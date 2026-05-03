Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
05. 03.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 03.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
migránscsempészet migráns halálos baleset La Manche

Migránsokat szállító csónak futott zátonyra Franciaországnál, ketten életüket vesztették

2026. május 03. 17:18

Halálos baleset történt Franciaország északi partjainál, amikor egy kis hajó zátonyra futott. A migránsok szállítására használt, túlzsúfolt járművön két ember életét vesztette, további tizenhat pedig megsérült. A hatóságok szerint többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek.

2026. május 03. 17:18
null

Egy migránsokat szállító kis hajó futott zátonyra Franciaország északi partjainál, miután meghibásodott a motorja, és sodródni kezdett. A Breitbart beszámolója szerint a fedélzeten összesen 82 ember tartózkodott, akik az éjszaka folyamán indultak útnak az angol partok felé. A Pas-de-Calais prefektúra főtitkára, Christophe Marx elmondta, hogy a hajó a Hardelot strandról indult, nem messze Boulogne-sur-Mer kikötőjétől. 

A motor meghibásodása után az eszköz irányíthatatlanná vált, majd végül a parton futott zátonyra.

A mentés során egy francia tengeri csendőrségi hajó 17 embert kimentett és Boulogne-sur-Mer kikötőjébe szállított, miközben a csónakon még 65 ember maradt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A hatóságok két nő holttestét találták meg, akik feltehetően megfulladtak.

Christophe Marx szerint az áldozatok feltehetően a túlzsúfoltság miatt kerülhettek életveszélyes helyzetbe, amikor a fedélzeten egymásra torlódtak, ami ilyen esetekben gyakran fulladáshoz vezet. A két nő nagy valószínűséggel a húszas éveiben járt, és Szudánból származott.

A sérültek közül három ember állapota válságos, ők súlyos égési sérüléseket szenvedtek, amelyeket a hajó alján felgyülemlett üzemanyag okozott.

Az eset az elmúlt alig több mint egy hónap harmadik halálos kimenetelű balesete volt a La Manche csatornánál. Korábban négy ember vesztette életét, amikor egy gumicsónakra próbáltak felszállni, míg egy héttel korábban két másik haláleset történt hasonló körülmények között.

Az idei évben eddig több mint hatezer migráns érte el az Egyesült Királyságot a csatornán keresztül, ami 36 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A migrációval foglalkozó Utopia 56 szervezet szerint az elmúlt három évben legalább 172 ember halt meg a francia–brit határ térségében, közülük 123-an a tengeren.

Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
astra04
2026. május 03. 18:11
Maradtak volna a retkes picsájukon afrikában! Nem kellenek Európába!
Válasz erre
3
0
tikkadt-szocske
•••
2026. május 03. 17:57 Szerkesztve
Amikor majd kitör a polgárháború a Fényestekintetű Nyugaton, na akkor fogják a migránsok ellepni a volt szocialista országokat, ebben fog majd segédkezni az EU. ( ha még lesz olyan ) Muhammad inkább Pestre költözik majd, minthogy hazamenjen a szandálos kis homokbuckái közé.
Válasz erre
2
0
templar62
2026. május 03. 17:42
A migráncstenyésztés európai érték .
Válasz erre
3
0
akitiosz
2026. május 03. 17:27
Ha már Nagy-Britannia nem hajlandó magát megvédeni, akkor a természetnek kell. Ezért szigetország. Máshogyan nem tudott volna fennmaradni.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!