bántalmazás támadás képviselő

Saját lakásában támadtak rá egy fideszes képviselőre és családjára – az autóját is megrongálták

2026. február 02. 13:26

Az indítékot egyelőre homály fedi.

2026. február 02. 13:26
null

Brutális támadás érte Szegi Emma polgármester asszonyt és családját kabai otthonában szombat hajnalban – számolt be Bodó Sándor országgyűlési képviselő közösségi oldalán.

„Gépjárművét megrongálták, a lakásába be akartak törni, verbálisan bántalmazták, fenyegették” – írta a politikus.

Az elkövetőt elfogták, az indíték egyelőre nem ismert! Arra kérem az illetékeseket, ahogyan minden más állampolgárt ért támadás esetében is, hogy a leghatározottabban járjanak el az ügy kivizsgálásában! Ezt nem tűrhetjük!”

– szólított fel Bodó Sándor.

Nyitókép: Illusztráció (Forrás: Unsplash)

 