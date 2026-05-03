Migránsokat szállító csónak futott zátonyra Franciaországnál, ketten életüket vesztették

Egy migránsokat szállító kis hajó futott zátonyra Franciaország északi partjainál, miután meghibásodott a motorja, és sodródni kezdett. A Breitbart beszámolója szerint a fedélzeten összesen 82 ember tartózkodott, akik az éjszaka folyamán indultak útnak az angol partok felé. A Pas-de-Calais prefektúra főtitkára, Christophe Marx elmondta, hogy a hajó a Hardelot strandról indult, nem messze Boulogne-sur-Mer kikötőjétől.

A motor meghibásodása után az eszköz irányíthatatlanná vált, majd végül a parton futott zátonyra.

A mentés során egy francia tengeri csendőrségi hajó 17 embert kimentett és Boulogne-sur-Mer kikötőjébe szállított, miközben a csónakon még 65 ember maradt.