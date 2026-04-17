Üzenet érkezett Ukrajnából: „Kijevnek vannak még ütőkártyái”

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kijelentette, hogy Kijev igenis rendelkezik ütőkártyákkal a béketárgyalások során, reagálva ezzel Donald Trump amerikai elnök korábbi megjegyzésére – szúrta ki a Kárpáthír.

Az ukrán tárcavezető pénteken, az 5. Antalyai Diplomáciai Fórum keretében zajló panelbeszélgetésen nyilatkozott az amerikai–ukrán viszonyról. Szibiha a diplomáciai kapcsolatok alakulása kapcsán kijelentette: „Sikerült megfelelően, nagyon pragmatikusan, egymás álláspontját tiszteletben tartva rendezni ezt az irányt, és Ukrajnának valóban vannak kártyái. Ez a valóság.”