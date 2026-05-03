Migránsokat szállító csónak futott zátonyra Franciaországnál, ketten életüket vesztették

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Halálos baleset történt Franciaország északi partjainál, amikor egy kis hajó zátonyra futott. A migránsok szállítására használt, túlzsúfolt járművön két ember életét vesztette, további tizenhat pedig megsérült. A hatóságok szerint többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek.
Egy migránsokat szállító kis hajó futott zátonyra Franciaország északi partjainál, miután meghibásodott a motorja, és sodródni kezdett. A Breitbart beszámolója szerint a fedélzeten összesen 82 ember tartózkodott, akik az éjszaka folyamán indultak útnak az angol partok felé. A Pas-de-Calais prefektúra főtitkára, Christophe Marx elmondta, hogy a hajó a Hardelot strandról indult, nem messze Boulogne-sur-Mer kikötőjétől.
A motor meghibásodása után az eszköz irányíthatatlanná vált, majd végül a parton futott zátonyra.
A mentés során egy francia tengeri csendőrségi hajó 17 embert kimentett és Boulogne-sur-Mer kikötőjébe szállított, miközben a csónakon még 65 ember maradt.
A hatóságok két nő holttestét találták meg, akik feltehetően megfulladtak.
Christophe Marx szerint az áldozatok feltehetően a túlzsúfoltság miatt kerülhettek életveszélyes helyzetbe, amikor a fedélzeten egymásra torlódtak, ami ilyen esetekben gyakran fulladáshoz vezet. A két nő nagy valószínűséggel a húszas éveiben járt, és Szudánból származott.
A sérültek közül három ember állapota válságos, ők súlyos égési sérüléseket szenvedtek, amelyeket a hajó alján felgyülemlett üzemanyag okozott.
Az eset az elmúlt alig több mint egy hónap harmadik halálos kimenetelű balesete volt a La Manche csatornánál. Korábban négy ember vesztette életét, amikor egy gumicsónakra próbáltak felszállni, míg egy héttel korábban két másik haláleset történt hasonló körülmények között.
Az idei évben eddig több mint hatezer migráns érte el az Egyesült Királyságot a csatornán keresztül, ami 36 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A migrációval foglalkozó Utopia 56 szervezet szerint az elmúlt három évben legalább 172 ember halt meg a francia–brit határ térségében, közülük 123-an a tengeren.
Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP