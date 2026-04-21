Ez még Zelenszkijtől is övön aluli volt: újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket az ukránok

Megszólalt az orosz vezérkari főnök, szerinte végig hazudtak az ukránok
Valerij Geraszimov szerint Zelenszkij kemény információs kampányt folytat.
Ennyit a barátságról.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte, hogy hétfőről keddre virradóra ukrán drónok támadtak meg egy kőolajszivattyú üzemet az oroszországi Szamara területén – számolt be róla a Reuters.
A támadás a Proszvet nevű falunál lévő létesítményt érte, amely elosztóállomás a Barátság kőolajvezeték ellátási láncának része.
A csapás miatt tűz ütött ki, és az előzetes adatok szerint öt, egyenként 20 000 köbméteres kapacitású nyersolajtartályok rongálódtak meg.
Ukrajna éppen akkor időzítette a támadást, amikor megoldódni látszik a Barátság kőolajvezeték ügye, ugyanis a legújabb hírek szerint már kedden megindulhatnak a műszaki tesztek a vezetéken, és ha minden jól megy, akkor már szerdán újraindulhat a szállítás Magyarország felé.
Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
