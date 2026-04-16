„Kudarcot vallott Putyin” – hajmeresztő elmélettel álltak elő Brüsszelben

Oroszországban már látják Magyarország jövőjét: így fog kinézni a hazánk hamarosan
Orbán Viktor távozása után Budapest külpolitikai irányváltása várható – írták.
Oroszország úgy döntött, hogy szándékosan terrorizálja a civileket – jelentette ki António Costa.
Oroszország agresszív háborúja Ukrajna ellen kudarcot vallott, ezért úgy döntött, hogy szándékosan terrorizálja a civileket – jelentette ki közösségi oldalán közzétett üzenetében az Európai Tanács elnöke csütörtökön. António Costa bejegyzésében emlékeztetett: múlt éjjel Oroszország „újabb szörnyű támadást” indított civil célpontok ellen Ukrajnában.
Miközben az emberek otthonaikban aludtak, Kijev, Dnyipro, Odessza és Harkiv városait több tucat ballisztikus rakéta és több száz drón csapása érte.
Az orosz fegyveres erők szándékosan mértek csapásokat az ukrán mentőszolgálatokra, amíg az elsősegélynyújtók megérkeztek – hangoztatta. Kijelentette: Oroszországnak le kell állítania terrorista háborúját. Átfogó, igazságos és tartós békét kell teremteni Ukrajna számára az ENSZ Alapokmányára és a nemzetközi jog elveire épülve – hangsúlyozta.
Ezen célok elérése érdekében az EU továbbra is fokozni fogja a nyomást Oroszországra, és továbbra is rendíthetetlenül támogatni fogja az orosz agresszióval szemben védekező Ukrajnát
– tette hozzá bejegyzésében a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke.
Orbán Viktor távozása után Budapest külpolitikai irányváltása várható – írták.
(MTI)
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
