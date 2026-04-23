Brüsszel Magyarország bevándorló migráns Magyar Péter Dömötör Csaba Európai Bizottság Európai Unió

„Most már az új kormánynak kell döntenie” – kemény üzenetet kapott Magyar Péter (VIDEÓ)

2026. április 23. 19:16

„A követeléslista régi, a kormány új. Mint ahogy a felelősség is” – fogalmazott Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba egy videót osztott meg Magyar Péterről csütörtökön a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke a felvételen a napi egymillió eurós bírság ügyéről beszélt, amit azért kell Magyarországnak kifizetnie, mert nem fogad be illegális migránsokat.

„Én ezt jeleztem az Európai Bizottság felé, hogy nekem az alap elvárásom, hogy azt minél gyorsabban oldjuk meg. És amíg nem sikerül esetleg a jogi részét rendezni, addig is függesszék fel ezt a bírságolást. Először rázták a fejüket, hogy ez nem lehet, de aztán addig mondtam, míg elkezdtek bólogatni, hogy megpróbálják megoldani” – mondta Magyar Péter.

A videó másik részében Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivője fogalmazza meg a véleményét a kérdés kapcsán. Szerinte Magyarországnak mindenképp be kell tartania az Európai Bíróság által hozott ítéletet.

Dömötör Csaba reakciója

Most már az új kormánynak kell eldöntenie, hogy mit kezd ezekkel a követelésekkel. Ha az uniós forrásokat zsarolásra használják, akkor a pénzek folyósításának megkérik az árát. És leginkább önfeladásban mérik.

A követeléslista régi, a kormány új. Mint ahogy a felelősség is”

fogalmazott a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. április 23. 19:51
Itt ugat ez a tiszaszar féreg: te elszel az első büdös patkány akihez migrit fogunk beköltöztetni!
kbexxx
2026. április 23. 19:50
Tik tok lájkok ideje lejárt ideje a tetteknek Kormányon a szó virágokkal nem. Lehet operálni .!Egyre inkább úgy tűnik hogy átvertek poloskát Brüsszelben, most jön a tökcsavaràs Kérdés hogy Peti hogy reagál erre? Borítja az asztalt!? Vissza mutogat de az alkotmányos rend szerinti beleavatkozása függővé teheti azt hogy őt.kéri fel miniszter elnöknek.mert ugyanis ott a Szent koronára ès a keresztény alkotmànyra kell felesküdni és az előző tevékenységét Figyelembe véve annak az állam rend megdöntésére vonatkozó kiserlete miatt csak hamisan tehetné az pedig törvényellenes ès èrvenytelen lenne a Tisza allíthat egy új miniszterelnök jelöltet.
gullwing
2026. április 23. 19:49
Nos tiszaszarok lehet a migriknek készíteni a helyet... Nekem van egy listám ahol befogadják őket: a 200 000 tiszaszar lista...
akitiosz
2026. április 23. 19:48
A Fidesz tartotta Magyarországot "Brüsszel" segge alatt 16 évig és a Fidesz szavazta be Magyarországot az Európai Unióba. Megrögzött internacionalista, unionista párt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!