Éjszakába nyúló ülésen dőlt el: fegyelmi eljárás indul Győr baloldali polgármestere ellen

A közgyűlés fideszes többsége megszavazta, hogy induljon fegyelmi eljárás Pintér Bence ellen,

mivel a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a polgármester – a zárt ülések utáni nyilatkozataival – megsértette a helyi önkormányzatokról szóló törvényt, a győri közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát, és nem tett eleget titoktartási kötelezettségének a zárt ülések tekintetében. A fegyelmi eljárást háromtagú vizsgálóbizottság folytatja le.

A délelőtt tíz órakor kezdődő, feszült hangulatú közgyűlésre délután több érdeklődő érkezett. Akik nem jutottak be a díszterembe, a városháza aulájában kivetítőn követhették nyomon a közgyűlést. A nézők délután és este olykor hangosan nyilvánítottak véleményt, ezért a polgármester többször rendre utasította őket.