„Kudarcot vallott Putyin” – hajmeresztő elmélettel álltak elő Brüsszelben
Oroszország úgy döntött, hogy szándékosan terrorizálja a civileket – jelentette ki António Costa.
Erőt demonstrált az ukrán külügyminiszter.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kijelentette, hogy Kijev igenis rendelkezik ütőkártyákkal a béketárgyalások során, reagálva ezzel Donald Trump amerikai elnök korábbi megjegyzésére – szúrta ki a Kárpáthír.
Az ukrán tárcavezető pénteken, az 5. Antalyai Diplomáciai Fórum keretében zajló panelbeszélgetésen nyilatkozott az amerikai–ukrán viszonyról. Szibiha a diplomáciai kapcsolatok alakulása kapcsán kijelentette: „Sikerült megfelelően, nagyon pragmatikusan, egymás álláspontját tiszteletben tartva rendezni ezt az irányt, és Ukrajnának valóban vannak kártyái. Ez a valóság.”
Az Interfax-Ukrajina hírügynökség által idézett miniszter hozzátette, meggyőződése szerint a két ország kapcsolatának legnehezebb időszaka már mögöttük van.
Ugyanakkor ennek ellenére azt is megjegyezte, hogy az amerikai elnök támogatása nélkül teljesen irreális cél egy igazságos és átfogó békemegállapodás elérése.
Oroszország úgy döntött, hogy szándékosan terrorizálja a civileket – jelentette ki António Costa.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
Oroszország úgy döntött, hogy szándékosan terrorizálja a civileket – jelentette ki António Costa.
