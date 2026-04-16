Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 16.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Ukrajna António Costa orosz-ukrán háború Oroszország

„Kudarcot vallott Putyin” – hajmeresztő elmélettel álltak elő Brüsszelben

2026. április 16. 19:02

Oroszország úgy döntött, hogy szándékosan terrorizálja a civileket – jelentette ki António Costa.

null

Oroszország agresszív háborúja Ukrajna ellen kudarcot vallott, ezért úgy döntött, hogy szándékosan terrorizálja a civileket – jelentette ki közösségi oldalán közzétett üzenetében az Európai Tanács elnöke csütörtökön. António Costa bejegyzésében emlékeztetett: múlt éjjel Oroszország „újabb szörnyű támadást” indított civil célpontok ellen Ukrajnában.

Miközben az emberek otthonaikban aludtak, Kijev, Dnyipro, Odessza és Harkiv városait több tucat ballisztikus rakéta és több száz drón csapása érte.

Az orosz fegyveres erők szándékosan mértek csapásokat az ukrán mentőszolgálatokra, amíg az elsősegélynyújtók megérkeztek – hangoztatta. Kijelentette: Oroszországnak le kell állítania terrorista háborúját. Átfogó, igazságos és tartós békét kell teremteni Ukrajna számára az ENSZ Alapokmányára és a nemzetközi jog elveire épülve – hangsúlyozta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezen célok elérése érdekében az EU továbbra is fokozni fogja a nyomást Oroszországra, és továbbra is rendíthetetlenül támogatni fogja az orosz agresszióval szemben védekező Ukrajnát

– tette hozzá bejegyzésében a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke.

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. április 16. 20:03
Haboru penzelesebol meg sose lett beke te geci
Válasz erre
1
0
zseblámpa
2026. április 16. 19:34
Magyarra fordítva ez azt azt jelenti, hogy az ukránok még kilátástalanabb helyzetben vannak.
Válasz erre
4
0
Zsolt75
2026. április 16. 19:16
Szerintem valami szigorúbb maximált ár az orosz energiahordozókra pillanatok alatt összedöntené a putrit. Valamelyiket...
Válasz erre
7
0
szilvarozsa
2026. április 16. 19:16
Ez a Costa gyerekkorából úgy emlékszik, hogy Nyugat-Európa tényező?
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!