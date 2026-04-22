Brüsszel Magyarország Manfred Weber Magyar Péter Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Orbán Viktornak ebben is igaza volt: Manfred Weber bejelentette, hogy támogatja az uniós szankciók megszüntetését Magyarországgal szemben

2026. április 22. 18:45

Mindvégig zsarolták Magyarországot, nem volt szó semmilyen jogállamisági problémáról.

A kormányváltást követően gyorsan lezárulhat az Európai Unió Magyarországgal szemben indított, az uniós alapértékek megsértése miatt indított eljárása – jelezte Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakciójának vezetője és a párt elnöke.

A német politikus szerdán a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy támogatja az úgynevezett 7-es cikk szerinti eljárás megszüntetésének előkészítését.

Az eljárás végső soron elméletileg akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethetett volna az uniós döntéshozatalban. „A Magyarország ellen indított, 7. cikk szerinti eljárás egyértelműen összefüggésben állt Orbán Viktor jogállamiság-ellenes politikájával” – magyarázta a pártelnök. Elmondta, hogy a leendő miniszterelnök, Magyar Péter részéről most egyértelmű elkötelezettséget látnak a jogállamiság és az európai alapértékek iránt, európai irányvonalat és konkrét reformígéreteket.

A frakcióvezető és pártelnök szerint az Európai Parlamentnek el kell ismernie az új magyar kormányfő Európa-barát politikáját, és ennek megfelelően meg kell tenni az első lépéseket az eljárás lezárása érdekében.

Emlékeztetett arra, hogy az eljárást még 2018-ban indította az Európai Parlament. A Tisza Párt EP-képviselői, köztük Magyar Péter is, a néppárti frakció tagjai.

Az uniós szerződés hetedik cikke szerinti eljárás azokkal a tagállamokkal szemben alkalmazható, amelyek megsértik az Európai Unió alapértékeit. A többi tagállam részéről ennek egyhangú megállapítására van szükség, és csak ezt követően sújthatják büntetéssel az adott országot, ami a szerződés szerint akár a szavazati jog felfüggesztése is lehet.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

(MTI)

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. április 22. 19:37
gullwing 2026. április 22. 18:52 Szar patkányok ezek. Kikell ebből lépni. " Épp, hogy nem kell kilépni, mert a ballibsi eurocsürhe elég rendesen dögröváson van. 2029-ben már sem Starmer, sem Macron, sem Tusk, sem Merz nem lesz és akkor lesz az EP választás. Amilyen nemzetközi kapcsolatai vannak az oroszokkal, kínaiakkal, törökökkel, az USA-al, nem csodálkoznék, ha Orbán váltaná Ursulát.
Obsitos Technikus
2026. április 22. 19:16 Szerkesztve
Patkányok.. Ballada a kalózok szeretőjéről Faludy György átköltésében "De ő még mindig az ablaknál állott, s az éjszakába egy dalt énekelt, és reggel a matróznép partra szállott, és minden embert sorra láncra vert. És akkor a hajósok vezetője így szólt hozzá: „Kalózok szeretője, kit öljünk meg kivánságod szerint?” S ő azt felelte: „Mind!” S a tengerparton aznap alkonyatra minden fán ötven ember lebegett, és testüket a héjják csőre marta, mint lógombócot éhes verebek. S a hajó, míg a hullák rút farával halotti táncot járt az est szele, nyolc ágyúval és tizenhét vitorlával eltünt vele." konyvtar.dia.hu/html/muvek/FALUDY/faludy00657/faludy00660/faludy00660.html
narancsliget1
2026. április 22. 19:04
Már nem mindegy Dönci?
Ernest01
2026. április 22. 18:56
Ettől még nem lesz nekünk járó pénz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!