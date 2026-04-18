Szétszedték az olasz antifa EP-képviselőt: egyetlen mondattal hergelte fel a követőit

Hatalmas öngólt lőtt az X-en Ilaria Salis: csúnyán beleálltak a kommentelők a bevándorláspárti posztjába.
Ilaria Salis, az olasz radikális baloldal és az antifa-mozgalom ikonikus, EP-képviselővé választott alakja ismét bebizonyította, hogy a politikai üzenetei gyakran pont az ellenkező hatást váltják ki, mint amit remélt. Az X-en közzétett rövid bejegyzése, amelyben kijelentette, hogy
a migránsokat és menekülteket szívesen látják, a fasisztákat viszont nem, pillanatok alatt egyfajta digitális össztűz célpontjává vált.
A kritikusok jelentős része a fogalmi zavarokra mutatott rá: sokan nehezményezték, hogy Salis „fasisztának” bélyegez mindenkit, aki nem ért egyet a kontrollálatlan bevándorlással.
Egy olasz hozzászóló találóan jegyezte meg, hogy a „menekült” szó nem egyenlő a Földközi-tengeren illegálisan érkezők tömegeivel, és a demokrácia alapja éppen az lenne, hogy a politikai ellenfeleket nem bélyegezzük automatikusan szélsőségesnek.
Többen arra is emlékeztették az EP-képviselőt, hogy választott tisztségviselőként az európai polgárok érdekét kellene képviselnie, akiknek többsége tart a biztonsági kockázatoktól és a nők jogaival szemben ellenséges kultúrák importjától.
Íme, pár néhány hozzászólás, amely jól mutatja, hogy mit gondolnak az emberek a radikális baloldali véleményről:
„NEM, nem látjuk őket szívesen. És téged sem látunk szívesen, te hitvány házfoglaló. Húzz el a fenébe!”
„Téged is deportálni fognak a többiekkel együtt!”
„Ön a fasiszta, úgy viselkedett, mint egy politikai verőlegény. Pont.”
Nyitókép: Európai Parlament