bbc erőszak migráns

Komoly leleplezést rakott le az asztalra a BBC, ami az egész befogadó migránspolitikát megrázhatja

2026. április 16. 15:18

Ezrével gyártották pénzért a migránsoknak a hamis papírokat arról, hogy családon belüli erőszak áldozatai, hogy gyorsítsák a menedékkérelmüket.

null

A BBC oknyomozó anyaga szerint egyre több migráns él vissza a brit rendszerrel: van, aki homoszexuálisnak vallja magát, hogy így tegyen szert előnyre, és biztosítsa be, hogy nem toloncolják vissza homofób hazájába, megint mások például családon belüli erőszak áldozatainak állítják be magukat, hogy így gyorsított eljárásban maradhassanak az Egyesült Királyságban.

A beszámoló szerint az erre létrehozott kedvezményes szabályozást – amely eredetileg a valódi áldozatok védelmét szolgálná – egyesek tudatosan kijátsszák, miközben a hatósági ellenőrzések sok esetben hiányosak. 

Az oknyomozás feltárta: 

  • egyes bevándorlók kifejezetten ilyen céllal létesítenek kapcsolatot brit állampolgárokkal, 
  • majd a letelepedés érdekében hamis vádakat fogalmaznak meg, 
  • sőt, magukat online hirdető „tanácsadók” is segítik őket a történetek kitalálásában.

A lap egy beépített riporteren keresztül azt is bemutatta, hogy egy magát bevándorlási tanácsadónak kiadó személy 900 fontért (kb. 400 ezer forint) vállalta volna hamis bántalmazási történet „legyártását”, amellyel a brit belügyminisztériumnál lehet státuszt szerezni.

A BBC szerint az ilyen ügyek száma meredeken nő: 

2025-re már több mint 5500-an kértek tartós tartózkodást családon belüli erőszakra hivatkozva, ami három év alatt több mint 50 százalékos emelkedés.

Ügyvédek és szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a rendszer túl könnyen kijátszható, mivel sok esetben nem szükséges jogerős ítélet, sőt, olykor ellenőrizetlen bizonyítékok is elegendőek lehetnek – fogalmaz a BBC.

A riport személyes történeteken keresztül is bemutatja a jelenséget: brit állampolgárok számoltak be arról, hogy volt partnerük hamis vádakkal fordult ellenük, hogy elkerülje a kiutasítást. Egy nő például azt állítja, volt férje – miután ő nemi erőszak miatt feljelentette – visszavágásként őt vádolta meg bántalmazással, és ezzel sikerült elkerülnie a hazatoloncolást. A brit belügyminisztérium szerint a visszaélések elfogadhatatlanok, és aki csalással próbál az országban maradni, azt kiutasítják, míg az ilyen „áljogászokat” akár börtön is fenyegetheti – teszi hozzá a BBC.

Mindez természetesen mélyen alááshatja az emberek bizalmát a brit intézményrendszerben, jelesül a sokat bírált menedékügyi szisztémában. Ismert, a társadalmi nyomás hatására KLondon is szigorítani készül menekültpolitikáját.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2026. április 16. 15:57
Kiszedted, megeszed.
survivor
2026. április 16. 15:52
kbexxx Szó se lesz bírálatról. Örülj, ha életben hagy...
survivor
2026. április 16. 15:51
Mi a probléma ? TI akartátok fijjúg !
bispora
2026. április 16. 15:45
Hát ez lesz aqz első, amit Magyar a 30 milliárd miatt alá fog írni: a migránspaktum... Meg a jogi határzár felszámolása- és akkor nem is kell hozzányúlni a déli határkerítéshez!
