„Most már az új kormánynak kell döntenie” – kemény üzenetet kapott Magyar Péter (VIDEÓ)

Dömötör Csaba egy videót osztott meg Magyar Péterről csütörtökön a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke a felvételen a napi egymillió eurós bírság ügyéről beszélt, amit azért kell Magyarországnak kifizetnie, mert nem fogad be illegális migránsokat.

„Én ezt jeleztem az Európai Bizottság felé, hogy nekem az alap elvárásom, hogy azt minél gyorsabban oldjuk meg. És amíg nem sikerül esetleg a jogi részét rendezni, addig is függesszék fel ezt a bírságolást. Először rázták a fejüket, hogy ez nem lehet, de aztán addig mondtam, míg elkezdtek bólogatni, hogy megpróbálják megoldani” – mondta Magyar Péter.