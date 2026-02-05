Ft
02. 05.
csütörtök
győr önkormányzat polgármester Pintér Bence

Éjszakába nyúló ülésen dőlt el: fegyelmi eljárás indul Győr baloldali polgármestere ellen

2026. február 05. 08:28

A fegyelmi eljárást háromtagú vizsgálóbizottság folytatja le.

2026. február 05. 08:28
null

Nem szavazta meg a győri közgyűlés saját feloszlatását feszült hangulatú, szerda éjszakába nyúló ülésén. A testület a Fidesz-frakció szavazataival úgy döntött, hogy fegyelmi eljárást indít Pintér Bence polgármester ellen.

A közgyűlés feloszlatását Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért - TSZV) kezdeményezte a Győr-Szol Zrt. kezelésében álló önkormányzati lakáskassza ügyében. Az előterjesztést a közgyűlés a Fidesz-frakció ellenvoksaival elutasította.

Fekete Dávid, Győr és térségének miniszteri biztosa, a Fidesz-frakció vezetője hazug lejárató kampánynak nevezte, amit Pintér Bence „Győrrel és a győri cégekkel szemben kitalált”. A polgármester így próbál Magyar Péter „kedvére tenni” – mondta.

A közgyűlés fideszes többsége megszavazta, hogy induljon fegyelmi eljárás Pintér Bence ellen,

mivel a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a polgármester – a zárt ülések utáni nyilatkozataival – megsértette a helyi önkormányzatokról szóló törvényt, a győri közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát, és nem tett eleget titoktartási kötelezettségének a zárt ülések tekintetében. A fegyelmi eljárást háromtagú vizsgálóbizottság folytatja le.

A délelőtt tíz órakor kezdődő, feszült hangulatú közgyűlésre délután több érdeklődő érkezett. Akik nem jutottak be a díszterembe, a városháza aulájában kivetítőn követhették nyomon a közgyűlést. A nézők délután és este olykor hangosan nyilvánítottak véleményt, ezért a polgármester többször rendre utasította őket.

(MTI)

Fotó: Pintér Bence Facebook-oldala

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2026. február 05. 09:11 Szerkesztve
Ti tényleg párhuzamos univerzumban éltek. A valóságról megint elfelejtettetek beszámolni az agyhalott szektának, miszerint büntetőeljárás indult a Fideszesek ellen Győr polgármesterének feljelentése nyomán. Azért minden tisztelet Bencének. Gyakorlatilag hárman vagy négyen vannak egy teljes Fideszes és álcivil gárda ellen, és még így is képes apró lépésekben lebontani ezt az irtózatos korrupciós erődöt. Imádom nézni ahogy csicskítja ezeket a fideszes jobbágyokat. Rohadék, mocsok, vérszívó gecik ezek. Mindent tönkrebasznak és szarrá lopnak, és ahelyett, hogy legalább kussolnának, hatalmas pofával fenyegetőznek. Ilyen tökös polgi kellene mindenhová.
zakar zoltán béla
2026. február 05. 09:11
HorKANtok egyet.......
Galerida
2026. február 05. 09:10
Az egésznek a gyökere az, hogy Borkai sportolóként jó volt, emberként meg rongy....
totumfaktum-2
2026. február 05. 09:03
74bro Győrben más történt. Borkai elvitt 27%-ot a fideszes jelölttől. Pintér 31%-kal lett polgi, egyéni körzetben a fideszes mögött csak második lett.
