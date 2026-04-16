Komoly leleplezést rakott le az asztalra a BBC, ami az egész befogadó migránspolitikát megrázhatja

A BBC szerint az ilyen ügyek száma meredeken nő:

2025-re már több mint 5500-an kértek tartós tartózkodást családon belüli erőszakra hivatkozva, ami három év alatt több mint 50 százalékos emelkedés.

Ügyvédek és szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a rendszer túl könnyen kijátszható, mivel sok esetben nem szükséges jogerős ítélet, sőt, olykor ellenőrizetlen bizonyítékok is elegendőek lehetnek – fogalmaz a BBC.

A riport személyes történeteken keresztül is bemutatja a jelenséget: brit állampolgárok számoltak be arról, hogy volt partnerük hamis vádakkal fordult ellenük, hogy elkerülje a kiutasítást. Egy nő például azt állítja, volt férje – miután ő nemi erőszak miatt feljelentette – visszavágásként őt vádolta meg bántalmazással, és ezzel sikerült elkerülnie a hazatoloncolást. A brit belügyminisztérium szerint a visszaélések elfogadhatatlanok, és aki csalással próbál az országban maradni, azt kiutasítják, míg az ilyen „áljogászokat” akár börtön is fenyegetheti – teszi hozzá a BBC.

Mindez természetesen mélyen alááshatja az emberek bizalmát a brit intézményrendszerben, jelesül a sokat bírált menedékügyi szisztémában. Ismert, a társadalmi nyomás hatására KLondon is szigorítani készül menekültpolitikáját.