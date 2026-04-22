Magyarország Manfred Weber Magyar Péter Dömötör Csaba Európai Unió

Lezárult egy korszak: nem zsarolják többé Magyarországot – innentől minden Magyar Péteren múlik

2026. április 22. 22:12

Valamit biztosan kérni fognak ezért a Tisza Párt elnökétől – állapította meg Dömötör Csaba.

2026. április 22. 22:12
null

„Az Európai Néppárt elnöke támogatja a 7. cikkelyes eljárás megszüntetését Magyarországgal szemben. Az új kormány részéről egyértelmű elkötelezettséget lát a jogállamiság iránt” – hívta fel rá a figyelmet a Facebook-oldalán Dömötör Csaba.

„Az új kormány még hivatalba sem lépett, az új parlament még össze sem ült, így egyetlen törvénymódosítást sem fogadhatott el. Mégis megszüntetik az eljárást.

Ez egy dolgot bizonyít. Azt, hogy ennek az eljárásnak az égvilágon semmi köze nem volt a jogállamisághoz.

Sokkal inkább egy olyan kormány fenyítéséhez és zsarolásához, amely nem volt hajlandó beállni a sorba. A javukra legyen mondva, hogy most már nem is próbálják elbábozni a jogállamisági színjátékot, csak a nyers zsarológépezet maradt a színpadon, amelyet most elhúznak onnan. Az új kormányon múlik, hogy mit kezd azzal, amit az enyhítésért cserébe kérnek” – állapította meg a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 22. 22:32
Végre a béke és a prosperitás korszaka következik! 🕊️
Hohokam
2026. április 22. 22:29 Szerkesztve
Hazaárulók. Valamit aláírtak - most kapják a zsoldjukat.
Obsitos Technikus
2026. április 22. 22:23
Tőlem... Csak pusztuljanak már.
socialismo-e-muerte
2026. április 22. 22:22
A Mandiner kommentszekciója pöce lett, mint a 888. Ebből még Fletó se tudott kimászni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!