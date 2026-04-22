Lezárult egy korszak: nem zsarolják többé Magyarországot – innentől minden Magyar Péteren múlik

Orbán Viktornak ebben is igaza volt: Manfred Weber bejelentette, hogy támogatja az uniós szankciók megszüntetését Magyarországgal szemben
Mindvégig zsarolták Magyarországot, nem volt szó semmilyen jogállamisági problémáról.
Valamit biztosan kérni fognak ezért a Tisza Párt elnökétől – állapította meg Dömötör Csaba.
„Az Európai Néppárt elnöke támogatja a 7. cikkelyes eljárás megszüntetését Magyarországgal szemben. Az új kormány részéről egyértelmű elkötelezettséget lát a jogállamiság iránt” – hívta fel rá a figyelmet a Facebook-oldalán Dömötör Csaba.
„Az új kormány még hivatalba sem lépett, az új parlament még össze sem ült, így egyetlen törvénymódosítást sem fogadhatott el. Mégis megszüntetik az eljárást.
Ez egy dolgot bizonyít. Azt, hogy ennek az eljárásnak az égvilágon semmi köze nem volt a jogállamisághoz.
Sokkal inkább egy olyan kormány fenyítéséhez és zsarolásához, amely nem volt hajlandó beállni a sorba. A javukra legyen mondva, hogy most már nem is próbálják elbábozni a jogállamisági színjátékot, csak a nyers zsarológépezet maradt a színpadon, amelyet most elhúznak onnan. Az új kormányon múlik, hogy mit kezd azzal, amit az enyhítésért cserébe kérnek” – állapította meg a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala