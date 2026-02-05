Ft
tisza tisza párt megszorítócsomag magyar péter tarr zoltán Csercsa Balázs

A Tisza Pártban mindenki tudja: hazugságra készül Magyar Péter

2026. február 05. 14:24

A Tisza Párt hamarosan bemutatja a nyilvánosság számára készített programját, miután az eredeti, meglehetősen népszerűtlen terveik már régen kiszivároghattak. A megszorító csomagról a Tisza belső köreiből jövő Cercsa Balázs azt mondta, mindenki ismerte a terveket. Arról viszont már előre elszólták magukat, hogy el fogják titkolni, miket terveznek.

2026. február 05. 14:24
null

Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában elárulta, hogy február 7-é szombaton bejelentik a Tisza Párt hivatalos programját. De vajon mennyire kell komolyan venni Magyar Péterék ígéreteit az előzmények tükrében?

Maguk vallották be: megbuknának, ha elmondanák a valódi terveiket

Mint ismert, korábban már kiszivárgott egy, a Tiszához köthető program, amely fájdalmas megszorításokat tartalmaz. Az Index birtokába jutott dokumentum szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő. 

A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. 

A dokumentum az állam szerepének kiterjesztését, a jövedelmek és a vagyonok radikális újraelosztását, valamint a közteherviselés átfogó átrendezését javasolja.

Ezt a dokumentumot a Tisza nem önszántából hozta nyilvánosságra, hanem kiszivárgott, a párt máig nem ismeri el hitelesnek, ehelyett most készítenek egy programot a nyilvánosság számára. 

Hogy mennyire hihetünk abban, hogy bármit is komolyan gondolnak abból, amit meghirdetnek szombaton, arra Tarr Zoltán alelnök elszólásából következtethetünk. 

Az alapján pedig a Tisza Párt éppen a valódi terveit nem akarja nyilvánosságra hozni. Emlékezetes, Tarr a párt tavalyi, etyeki fórumán úgy fogalmazott,

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

A Tisza Párt alelnöke ugyanezen a fórumon azt is mondta, először

választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Kitálalt Magyar Péter egykori belső embere: tényleg adót emelne a Tisza

Ugyan a Tisza Párt nem ismeri el hitelesnek a kiszivárgott megszorító csomagot,

a pártból nemrég kilépett egykori szakpolitikai vezető, Csercsa Balázs azonban hitelesnek nevezte a dokumentumot.

Egy interjúban úgy fogalmazott: „A Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), 

amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel.”

Csercsa azt is kiemelte: 

Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják”.

Ezt az alternatív, a nyilvánosság számára készített programot mutathatják be Magyarék most szombaton.

Csercsa egyébként a Tisza Párt terveivel kapcsolatban azt is elárulta, szerinte

a Tisza Párt eleve arra szövetkezett, hogy kihasználja az embereket” 

Csercsa ugyanis úgy véli,

a pártban tudják, hogy legfeljebb négy év jut nekik, „tudják, hogy annyi idejük van megszedni magukat”.

Ez lehet a Tisza valódi programja

Mint azt fentebb is írtuk, a kiszivárgott tervezet szerint a Tisza-kormány évente 1300 milliárd forint többletbevételt szedne be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. A program fájdalmas hatásait, melyeket a teljes magyar társadalom megérezne, a Mandiner cikksorozatban mutatta be rézletesen. 

A tervezett reformcsomag széles társadalmi rétegeket érintene, a középosztálytól a kisvállalkozásokon át a befektetőkig, miközben komoly kérdéseket vet fel a fenntarthatóság, a gazdasági növekedés és a versenyképesség szempontjából.

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb pontjait a programnak:

Személyi jövedelemadó és kedvezmények:

Progresszív SZJA-rendszer bevezetése: bruttó 416 ezer forint felett 22%, bruttó 1,25 millió forint felett 33% adókulcs.

Családi adókedvezmények csökkentése: a középső jövedelmi sávban 30%-kal, a felsőben 50%-kal.

Ekho adózási forma teljes eltörlése.

KATA szigorítása: kizárólag diákok és nyugdíjasok vehetnék igénybe.

Vagyon- és tőkejövedelmek adóztatása:

Évi 6,5%-os vagyonadó bevezetése 500 millió forint feletti összvagyonra (ingatlan, gépjármű, értékpapír, ékszer stb.).

Tőkejövedelmek (osztalék, árfolyamnyereség, ingatlaneladás, bérleti díj) progresszív adóztatása 20%, 30% és 40%-os kulcsokkal.

Ingatlan bérbeadásra ezért 20%, ingatlaneladásra 40% adó kivetése.

Új „szolidaritási járulékok” kivetése a munkáltatókra és a magánszemélyekre (nyugdíjjárulék: 3–8%, egészségügyi járulék: 6–8%).

Vállalati adóterhek:

Társasági adó (TAO) progresszívvé tétele: KKV-k 13,5–18%, nagyvállalatok 21,5%, multik 25% (a jelenlegi egységes 9% helyett).

KIVA szűkítése: csak mikrovállalkozásoknak (max. 150 millió árbevétel, max. 10 fő).

Társasági adókedvezmények többségének megszüntetése, a fejlesztési adókedvezmény visszavágása.

Fogyasztási adók (ÁFA és jövedéki adók):

Általános forgalmi adó (ÁFA) kulcsának 32%-ra emelése az autókra, alkoholra, dohánytermékekre.

Alkohol- és dohánytermékek 32%-os ÁFÁ-ja, kiegészítve új különadókkal.

Kisállat-termékekre (eledelek, alom) kivetett extra 4%-os adó.

Társadalombiztosítás és ellátórendszer:

Állami TB-rendszer privatizációja, kötelező magán-nyugdíjpénztári és biztosítói rendszer (várhatóan magasabb díjakkal).

GYED megszüntetése.

Gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásának megszüntetése.

Életmód-alapú „bonus–malus” rendszer bevezetése az egészségügyi díjaknál.

20%-os özvegyi nyugdíjadó bevezetése.

Egészségbiztosítási kötvények utáni 20%-os öröklési adó.

Egyéb terhek és adminisztráció:

Eb- és macskaadó: évi 18 000 forint állatonként.

Elhagyott állatok után napi 8000 forintos tartásdíj és az állatorvosi költségek behajtása.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól

Digitális Munkavállalói Kártya (DMK) bevezetése a munkavégzés valós idejű megfigyelésére.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
 

