhúzódó válság esetén ez nőhet.

A magas árak szerepe

Kammer szerint az ársapkák és adócsökkentések torzítják az árjelzéseket, fenntartják a keresletet szűk kínálat mellett, és gyengítik az alternatív energiaforrások felé terelő ösztönzőket. Az árjelzések eltűnésével a változtatás iránti motiváció is csökken.

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tapir32
2026. május 03. 22:02
Orbán megszabadította az országot az IMF-től. Hála neki!
tapir32
2026. május 03. 22:00
A gazdaság van az emberekért és nem az emberek a gazdaságért.
egonsamu-2
2026. május 03. 21:58
Már indul is a kiebrudált IMF poloska hívására újra Magyarország népét kisemmizni. Csak erre vártunk....
polárüveg
2026. május 03. 21:39
"mivel a befektetők aggódnak a költségvetési terhek miatt" Érdekes. Véletlenül se azt mondják, hogy a kormányok aggódnak a vállalkozások működése vagy az emberek jóléte miatt...az első a befektetők aggódása, mit emberek megélhetése! Igen. Az aggódás nagyon sokba kerül az embereknek. Ahogy 2021 novemberében a tőzsdén a gáz ára a háromszorosára emelkedett a "háború hírére" (!!), amikor a háború csak 2022 február végén tört ki... A hírek miatti aggódás nagyon sokba van az embereknek. Mi legyen a megoldás: Ne legyenek események? Hm, hm. Ne legyenek hírek? Hm, hm? Ne legyenek tőzsdék? Hm, hm. Emberek, mi legyen?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!