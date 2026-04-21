Megszólalt az orosz vezérkari főnök, szerinte végig hazudtak az ukránok

Az orosz hadsereg az ukrajnai háború minden frontján támad – jelentette ki Valerij Geraszimov vezérkari főnök, amikor kedden szemlét tartott a „különleges hadműveletben” harcoló déli csapatcsoportosításánál.

Geraszimov elmondta, hogy az orosz hadsereg az év eleje óta több mint 1700 négyzetkilométernyi területet és nyolcvan települést foglalt el, beleértve a „Luhanszki Népköztársaság” egészét.