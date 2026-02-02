Saját lakásában támadtak rá egy fideszes képviselőre és családjára – az autóját is megrongálták

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Az indítékot egyelőre homály fedi.
Brutális támadás érte Szegi Emma polgármester asszonyt és családját kabai otthonában szombat hajnalban – számolt be Bodó Sándor országgyűlési képviselő közösségi oldalán.
„Gépjárművét megrongálták, a lakásába be akartak törni, verbálisan bántalmazták, fenyegették” – írta a politikus.
Az elkövetőt elfogták, az indíték egyelőre nem ismert! Arra kérem az illetékeseket, ahogyan minden más állampolgárt ért támadás esetében is, hogy a leghatározottabban járjanak el az ügy kivizsgálásában! Ezt nem tűrhetjük!”
– szólított fel Bodó Sándor.
Nyitókép: Illusztráció (Forrás: Unsplash)