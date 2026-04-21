Elkezdték visszaszámolni a napokat Putyinék: Oroszország legnagyobb szövetségese beszélt a NATO összeomlásáról
Sokan felfigyeltek Donald Trump korábbi kijelentésére.
Valerij Geraszimov szerint Zelenszkij kemény információs kampányt folytat.
Az orosz hadsereg az ukrajnai háború minden frontján támad – jelentette ki Valerij Geraszimov vezérkari főnök, amikor kedden szemlét tartott a „különleges hadműveletben” harcoló déli csapatcsoportosításánál.
Geraszimov elmondta, hogy az orosz hadsereg az év eleje óta több mint 1700 négyzetkilométernyi területet és nyolcvan települést foglalt el, beleértve a „Luhanszki Népköztársaság” egészét.
A hadseregtábornok szerint március folyamán 34 település és 700 négyzetkilométernyi terület került orosz ellenőrzés alá.
Beszámolója szerint a donyecki régióban folytatódik az offenzíva a Szlovjanszk-Kramatorszk-Kosztyantinivka erődített régió irányába. Itt áprilisban 7 település került az orosz fegyveres erők ellenőrzése alá, amelyek Szlovjanszkot mintegy 12, Kramatorszkot pedig 7 kilométerre közelítették meg, és harcok folynak Kriva Luka, Kosztyantinivka, Novodmitrivka és Illinyivka város birtoklásáért.
A vezérkari főnök azt hangoztatta, hogy az orosz hadsereg felszámolta az Oszkil folyó keleti partján bekerített ukrán fegyveres erőket, elfoglalta Liman város 70 százalékát, és utcai harcokat vív Borova, Szvjatohirszk, Sztudenok és Sztarji Karavan településen.
Folytatódik a „biztonsági övezet” kialakítása Szumi, Harkiv és Dnyipropetrovszk megyében.
Geraszimov szerint az ukrán parancsnokság, kudarcát leplezendő, információs kampányt folytat, azt állítva, hogy több négyzetkilométernyi területet visszaszerzett.
(MTI)
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
