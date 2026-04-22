Orbán Viktornak ebben is igaza volt: Manfred Weber bejelentette, hogy támogatja az uniós szankciók megszüntetését Magyarországgal szemben

A kormányváltást követően gyorsan lezárulhat az Európai Unió Magyarországgal szemben indított, az uniós alapértékek megsértése miatt indított eljárása – jelezte Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakciójának vezetője és a párt elnöke.

A német politikus szerdán a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy támogatja az úgynevezett 7-es cikk szerinti eljárás megszüntetésének előkészítését.

Az eljárás végső soron elméletileg akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethetett volna az uniós döntéshozatalban. „A Magyarország ellen indított, 7. cikk szerinti eljárás egyértelműen összefüggésben állt Orbán Viktor jogállamiság-ellenes politikájával” – magyarázta a pártelnök. Elmondta, hogy a leendő miniszterelnök, Magyar Péter részéről most egyértelmű elkötelezettséget látnak a jogállamiság és az európai alapértékek iránt, európai irányvonalat és konkrét reformígéreteket.