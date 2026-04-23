„Most már az új kormánynak kell döntenie” – kemény üzenetet kapott Magyar Péter (VIDEÓ)

Lezárult egy korszak: nem zsarolják többé Magyarországot – innentől minden Magyar Péteren múlik
Valamit biztosan kérni fognak ezért a Tisza Párt elnökétől – állapította meg Dömötör Csaba.
„A követeléslista régi, a kormány új. Mint ahogy a felelősség is” – fogalmazott Dömötör Csaba.
Dömötör Csaba egy videót osztott meg Magyar Péterről csütörtökön a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt elnöke a felvételen a napi egymillió eurós bírság ügyéről beszélt, amit azért kell Magyarországnak kifizetnie, mert nem fogad be illegális migránsokat.
„Én ezt jeleztem az Európai Bizottság felé, hogy nekem az alap elvárásom, hogy azt minél gyorsabban oldjuk meg. És amíg nem sikerül esetleg a jogi részét rendezni, addig is függesszék fel ezt a bírságolást. Először rázták a fejüket, hogy ez nem lehet, de aztán addig mondtam, míg elkezdtek bólogatni, hogy megpróbálják megoldani” – mondta Magyar Péter.
A videó másik részében Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivője fogalmazza meg a véleményét a kérdés kapcsán. Szerinte Magyarországnak mindenképp be kell tartania az Európai Bíróság által hozott ítéletet.
„Most már az új kormánynak kell eldöntenie, hogy mit kezd ezekkel a követelésekkel. Ha az uniós forrásokat zsarolásra használják, akkor a pénzek folyósításának megkérik az árát. És leginkább önfeladásban mérik.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
A felvételt itt tudja megtekinteni: