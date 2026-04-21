háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Barátság kőolajvezeték

Ez még Zelenszkijtől is övön aluli volt: újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket az ukránok

2026. április 21. 16:07

Ennyit a barátságról.

null

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte, hogy hétfőről keddre virradóra ukrán drónok támadtak meg egy kőolajszivattyú üzemet az oroszországi Szamara területén – számolt be róla a Reuters.

A támadás a Proszvet nevű falunál lévő létesítményt érte, amely elosztóállomás a Barátság kőolajvezeték ellátási láncának része.

A csapás miatt tűz ütött ki, és az előzetes adatok szerint öt, egyenként 20 000 köbméteres kapacitású nyersolajtartályok rongálódtak meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ukrajna éppen akkor időzítette a támadást, amikor megoldódni látszik a Barátság kőolajvezeték ügye, ugyanis a legújabb hírek szerint már kedden megindulhatnak a műszaki tesztek a vezetéken, és ha minden jól megy, akkor már szerdán újraindulhat a szállítás Magyarország felé.

Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 87 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
No comment no cry
2026. április 21. 17:21
"Magyar azt üzente Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a Barátság kőolajvezetékről, hogy „ez nem játék”. Magyar felszólította az ukrán felet, hogyha a Barátság kőolajvezeték alkalmas a megnyitásra, akkor nyissák azt meg." Erre Ukrajna megnyitja a saját részén, és szétlövi máshol. Üdv a világpolitika nehézsúlyúi között, slimfit majom. Itt már nem elég nagyokat mondani, felszólítgatni, de még csak kutyába lemenni sem. youtube.com/watch?v=iLwn37ev1Wo telex.hu/belfold/2026/04/20/magyar-peter-felszolitotta-zelenszkijt-hogy-nyissak-meg-a-baratsag-koolajvezeteket-ha-az-alkalmas-a-megnyitasra
Válasz erre
0
0
Amerigo
2026. április 21. 17:14
Ne legyen igazam, de a kokós bohóc még tartogat meglepit a kanmajomnak. Sajnos ez bennünket fog elsösorban érinteni.
Válasz erre
5
0
Ízisz
•••
2026. április 21. 17:09 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Slava ukraini??? Mi??? 🤮 Mocskos hazaárulók!!! Ezt ti sem ússzátok meg férgek, ami jönni fog!!!
Válasz erre
10
0
ThunderDan
2026. április 21. 17:09
Zárug sértett ember. Az ilyeneket rühellem a legjobban. Amíg jó üzlet volt, addig az egekbe magasztalta Orbánt. (Úgy, hogy előtte masszív MIÉP-es volt...)
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!