Üzenet érkezett Ukrajnából: „Kijevnek vannak még ütőkártyái”
Erőt demonstrált az ukrán külügyminiszter.
Sokan felfigyeltek Donald Trump korábbi kijelentésére.
„Donald Trump amerikai elnök nem fogja tudni bedönteni a NATO-t, még akkor sem, ha tényleg lesz ilyen szándéka” – idézte Aljakszandr Lukasenka belarusz elnököt a News.ru.
A Portfolio által kiszúrt cikkben a belarusz elnök úgy fogalmazott, hogy „a NATO valójában nem csupán védelemről szól, hanem az Egyesült Államok érdekérvényesítésére szolgál az eurázsiai kontinensen...
Ha Trump végül úgy dönt, hogy pontot tesz a NATO végére, nem lesz elég ideje végrehajtani a terveit. Lesz más, aki jön és megmenti a NATO-t”.
Az amerikai elnök legutóbb azért kritizálta a NATO-t, mert a többi tagállam nem jött segíteni az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros biztosításában és az Irán elleni háborúban.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
