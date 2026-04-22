Brüsszel Ukrajna Kaja Kallas Európai Unió

Megtalálták Brüsszelben a magyarázatot: ezért kell minél gyorsabban felvenni az Európai Unióba Ukrajnát

2026. április 22. 17:37

Kaja Kallas egy furcsa mesével állt elő.

A stabil, demokratikus Ukrajna európai uniós tagsága jelentősen erősítené Európa biztonságát – jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerdán Brüsszelben.

A főképviselő az EU bővítéséről és a fiatalok szerepéről szóló magas szintű éves konferenciát megnyitó beszédében hangsúlyozta:

Ukrajna csatlakozása jobban hozzájárulna a kontinens védelméhez, mint bármilyen fizikai határvédelem,

mivel keletebbre tolná az EU határait, csökkentené az orosz agresszió mozgásterét, és integrálná Európa egyik legnagyobb és leginnovatívabb védelmi iparát a közös kapacitásokba.

Kallas kiemelte: Ukrajna uniós tagsága egyben biztosítaná, hogy „a túléléséért küzdő Ukrajna jövője az EU-hoz kötődjön.” Hozzátette, hogy hasonló jelentősége van Moldova integrációjának is, amely növelné a térség stabilitását.

Emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió új biztonsági és védelmi partnerséget kötött Moldovával, és már hasonló együttműködéseket alakított ki Észak-Macedóniával és Albániával.

Ezek az együttműködések lehetővé teszik, hogy az érintett országok már a csatlakozásuk előtt hozzájáruljanak Európa biztonságához.

A politikus szerint a bővítés ismét az EU geopolitikai napirendjének középpontjába került, mert nemcsak a csatlakozni kívánó országok, hanem maga az Európai Unió számára is stratégiai jelentőségű. Végezetül hangsúlyozta: a bővítés ablaka ismét tágra nyílt, ezért most kell megragadni a lehetőséget arra, hogy az új országok csatlakozása 2030-ig reális cél legyen.

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csulak
2026. április 22. 19:36
Europa biztonsagba vna ukrajna nelkul is, hisz senki nem tamadja meg !
0
0
Ernest01
2026. április 22. 19:04
Én szívesen beáldoznám Brüsszelt az Eu érdekében.
4
0
Hohokam
2026. április 22. 19:00
Csak szólok - az EU NEM valamilyen közös katonai szervezet. Az a NÁÁÁÁTÓÓÓÓ, csókulom, de oda annyira kellenek az ukránok, mint a rühes kutya a lakodalmi tortába.
3
0
Nasi12
2026. április 22. 18:52
A felturbózott 800 ezres hadsereg erösebb mint az EU összes hadereje. Ez a hülye pcsa azt hiszi, hogy majd becsicskulnak. Már most is az EU csicskult be nekik.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!