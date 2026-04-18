04. 18.
szombat
ilaria salis ep képviselő migráns

Szétszedték az olasz antifa EP-képviselőt: egyetlen mondattal hergelte fel a követőit

2026. április 18. 14:27

Hatalmas öngólt lőtt az X-en Ilaria Salis: csúnyán beleálltak a kommentelők a bevándorláspárti posztjába.

2026. április 18. 14:27
null

Ilaria Salis, az olasz radikális baloldal és az antifa-mozgalom ikonikus, EP-képviselővé választott alakja ismét bebizonyította, hogy a politikai üzenetei gyakran pont az ellenkező hatást váltják ki, mint amit remélt. Az X-en közzétett rövid bejegyzése, amelyben kijelentette, hogy 

a migránsokat és menekülteket szívesen látják, a fasisztákat viszont nem, pillanatok alatt egyfajta digitális össztűz célpontjává vált.

Fotó: Ilaria Salis / X

A kritikusok jelentős része a fogalmi zavarokra mutatott rá: sokan nehezményezték, hogy Salis „fasisztának” bélyegez mindenkit, aki nem ért egyet a kontrollálatlan bevándorlással. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Egy olasz hozzászóló találóan jegyezte meg, hogy a „menekült” szó nem egyenlő a Földközi-tengeren illegálisan érkezők tömegeivel, és a demokrácia alapja éppen az lenne, hogy a politikai ellenfeleket nem bélyegezzük automatikusan szélsőségesnek. 

Többen arra is emlékeztették az EP-képviselőt, hogy választott tisztségviselőként az európai polgárok érdekét kellene képviselnie, akiknek többsége tart a biztonsági kockázatoktól és a nők jogaival szemben ellenséges kultúrák importjától.

Íme, pár néhány hozzászólás, amely jól mutatja, hogy mit gondolnak az emberek a radikális baloldali véleményről:

  • „Mondj le, és állj bíróság elé Magyarországon… és talán (sokan reméljük) Németországban is.”
  • „Az irónia az, hogy egyetértenénk a poszttal, ha ugyanazt értenénk migránsok, menekültek és fasiszták alatt. Mert a szívesen látott migránsok és menekültek nem azok, akiket mind összevadásznak a Földközi-tengeren. És nem fasiszta mindenki, aki nem úgy gondolkodik, mint te.”
  • „Az európaiak túlnyomó többsége nem akarja az ellenőrizetlen bevándorlást olyan alacsony bizalmi indexű országokból és társadalmakból, amelyeknek – finoman szólva is – kétes a hírneve a nők jogainak tiszteletben tartása terén. Ne feledd: TE nekünk dolgozol.”

„NEM, nem látjuk őket szívesen. És téged sem látunk szívesen, te hitvány házfoglaló. Húzz el a fenébe!”

  • „Újra megszólalt a körözött bűnöző; napi emlékeztető, hogy ezt a nőt erőszakos támadások miatt körözik Magyarországon.”
  • „Nézd csak, kedves Salis, azok a «fasiszták», ahogy te hívod őket, sokkal baloldalibbak, mint a bevándorlók.”
  • „Semmire sem megyünk a globalizációval, ha képtelenek vagytok kezelni azt.”

„Téged is deportálni fognak a többiekkel együtt!”

  • „Mondd ezt a szexuális zaklatások, nemi erőszakok és késelések áldozatainak! Miért nem fogadsz be közülük párat a saját otthonodba?”

„Ön a fasiszta, úgy viselkedett, mint egy politikai verőlegény. Pont.”

  • „A saját nevedben beszélj, meg annak a 176 000 embernek a nevében, aki rád szavazott!”

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
corluc
2026. április 18. 15:57
Ha a holokauszt után nincs értelme verset írni - egyetértek - , akkor ez a féreg miatt, ahogy beszavazták a mentelmi jog miatt, nincs értelme morálról, erkölcsről, jogról beszélni, pláne brüsszelben (sic!)
auditorium
2026. április 18. 15:40
Ezt a Hammerbandás nőt, aki 2O23-ban verekedni jött németekkel Bp-re, éppen olyan heccből szavazták meg a szélsőbalos anarchisták mint Cicciolinát az olasz parlamentbe az akkori Partito Radicale szavazói. Mit akarnak 1) Határtalan befogadást (Reszkirozva ezzel az illető ország biztonságát, mert vannak közöttük terroristák vagy börtönből szabadult rabok. 2) A börtönök kollégiumi szintűek legyenek, ahol tanulhatnak, kijárhatnak a nőikhez, szinjátszószakkörökben szerepelhetnek, szakmát, nyelveket tanulhatnak vagy diplomát szerezhetnek a börtöni évek alatt. HA életfogytiglanra itélték volna, mert gyilkoltak, akkor pár év után engedjék ki őket, menu a la carte, privacy külön szobában stb. 3) Az üresen álló lakásokat v. házakat elfoglalják és a nincsteleneknek adják, lakbért, rezsit nem kell fizetni. Fizesse az állam vagy a város. 4) Jó fizetéssel ott ülni Brux-ben és lefasisztázni, akinek más véleménye van. 5) A legrasszistábbak az "antirasszisták". A legfasisztábbak az antifák.
néhai Ch.Pilot
2026. április 18. 15:18
Majd, ha fizikailag, akkor lesz meg az elégtétel...
Vasalo
2026. április 18. 15:18
Fuck ANTIFA and EU who protects such terrorists.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.