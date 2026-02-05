A Tisza Pártban mindenki tudja: hazugságra készül Magyar Péter

Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában elárulta, hogy február 7-é szombaton bejelentik a Tisza Párt hivatalos programját. De vajon mennyire kell komolyan venni Magyar Péterék ígéreteit az előzmények tükrében?

Maguk vallották be: megbuknának, ha elmondanák a valódi terveiket

Mint ismert, korábban már kiszivárgott egy, a Tiszához köthető program, amely fájdalmas megszorításokat tartalmaz. Az Index birtokába jutott dokumentum szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő.