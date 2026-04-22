Megtalálták Brüsszelben a magyarázatot: ezért kell minél gyorsabban felvenni az Európai Unióba Ukrajnát

Újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket az ukránok
Ennyit a barátságról.
Kaja Kallas egy furcsa mesével állt elő.
A stabil, demokratikus Ukrajna európai uniós tagsága jelentősen erősítené Európa biztonságát – jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerdán Brüsszelben.
A főképviselő az EU bővítéséről és a fiatalok szerepéről szóló magas szintű éves konferenciát megnyitó beszédében hangsúlyozta:
Ukrajna csatlakozása jobban hozzájárulna a kontinens védelméhez, mint bármilyen fizikai határvédelem,
mivel keletebbre tolná az EU határait, csökkentené az orosz agresszió mozgásterét, és integrálná Európa egyik legnagyobb és leginnovatívabb védelmi iparát a közös kapacitásokba.
Kallas kiemelte: Ukrajna uniós tagsága egyben biztosítaná, hogy „a túléléséért küzdő Ukrajna jövője az EU-hoz kötődjön.” Hozzátette, hogy hasonló jelentősége van Moldova integrációjának is, amely növelné a térség stabilitását.
Emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió új biztonsági és védelmi partnerséget kötött Moldovával, és már hasonló együttműködéseket alakított ki Észak-Macedóniával és Albániával.
Ezek az együttműködések lehetővé teszik, hogy az érintett országok már a csatlakozásuk előtt hozzájáruljanak Európa biztonságához.
A politikus szerint a bővítés ismét az EU geopolitikai napirendjének középpontjába került, mert nemcsak a csatlakozni kívánó országok, hanem maga az Európai Unió számára is stratégiai jelentőségű. Végezetül hangsúlyozta: a bővítés ablaka ismét tágra nyílt, ezért most kell megragadni a lehetőséget arra, hogy az új országok csatlakozása 2030-ig reális cél legyen.
(MTI)
