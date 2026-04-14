Oroszországban már látják Magyarország jövőjét: így fog kinézni a hazánk hamarosan

A Reuters beszámolója szerint a forint árfolyama négyéves csúcsra emelkedett, miután az ellenzéki Tisza Párt, Magyar Péter vezetésével, meggyőző győzelmet aratott a parlamenti választásokon – írja a Lenta.

Elemzők szerint a hatalomváltás lehetővé teheti az uniós támogatások felszabadítását (19 milliárd euró), ami élénkítheti a gazdaságot.

Magyar Péter várhatóan javítaná az Európai Unióval való kapcsolatokat és fontolóra venné az euró bevezetését, ugyanakkor hangsúlyozta: továbbra is szükséges tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Magyarország energiafüggősége miatt.